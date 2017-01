Gốc Hoa Thất Vọng Vì Trump?

Đã có ai trong những người từng ủng hộ Donald Trump bây giờ thất vọng vì Trump?Phía cử tri Mỹ gốc Việt có lẽ chưa rõ – hoặc ngược lại, đang có đà ủng hộ Trump nhiều hơn, khi thấy Trump cứng rắn với Trung Quốc.Tuy nhiên, tại Nam California, người ta ghi nhận thấy nhiều ủng hộ viên Mỹ gốc Hoa từng tung hô Trump những ngày đầu tháng 11/2016 và rủ nhau bỏ phiếu cho Trump bây giờ đang lặng lẽ hơn.Lặng lẽ… nghĩa là, không còn ồn ào tung hô nữa. Và họ đang chờ xem.Chờ gì? Có lẽ, người Mỹ gốc Hoa đang chờ xem quân lực TQ đổ bộ để chiếm nhiều đảo Biển Đông của Việt Nam, Philippines, Indonesia?Trước tiên, khoan nói chuyện người dân, hãy nói chuyện nhà nước -- nên thấy rằng chính phủ TQ rõ ràng là bực dọc với Trump…Nếu bạn cư ngụ ở vùng Nam California mấy năm qua, nghĩa là trong khu vực các quận Los Angeles, Quận Cam, quận Riverside… sẽ nhận ra rằng làn sóng truyền hình 31.9 (nếu bạn chỉ dùng sóng antenna) của đài CCTV đã tắt tiếng từ ngày 1/1/2017. Nghĩa là, cơ quan tuyên truyền đỏ của TQ… lặng lẽ rút khỏi Nam Cali và có thể rút khỏi nhiều nơi khác.Nếu bạn để ý rằng trong năm 2014, khi giàn khoan Haiyang 981 của TQ vào Biển Đông nơi lãnh hải Việt Nam để đo, để khoan, để thăm dò, để làm gì gì nữa… thì đài truyền hình CCTV/31.9 của Bắc Kinh ồn ào đủ thứ, chửi mắng phía Việt Nam tưng bừng… Nghĩa là, đài này dùng để nhồi sọ dân Mỹ gốc Hoa ở vùng Nam Cali.Tại sao bây giờ CCTV tắt tiếng ở Nam Cali? Không rõ nơi khác có tắt hay không, nhưng đây là dấu hiệu rất lạ.Nếu bạn quan sát trong các phố Tàu Los Angeles, bạn sẽ thấy gần một ngôi chùa Đài Loan là có một chùa Tàu cộng… Muốn biết chùa Đài Loan dễ lắm, bạn cứ bước vào, nhìn vào tủ sách sẽ thấy trên kệ có một số sách của ngài Đạt Lai Lạt Ma, và cách đó chừng 2 khu phố là ngôi chùa Tàu không hề có hình bóng nào, hay sách vở nào liên hệ tới Đức Đạt Lai Lạt Ma.Bởi vậy, cho đài CCTV tắt tiếng ở Nam Cali là dấu hiệu rất lạ.Các ông bà Mỹ gốc Hoa đang suy nghĩ gì?Đơn giản, từ sau cú điện thoại nói chuyện giữa Trump và Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan, là các đảng viên Cộng Hòa trong thành phần gốc Hoa lục đã lặng lẽ, im bặt tiếng vỗ tay…Có phải họ đang chứng kiến Thiên triều Bắc kinh sắp mất vĩnh viễn Đài Loan?Thêm nữa, Hội đồng Ngoại thương mới do Trump bổ nhiệm lại là những người không ưa Bắc Kinh, nói rõ hơn, là nhiều người trong phe diều hâu Cộng Hòa cho rằng TQ mới là kẻ Mỹ cần đối đầu.Thế nên, bạn thử bước vào Phố Tàu Los Angeles và hỏi mấy ông bạn Việt gốc Hoa xem, người Mỹ gốc Hoa Lục đang “nghiêm và