Trump: Dọa Đóng Thuế Nặng Xe Corolla Nhập Cảng Từ Mexico

WASHINGTON - TT đắc cử dọa thu thuế nhập cảng cao xe corolla của Toyota sản xuất tại Mexico đưa vào bán ở thị trường Hoa Kỳ nếu Toyota xúc tiến kế hoạch sản xuất xe nước ngoài phiá nam.Ông Donald Trump tuyên bố qua twitter “Toyota định xây dựng nhà xưởng sản xuất Corolla ở Baja, Mexico để bán tại Hoa Kỳ – NO WAY (vô phương)”.Trươc đó, cùng ngày Thứ Năm, viên chức Toyota loan báo tại thủ đô Nhật: hiện chưa có ý định tái cứu xét khả năng sản xuất xe hơi ở Mexico.General Motors dẫn đầu các công ty xe hơi xuất cảng xe từ Mexico với 495,790, được theo sau bởi Nissan (464,877), Fiat Chrysler America (404,160) và Ford (351,691), theo Hội the Mexican Automobile Industry Association cho biết.Toyota sẽ xây xưởng chế tạo xe hơi mới tại Mexico là nhà máy thứ 9 trong quốc gia đó để xuất cảng xe hơi, với 124,439 chiếc.