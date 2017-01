Tôi Lo Ngại Phải Rời Khỏi Hoa Kỳ!

Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Văn phòng Robert Mullins International nhận được thư hỏi của một nam thính giả, cho biết như sau:"Tôi đến Hoa Kỳ với chiếu khán (visa) phi-di-dân, do hôn thê của tôi bảo lãnh ba năm trước đây nhưng chúng tôi quyết định chia tay, không làm giấy kết hôn. Tôi đã ở lại đây luôn, không còn diện hợp lệ, sau khi chiếu khán hết hạn. Năm ngoái, tôi kết hôn với một phụ nữ Hoa Kỳ. Vợ tôi không phải là người Việt Nam và đã có hai người con từ cuộc hôn nhân trước. Tôi nghe nói rằng vì cư ngụ bất hợp pháp, tôi sẽ không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh tại Hoa Kỳ, và nếu tôi trở về Việt Nam để nộp đơn xin chiếu khán di dân, tôi sẽ không thể trở lại Hoa Kỳ trong 10 năm. Vậy tôi có thể làm gì?".Có rất nhiều người đang có cùng vấn đề nan giải như người thính giả này. Họ không thể xin chuyển diện cư trú tại Hoa kỳ vì đã ở đây bất hợp pháp hơn sáu tháng và nếu phải trở về quốc gia của họ để nộp đơn xin chiếu khán di dân, họ sẽ phải đối diện với khả năng bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ từ 3 đến 10 năm.Những người trong trường hợp này có hai lựa chọn: Một là ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp, và không có cơ hội để xin Thẻ Xanh. Hai là nộp đơn xin Tạm Thời Miễn (Áp Dụng Hình Phạt) Cư Ngụ Bất Hợp Pháp.Những đương đơn xin chiếu khán di dân là vợ/chồng, con và cha/mẹ của công dân Mỹ (tức những liên hệ trực hệ) có thể xin tạm thời miễn (áp dụng hình phạt) cư ngụ bất hợp pháp trước khi rời khỏi Hoa Kỳ. Đơn này cho phép họ được nộp xin miễn áp dụng hình phạt khi đang ở Hoa Kỳ, trước khi họ trở về nước để được phỏng vấn xin chiếu khán di dân tại một tòa đại sứ hoặc tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở nước ngoài.Nếu Sở di trú chấp thuận đơn xin miễn áp dụng hình phạt thì vấn đề còn lại chỉ là cư ngụ không hợp lệ, và hầu như tất cả những hồ sơ trong trường hợp đều được Tòa Lãnh sự chấp thuận cấp chiếu khán di dân chínhthức. Đương đơn có thể ở lại Hoa Kỳ cho đến thời điểm có thể trở về Việt Nam tham dự cuộc phỏng vấn tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn.Trước tiên, người bảo lãnh công dân Mỹ phải nộp đơn I-130 để bảo lãnh cho người hôn phối ngoại quốc. Sau khi Sở di trú chấp thuận đơn I-130, họ sẽ chuyển hồ sơ bảo lãnh qua Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (tức National Visa Center, gọi tắt là NVC).Đương đơn phải trả tiền lệ phí duyệt xét chiếu khán cho NVC và phải thông báo cho NVC biết rằng họ dự tính nộp đơn I-601A cho Sở di trú và sẽ nộp đơn xin chiếu khán ở Việt Nam.Phần khó nhất khi nộp đơn xin Yêu Cầu Tạm Thời Miễn áp dụng hình phạt là phải chứng minh nếu chiếu khán bị từ chối sẽ gây nên tình trạng vô cùng khó khăn cho người thân công dân Mỹ. Tình trạng vô cùng khó khăn được định nghĩa là sự khó khăn không nằm trong sự chịu đựng thông thường của một gia đình khi sự xa cách kéo dài. Tình trạng vô cùng khó khăn có thể là do những vấn đề liên quan đến sức khỏe, tình cảm và tâm lý, tài chánh, điều kiện sinh sống ở Việt Nam, sự ràng buộc gia đình ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài. Không có công thức kỳ diệu nào có thể tiên đoán được những hồ sơ này và mỗi hồ sơ phải được lượng định trên những dữ kiện thực tế của những yếu tố liên hệ.Những yếu tố mà Sở di trú quan tâm khi quyết định về tình trạng vô cùng khó khăn bao gồm Sức khỏe, Những khía cạnh về tài chánh, Giáo dục và Những vấn đề cá nhân. Cần lưu ý rằng Sở di trú muốn biết thân nhân quốc tịch Hoa Kỳ sẽ phải lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn nếu chiếu khán của đương đơn bị từ chối, chứ không phải tình trạng khó khăn mà đương đơn phải