Báo TQ Chỉ Trích Trump Xài Twitter Là Vô Trách Nhiệm; Bộ Trưởng Truyền Thông Của Trump: Trump Sẽ Tiếp Tục Xài Twitter

BEIJING - TT đắc cử Donald Trump không thường họp báo và chọn twitter để thông báo các quan điểm, chính sách của ông từ lâu trước ngày thắng tổng tuyển cử – truyền thông Hoa Lục khuyến cáo ông xem lại thói quen tung các thông điệp giận dữ, thách thức qua mạng twitter từ ban đêm.Hôm Thứ Ba, bình luận đầu tiên của thông tấn chính thức Xinhua ghi: sự yêu thích cuồng nhiệt “chính sách ngoại giao twitter” là không đuợc mong muốn.Bài xã luận của Xinhua nhấn mạnh: mọi nguời biết rằng chính sách ngoại giao không là chuyện trẻ con.2 ngày trước, ông Trump dùng twitter tố cáo Beijing thu gom nhiều tiền của từ Hoa Kỳ thông qua mua bán 1 chiều nhưng không giúp gì trong việc kềm chế Bắc Hàn.Ông Trump cũng dùng twitter theo hướng vận động bãi bỏ ObamaCare khi đảng CH nắm đa số tại cả 2 Viện lập pháp.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm 5 tháng 1 năm 2017 cho biết rằng, “Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo khác của chính quyền Trung Quốc cũng cùng một giọng lên án ông Trump «ngây ngô như một đứa trẻ trong chính trị quốc tế» và «đang có xu hướng ứng xử vô trách nhiệm».“Tuy nhiên, theo The New York Times, bài viết nói trên của Tân Hoa Xã cũng thừa nhận rằng đã quá muộn để có thể tách Donald Trump khỏi Twitter, «bình luận trên Twitter đã trở thành thói quen của ông Trump», vả lại, người được ông Trump chỉ định làm bộ trưởng Truyền Thông của chính phủ Mỹ, ông Sean Spicer, cho biết Donald Trump vẫn sẽ tiếp tục cách giao tiếp «năng động» bằng Twitter, khi chính thức nhậm chức tại Nhà Trắng.“Báo The New York Times kết luận: «Thật đáng buồn!», vì «rất ít khả năng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ trực tiếp tranh đua với ông Trump trên Twitter, bởi dịch vụ này đã bị chính quyền Trung Quốc cấm chỉ từ năm 2009. Người Trung Quốc nào muốn coi phải tìm cách vượt tường lửa…».”