buồn” ra sao…Nói L.A. là hơi xa… Bạn cứ hỏi mấy bạn sinh viên Mỹ gốc Việt ở UCI, thử nghiên cứu xem mất du học sinh từ Bắc Kinh và Thượng Hải đang suy nghĩ gì…David Wang, 33 tuổi, cư dân thành phố Diamond Bar, người sáng lập hội Chinese Americans for Trump (Người Mỹ gốc Hoa ủng hộ Trump) và cũng giữ một chức vụ trong Hội đồng Cố vấn Mỹ gốc Á của Trump, nói: “Chúng tôi tìm cách ngăn cản những lời Trump nói xấu về TQ. Nói thiệt, tôi nghĩ Trump đang thăm dò chính sách…”Cũng nên nhìn lại hồi trước bầu cử, dân Mỹ gốc Hoa phần nhiều không ưa ứng cử viên Hillary Clinton, vì cho rằng bà Clinton đang giăng rào Hiệp định Thương mại TPP để bao vây TQ…Đúng ra ủng hộ Trump có cả 2 phía Quốc-Cộng từ người gốc Bắc Kinh và gốc Đài Bắc. Mỹ gốc Hoa ủng hộ Trump tuy ít về số lượng, nhưng lại ồn ào hơn cũng nhờ truyền thông tiếng Trung Hoa – vì đài và báo tiếng Hoa vẫn nhìn thiếu thiện cảm về chính sách giăng lưới Biển Đông của Hillary Clinton.Họ phóng tràn ngập tin thiệt và tin dỏm, cả các bài bình luận tiếng Hoa từ khắp nơi vào mạng tiếng Hoa WeChat kêu gọi ủng hộ Trump.Báo OC Register ghi lời Long Liu, một luật sư trụ sở ở San Gabriel, người có công ty luật phục vụ dân gốc Hoa ở Nam Cali, nói: “Trước bầu cử… có nhiều bài báo viết rằng bầu Trump sẽ có lợi cho Trung Quốc. Có tác dụng đấy. Nhiều người Mỹ gốc Hoa đã bầu cho Trump.”Nhưng khi Trump thắng cử, làm một cú điện thoại với Tổng thống Đài Loan đầu tháng 12/2016, người ủng hộ Trump trong cộng đồng gốc Hoa phần lớn im lặng.Liu nói, “Sau cú điện thoại giữa Trump và bà Thái Anh Văn, như dường là tất cả người và bài viết ủng hộ Trump đều biến mất. Không ai nói về Trump nữa.”Phải chăng họ lo sợ Trump sẽ giúp Đài Loan tách ra khỏi “tổ quốc vĩ đại Trung quốc Mác Lê Mao”?Thế rồi thêm một cú nữa, làm im lặng trầm trọng thêm: Trump bổ nhiệm Giáo sư kinh tế UCI có tên là Peter Navarro vào chỉ huy Hội đồng Kinh tế Bạch Ốc. Navarro từng viết cuốn sách Death by China (Chết Bởi Trung Quốc)…Thế là, cộng đồng Mỹ gốc Hoa ở Nam Cali lộ hẳn khuôn mặt nghiêm và buồn…Trung Quốc đã qua mặt Mexico để trở thành quốc gia có di dân nhiều nhất vào California – trong đó có 33,000 người TQ vào Calif. trong năm 2015. TQ cũng là nguồn đông nhất gửi du học sinh vào các đại học công lập California.California là nơi tiền đầu tư từ TQ bơm vào nhiều nhất, 25.5 tỷ USD từ 2000 tới 2016.Theo thống kê, dân gốc Hoa Lục và gốc Đài Loan tại 4 quận Nam California là:Quận Los Angeles: 421,665 người.Quận Cam: 88,157Quận San Bernardino: 28,864Quận Riverside: 20,514Thôi thì chờ xem… Trong khi người Mỹ gốc Việt hồi hộp ngó về Biển Đông, người Mỹ gốc Hoa lại chỉ rình xem các tweet của Donald Trump…