chịu đựng.Thính giả kể trên gửi thư hỏi chúng tôi nói rằng anh đã kết hôn với một phụ nữ có hai con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Vì thế, trong trường hợp này, trọng tâm trong Đơn Xin Miễn (Áp Dụng) Hình Phạt phải là tình trạng vô cùng khó khăn sẽ gây ra cho người vợ công dân Hoa Kỳ và những người con nếu họ phải chuyển nơi cư trú về Việt Nam để sống với người chồng ngoại quốc.Người vợ và những người con có vấn đề gì về sức khỏe mà không thể điều trị ở Việt Nam không? Cần giấy tờ của bác sĩ để hỗ trợ cho vấn đề khai báo này.Người vợ có thể được phép làm việc và đủ tiền sinh sống ở Việt Nam để còn phải trang trải những phí tổn khác ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như trả tiền nợ nhà hàng tháng không?Hai người có khả năng gửi hai con đi học ở những trường quốc tế ở Việt Nam không? Cần những bằng chứng cho thấy tiền học phí có thể là 20.000 Mỹ kim hoặc hơn mỗi năm cho từng đứa con.Người vợ và các con có thể sinh hoạt bình thường ở Việt Nam không khi họ không thể nói tiếng Việt Nam?Liệu gia đình có đủ lợi tức để duy trì đời sống căn bản ở Hoa Kỳ nếu sống ở Việt Nam không, chẳng hạn như mua xe hơi, v.v…? Cần cung cấp bằng chứng những phí tổn về đời sống và di chuyển ở Việt Nam.Trong trường hợp này, Sở di trú sẽ có thể đồng ý rằng sẽ gây nên tình trạng vô cùng khó khăn cho người vợ công dân Hoa Kỳ và những người con nếu chuyển nơi cư ngụ ở Việt Nam, và Đơn Xin Miễn Áp Dụng Hình Phạt sẽ có thể được chấp thuận. Đơn xin diện này phải được hỗ trợ bằng những chứng minh giấy tờ cụ thể.*Trong một diễn biến khác, trong thời gian tranh cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã mạnh miệng tuyên bố sẽ trục xuất tất cả di dân bất hợp pháp hơn 11 triệu người. Nhưng sau đó, ông đã giảm cường điệu và cho biết sẽ tiến hành việc trục xuất hơn 2 triệu di dân cư ngụ bất hợp pháp và đã phạm thêm những tội hình sự. Trong một bản những câu hỏi để gọi là trưng cầu ý kiến của dân chúng về nhiều vấn đề mà ông Trump hứa hẹn sẽ thực hiện trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức tổng thống vừa được gửi rộng rãi mới đây, ông Trump cũng đưa ra câu hỏi về mức độ giải quyết vấn nạn di dân bất hợp pháp và phạm tội ở Hoa Kỳ. Được biết, qua việc trưng cầu ý kiến này, ông Trump cũng ngỏ lời xin tiền ủng hộ của những người muốn ghi tên tham dự.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Trong hồ sơ mà chúng ta vừa bàn đến, liệu tòa án có cho phép người vợ đưa hai con ra nước ngoài sinh sống không?- Đáp: Chồng cũ của người phụ nữ này sẽ phải từ bỏ quyền thăm con. Nếu ông ta không chấp thuận, tòa án sẽ có thể không cho phép những người con rời khỏi Hoa Kỳ.- Hỏi: Có người nói rằng ở phía Nam thành phố Sài Gòn, có một số gia đình ngoại quốc sinh sống với con của họ và những người con có thể học ở những trường quốc tế đắt tiền. Làm sao có thể khai rằng họ đang sống trong tình trạng "vô cùng khó khăn được"?- Đáp: Trong những gia đình ngoại quốc này, người chồng thường làm việc cho những công ty lớn có trụ sở chính ở Đại Hàn, Đài Loan hoặc Nhật Bản. Chủ nhân trả tiền thuê nhà và học phí ở Việt Nam. Hầu như không có những cơ hội làm việc tương tự cho người Mỹ ở Việt Nam.- Hỏi: Trong trường hợp chúng ta đang thảo luận, liệu Sở di trú có sẽ trục xuất người chồng khi ông ta đã ở Hoa kỳ bất hợp pháp trong nhiều năm như vậy không?- Đáp: Trong thời điểm này, chính sách áp dụng cho những thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ là họ có thể ở lại Hoa Kỳ cho đến khi có thể tìm được cơ hội trở thành thường trú nhân. Tuy nhiên, nếu họ đang ở trong diện bất hợp pháp, họ không hợp lệ để xin những quyền lợi về di trú và không được phép làm việc hoặc xin tạm thời rời khỏi Hoa Kỳ.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com . Hoặc www.facebook.com/rmiodp . 