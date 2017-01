Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 933: Happy New Year

Chuẩn bị cho tiệc mừng năm mới đã sẵn sàng.

Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!Đó là những chữ mừng năm mới cắt bằng giấy đủ màu dán lên một tấm bìa cứng giăng ngang trong phòng khách căn nhà của chúng em. Cây thông Giáng Sinh với đèn màu rực rỡ vẫn còn chớp sáng cùng với hoa và bàn trãi khăn bên trên xếp đầy những ly thủy tinh, cùng các vật trang trí chào mừng năm mới rất đẹp.Gia đình em và họ hàng đông lắm. Cả ngày, mẹ và các anh chị lo dọn dẹp nhà cửa, chưng hoa, xếp thức ăn, thức uống. Đúng 7 giờ thì khách đến, ai cũng ăn mặc áo quần rất đẹp, có người mang quà, mang hoa, mang những chai rượu. Vậy là nhập tiệc, ăn uống, trò chuyện, đùa giỡn. Cả nhà đầy vang tiếng nói, tiếng cười, tiếng chào hỏi. Trẻ con thì được vào một phòng riêng, bày đồ chơi, chơi với nhau. Bà ngoại không quên chúng em, đem vào cho chúng em những khay thức ăn và bánh, kẹo.Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đón giờ chào đón năm mới. Cả ngày trời mưa, nhưng đến tối thì trời tạnh ráo. Tuy hơi lạnh, nhưng chúng em cũng ùa ra sân để chờ xem pháo bông.Đúng 12 giờ, tiếng đì đùng vang khắp nơi, đầy cả bốn phía. Những bông pháo bắn thẳng lên trời, nhiều góc trời sáng rực với những pháo bông nổ đùng, chiếu sáng và tỏa rộng rất lâu trên nền trời. Mọi người ôm chầm lấy nhau, chúc mừng nhau năm mới.Chúng em chẳng còn thì giờ chúc nhau, mở lớn mắt, há hốc mồm nhìn lên bốn phía trời liên tiếp những bông pháo sáng rực.Happy New Year! Người lớn vẫn còn chúc mừng nhau, cười đùa, hớn hở thầm mong cho nhau một năm mới an bình. Em cũng cầu mong cho năm mới ba mẹ và mọi người mạnh khỏe.John Le