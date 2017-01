Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ Chưa Ủng Hộ Đủ Để Giúp Đánh ISIS Ở Syria

ANKARA - Thổ Nhĩ Kỳ đặt vấn đề về sự sử dụng căn cứ không quân Incirlik của liên minh chống ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu, viện lý do khủng hoảng tin cậy và hậu thuẫn không đủ mức dành cho lực lượng bộ chiến của Thổ Nhĩ Kỳ tại lân bang Syria.Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu nói: liên minh đó không làm gì nhiều để giúp chiến dịch bình định biên giới gọi là Euphrates Shield, theo tường thuật của thông tấn Anadolu – ông Cavusoglku cho biết: dân hỏi tại sao liên minh chống ISIS dùng căn cứ Incirlik, các nguời theo đuổi mục tiêu nào nếu không cung cấp không yểm chống ISIS trong chiến dịch nhạy cảm với chúng ta?Tuy ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Hoa Kỳ là đồng minh rất quan trọng, trên thực tế hiện có khủng hoảng về tin cậy.Theo bộ trưởng quốc phòng Fikri Isik của Thổ Nhĩ Kỳ, sự thiếu vắng hậu thuẫn của Hoa Kỳ tại chiến trường Al-Bab nêu nghi vấn về sự hiện diện của Hoa Kỳ tại căn cứ Incirlik. Bộ trưởng Isik tuyên bố với truyền thông tại thủ đô Ankara: chúng tôi hy vọng liên minh, trước tiên là Hoa Kỳ, cung cấp không yểm và các hỗ trợ khác mà lực luợng Thổ Nhĩ Kỷ cân trong chiến dịch Euphrates Shield và bước cần tiếp sẽ đuợc thực hành sớm. Ông Isik cũng nhắc lại: Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của NATO từ nhiều năm, là nghịch lý khi liên minh đuợc thành lập vì nhu cầu đánh ISIS không hậu thuẫn chiến dịch Euphrates Shield do “quân đội Syria tự do – FSA” vận động và đuợc lực luợng Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ.Hôm Thứ Năm, phát ngôn viên của TT Erdogan lưu ý Washington rằng Ankara chưa nhận đuợc hỗ trợ đủ trong cuộc chiến chống ISIS – theo phát ngôn viên, có thể TT đắc cử Donald Trump sẽ chú tâm hơn trong các vấn đề nhậy cảm với Thổ Nhĩ Kỳ.Trong khi đó, đại tá John Dorrian của không quân Hoa Kỳ báo động: hạn chế các hoạt động từ Incirlik sẽ đưa tới hậu quả tai hại. NATO và Hoa Kỳ đuợc phép xử dụng căn cứ này từ thời Chiến Tranh Lạnh.Hồi hạ tuần Tháng 7, nhà cầm quyền Thổ Khĩ Kỳ phát lệnh cấm bay tạm thời với chiến đấu cơ Hoa Kỳ cất cánh từ Incirlik vì tình nghi phe âm mưu đảo chính ngày 15-7 dùng cơ sở quân sự này trong kế hoạch lật đổ TT Erdogan.