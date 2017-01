Thuốc Quá Hạn Còn Uống Được Nhưng Hiệu Quả Kém; Một Số Thuốc Có Toa Bác Sĩ Không Thể Uống Khi Quá Hạn

Bạn có một vài lọ thuốc Advil hay Tylenol bỏ lăn lóc đâu đó mà lớn tuổi hơn thú cưng gia đình không? Nếu nó [thuốc] có quá hạn vài năm kể từ khi bạn dọn dẹp tủ thuốc, thì có vài điều bạn nên biết về sự quá hạn của thuốc.“Chẳng có ngày kỳ diệu” nào cho hầu hết thuốc được bán ở quày,” theo Ana Ondrizek, một dược sĩ làm việc tại Trung Tâm Y Tế Jackson Medical Center for Longterm Care tại thành phố Miami, cho biết.“Quá hạn là ngày vẫn còn hiệu quả được bảo đảm. Sau ngày này, thuốc vẫn có thể uốn được, nhưng nó sẽ mất sức mạnh và hiệu quả.”Nhưng Ondrizek, cũng là người làm việc phối hợp khoa học y tế với Boehringer-Ingleheim, nói với báo Newsmax Health rằng uống thuốc sau ngày đề quá hạn thì không nguy hiểm.“Không có các hiệu quả ngược để uống thuốc quá hạn bán ở quày như Tylenol hay Ibuprofen,” bà giải thích thêm.Tuy nhiên, vài loại thuốc có toa và thuốc trụ sinh thì không tốt để uống khi quá hạn và ngay cả có thể gây hiệu quả sức khỏe ngược. Nếu bạn không chắc thì hãy kiểm tra với bác sĩ của bạn, theo khuyến cáo của các chuyên gia.Trong khi nhiều thuốc thì an toàn để sử dụng sau ngày ghi quá hạn, một số thuốc bán ở quày có toa bác sĩ thì không nên uống khi quá hạn.Một vài loại thuốc thông thường không nên uống khi quá hạn như Insulin, thuốc uống hít trị suyễn, EpiPens, thuốc ngừa thai, thuốc uống trị đau ngực NTG, thuốc chống co giật, warfarin, digoxin, và thuốc bướu cổ.