Luật Mỹ Trừng Phạt Vi Phạm Nhân Quyền

Tin VOA,“Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Thứ Sáu 23/12 đã ký thành luật dự luật S. 2943 tức Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả các quan chức Việt Nam.”Dữ không! Chờ đợi gần hết hai nhiệm kỳ TT Obama, gần mấy năm TNS Kerry chuyên dìm luật Nhân Quyền rời khỏi chức Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại Thượng viện, mới thấy Luật Trừng Phạt Nhân Quyền mà người dân Việt trong ngoài nước hằng mong đợi mới ra đời. Quá trễ nhưng trễ còn hơn không, nói theo kiểu Mỹ để tự an ủi.Đây là các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân bị chính phủ Mỹ coi là tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền, dự luật này đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào trong Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2017. Theo đạo luật Magnitsky, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ.”Như vậy, phóng chiếu vào bình diện VNCS, bất cứ cán bộ, đảng viên CS, công nhân viên, công chức Đảng Nhà Nước nào của CSVN tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền sẽ bị Mỹ lên án, đưa vào danh sách chế tài, sẽ không qua Mỹ được trong các chuyến công vụ, du lịch và tài sản của họ tạo mãi, cất giấu ở Mỹ sẽ bị bất động hoá.CSVN sợ run trong bụng nhưng làm bộ tỉnh, cho một trang mạng không chính thức của CSVN nói đây là hành động “muốn níu kéo thêm những ngày tháng huy hoàng” của ông Obama, và rằng đạo luật áp dụng hình phạt đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ biến thành “giấy vụn” sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức. CSVN làm như đọc được ý nghĩ của TT Trump là vị tổng thống của Mỹ mà báo chí quốc tế và TC thầy của CSVN, đánh giá Ông Trump là một vị hành động bất ngờ, không thể đoán trước được.Trở lại luật trừng phạt vi phạm nhân quyền, TT Obama vừa ký ban hành một lượt với đạo luật ngân sách 2017. Đứng trên phương diện kỹ thuật làm luật, đây là một việc làm rất khôn khéo của quí vị dân biểu, nghị sĩ Mỹ, dùng một điều khoản kèm theo luật ngân sách là một đạo luật lớn để đầu xuôi thì đuôi lọt. Hành pháp cần ngân sách thì không phủ quyết, ban hành cái lớn ngân sách, thì điều khoản về nhân quyền kèm theo sẽ được “ăn theo”, không bị tổng thống phủ quyết. Thông lệ làm luật ngân sách, ít khi TT phủ quyết ngân sách vì một điều khoản kèm theo.Vì Quốc Hội biết chưa có vấn đề nào gây trở ngại trung tâm trong bang giao; chưa có vấn đề nào gây trở ngại then chốt, cốt lõi trong phát triển đối tác chiến lược giữa Washington và Hà nội như vấn đề Nhân Quyền VN. Gay go, sâu sắc đến đỗi Hạ viện đôi lần ba lượt thông qua dự thảo Luật Nhân Quyền VN, Luật trừng phạt vi phạm nhân quyền với đa số áp đảo chuyển lên thượng viện thì bị Uỷ Ban Đối ngoại lúc TNS Kerry gốc phản chiến, ủng hộ bang giao với CSVN hết mình, ngâm dấm chết luôn. Như năm 2012, một Nghị quyết H.Res.484 và một dự luật H.R.1410 liên quan đến Nhân Quyền VN được Hạ Viện biểu quyết với đa số áp đảo bị TNS Kerry dìm chết luôn.Như Dự luật “Chế tài Nhân quyền Việt Nam” Dân biểu Ed Royce (Cộng hoà - Cali) đệ nạp đúng thời cơ vào ngày 05 tháng 01 năm 2011. Đó là phiên họp đầu của pháp nhiệm 112, một nhiệm kỳ mới với khối Cộng Hoà chiếm đa số ở Hạ Viện và ở