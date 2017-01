Mỹ: Lãnh Vực Dịch Vụ Tăng Liên Tiếp 83 Tháng

WASHINGTON - Chỉ số cung cấp của “Viện quản lý nguồn cung - Institure for Supply Management, hay ISM” cho thấy tăng trưởng của lãnh vực dịch vụ rộng lớn là bền vững trong Tháng 12, tương tự sức đẩy trong tháng trước.Chỉ số gọi là phi chế xuất NMI của tháng qua là 57.2, không tăng giảm so với Tháng 11, nhưng vượt mức 56.65 là dự báo của kinh tế gia.Lãnh vực dịch vụ là động cơ chính trong nền kinh tế hùng mạng nhất thế giới không ngừng tăng trong 83 tháng liên tiếp.Số ISM trung bình là 55, năm 2016. Trong số 15 ngành đuợc khảo sát, 12 ngành ghi nhận tăng trưởng về khai mỏ, bán lẻ, tài chính. Doanh thu bán lẻ tăng trong thời gian lễ cuối năm. Đơn đặt hàng mới tăng 4.5% so với tháng trước trong khi nhập cảng giảm 4%.Kinh tế gia Ian Shepherdson của Pantheon Macroeconomics: thực tế này phản ảnh tinh thần lạc quan hậu tuyển cử đuợc xác nhận bằng các khảo sát giới tiêu thụ cũng như doanh nghiệp. Nhưng, theo ông, vẫn phải chờ xem ý tưởng lạc quan biến thành hoạt động kinh tế hay không.