Vĩnh Long: 1000 Công Nhân Đình Công, Đòi Quyền Lợi

VĨNH LONG -- Hơn 1.000 công nhân ngừng việc để đòi quyền lợi.Báo Vĩnh Long kể rằng vào sáng ngày 6/1/2017, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH 1 TV NeoBags (Phường 5- TP Vĩnh Long- chuyên may túi xách 100% vốn Hàn Quốc) ngừng việc ngày thứ 3, đòi quyền lợi. Qua ghi nhận, do chưa được giải quyết thỏa đáng nên toàn bộ công nhân kéo về, công ty cũng tạm đóng cửa.Sự việc xảy ra trước đó 2 ngày, một số công nhân xưởng 2 ngưng việc, đồng thời lôi kéo nhiều công nhân khác, kể cả ở xưởng 1 (gần đó) cùng tham gia khiến công ty hỗn loạn.Nguyên nhân ban đầu được xác định công nhân đòi tăng lương, các khoản tiền trợ cấp tiền xăng, tiền cơm, thâm niên, đồng thời xin ứng trước tiền lương để ăn tết nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Ban lãnh đạo công ty cũng đã đứng ra giải thích, tuy nhiên do không hài lòng nên sáng ngày 6/1 công nhân tiếp tục ngừng việc.Báo Vĩnh Long ghi thêm:“Công an địa phương cũng có mặt kịp thời ổn định trật tự. Vụ việc sẽ được tiếp tục thông tin trong các bản tin sau.”