Thượng Viện Dân chủ còn nắm đa số sau cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2010, cũng bị Dân chủ dìm chết luôn. Dự luật này là dự luật đầu tiên chế tài, cấm vận, trừng phạt những vi phạm nhân quyền một cách thiết thực và trực tiếp đối với cá nhân những cán bộ đảng viên của Đảng Nhà Nước CS Hà nội vi phạm nhân quyền VN. Nó có giá trị cưỡng hành, buộc các cơ quan Hành Pháp phải có hành động cụ thể, chớ không phải những khuyến nghị suông của các quyết nghị.Khác với Bộ Ngoại Giao, một số dân biểu, nghị sĩ đồng ý với DB Ed Royce, Chủ Tich Uỷ Ban Ngoại giao Hạ viện nhiều pháp nhiệm nói, “Vấn đề của Bộ ngoại giao là họ cứ nói rằng đừng lo lắng, tình hình sẽ thay đổi liên quan đến quyền con người ở Việt Nam. Nhưng tình hình trên thực tế cứ ngày một tệ đi, đến mức giờ đây có một nhân viên Hoa Kỳ bị đối xử như vậy. Vì những hành động như vậy tiếp tục chứng minh là chúng ta đã không đi đúng đường, Việt Nam không có tiến bộ. Chúng ta đã nhìn thấy tiến bộ ở nhiều nơi trên thế giới mà tại sao chúng ta lại không nhìn thấy những tiến bộ nào ở Việt Nam về quyền con người? Đây chính là lúc để chúng ta thông qua dự luật này.”Đối với CS Hà nội, biện pháp chế tài, cấm vận cá nhân cán bộ đảng viên của Đảng Nhà Nước tham ô nhũng lạm, vi phạm nhân quyền VN là đánh trúng đại tử huyệt của họ. Qui luật của CS thường trốn trách nhiệm dưới bóng của tập thể, trung ương đổ cho địa phương, địa phương đổ cho trên. Với luật Magnitsky trừng phạt nhân quyền đã ban hành, cá nhân cán bộ đảng viên CSVN phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm nhân quyền của mình. Và những người này sẽ không được cho vào Mỹ và không được tham gia làm ăn với bất cứ công ty Mỹ nào và tài sản của họ bị sai áp, bất động hoá, không chi dụng được nữa.Cái kiểu đánh khỉa khầm, theo kiểu tằm ăn lên, vết dầu loang từ nghị quyết khuyến nghị, qua luật CPC cấm viện trợ kinh tế, sang luật trừng phạt cá nhân cán bộ đàn áp nhân quyền này, các dân biểu, nghị sĩ Mỹ làm hết nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, hết người này tới người kia. Trong chánh trị, trong tiến trình lập pháp có công mài sắt có ngày nên kim.Với luật Global Magnitsky Human Rights Accountability Act đã được Quốc Hội biểu quyết, tổng thống ban hành nói trên là đã đến ngày CSVN quá gian ác với dân phải đền tội. Đây là cơ hội bằng vàng cho người Việt hải ngoại đặc biệt là người Mỹ gốc Việt cùng bạn bè Mỹ chánh trực tố cáo cán bộ, đảng viên CS tham nhũng, cướp tài sản, cướp quyền sống, đánh đập người dân, đưa tiền qua Mỹ cất giấu. Như Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc lương chỉ 400 Đô một tháng, mua một lượt hai cái nhà bạc triệu Ở Anaheim. Như Nguyễn thanh Phượng con gái và Nguyễn bảo Hoàng con rể của TT Nguyễn tấn Dũng làm gì có bạc tỷ Đô la, bỏ ra 100 triệu Đô mua câu lạc bộ đá banh Chivas USA ở Los Angeles như mua một chai rượu Chivas vậy.Lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó lọt. Người Mỹ gốc Việt ở Mỹ rất nhiều, cán bộ đảng viên CS sát thủ nhân quyền VN đừng mong tránh né khi đi Mỹ. Tiền họ gởi giấu ở Mỹ không được. Vốn họ hùn hay bỏ vốn làm ăn với công ty Mỹ ở VN cũng như ở Mỹ kể cả của người Mỹ gốc Việt không được. Con họ học ở Mỹ, họ cũng không đi thăm nuôi được./. (VA)