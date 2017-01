Sears Đóng 150 Tiệm, Bán Craftsman Giá 900 Triệu Đô

NEW YORK -- Công ty Sears Holdings Corp. đồng ý bán thương hiệu đô nghề cơ khí Craftsman cho công ty Stanley Black & Decker Inc. với giá 900 triệu đôla.Đó là quyết định thuư ba trong 2 tuần qua của Tổng Quản Trị Edward Lampert nhằm giúp hệ thống tiệm bách hóa này có tiền mặt tái cấu trúc.Stanley sẽ trả 525 triệu USD khi hồ sơ bán ký kết và sẽ trả 250 triệu USD sau ba năm.Phía mua cũng đồng ý trả thường niên cho thương vụ mới ở Craftsman trong 15 năm.Ngoài ra, hãng Sears cũng nói là sẽ đóng cửa thêm 150 tiệm, một phần trong kế hoạch tái cấu trúc.Sears hôm Thứ Năm cũng đưa ra bản phúc trình thương vụ cho thấy thương vụ giảm từ 12% tới 13% trong mấy ngaỳ lễ vừa qua.Giới đầu tư khen ngợi các quyết định mới của hãng này, làm cổ phiếu hãng Seas tăng 8% để tới 11.19 USD/cổ phần trên thị trường chứng khoán New York.Chứng khoán hãng này đã giảm 55% trong năm 2016 vì Sears liên tuc báo cáo thua lỗ.Trong hôm Thứ Năm, chứng khoán hãng Stanley đã tăng 3.6% để tới 120.69 USD.Công ty sẽ đóng cửa 108 cưử tiệm Kmart và 42 cửa tiệm Sears vào tháng 4/2017.Như thế, công ty Sears sẽ còn chuư tới 1,500 cửa tiệm toàn quốc vào đầu năm 2017.Tức là giảm 60% so với năm 2011, khi đó Sears có hơn 3,500 cửa tiệm.