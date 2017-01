Dân Chủ: Trump Tin Nga Hơn Tình Báo Mỹ Vì Sợ Đụng Putin; Trump: Tin Tặc Nga Không Chen Vào Bầu Cử TT Mỹ

WASHNGTON - Mượn lời nhà sáng lập WikiLeaks, TT đắc cử Donald Trump lại tỏ ý hoài nghi với các tố giác tin tặc Nga nhận lệnh từ cấp cao để gây ảnh hưởng bầu cử tại Hoa Kỳ.Cộng đồng tình báo và Bạch Ốc ra sức bảo vệ tố giác chống lại chính quyền Putin mà tân TT Trump có ý định thân thiện hơn.Sáng Thứ Tư, Trump cho biết ông đồng ý với nhà sáng lập WikiLeaks.Sau 1 cuộc phỏng vấn nhà sáng lập Julian Assange, tân TT Trump dùng twitter để đặt vấn đề: ủy ban quốc gia của đảng DC (hay DNC) bị tấn công mạng, nhưng sao họ không có phòng thủ mạng như cơ chế tương tự của đảng CH. Phát biểu này của ông Trump lại 1 lần nữa gây bất đồng với các nhân vật cùng đảng CH, gồm chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan.Trong 1 chương trình hội luận truyền thanh sáng Thứ Tư, khi đuợc hỏi về Assange, ông Ryan nói “Tôi thật sự không có gì để nói gì khác rằng người đó là kẻ tán tụng Điện Kremlin – hắn ta trộm và thẩm lậu thông tin mật, là đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta”.Cùng ngày, nghị sĩ Lindsey Graham khuyến cáo quốc dân, không loại trừ TT đắc cử, chỉ đặt tin tưởng vào Assange khi xét tới các quan điểm của ông ta về nước Mỹ – ông Graham nhắc nhở “Trong thế giới của Assaange, Hoa Kỳ là kẻ xấu, không như Iran, Nga hay Bắc Hàn - chúng ta phải nhớ Assanage là ai”.Phản ứng từ DNC là tuyên bố: TT đắc cử đặt nặng tình trạng bất an của riêng mình hơn an ninh quốc gia vì sự thắng cử của ông là đề tài nhậy cảm. Tuyên bố từ tham vụ báo chí Adrienne Watson của DNC ghi: ông Trump tin Moscow hơn 17 cơ quan tình báo trong nước gồm FBI, CIA, NSA, là đe dọa tương lai Hoa Kỳ vì sợ xúc phạm Putin.Mặt khác, nguyên thống đốc Sarah Palin (của tiểu bang Alaska) đuợc nghị sĩ John McCain mời đứng chung liên danh tranh cử ca ngợi Assange bằng facebook, và xin lỗi nhà sáng lập WikiLeaks về các đả kích vài năm trước.CNN đưa tin: ông George Little là cựu phát ngôn viên Ngũ Giác Đài và CIA phục vụ các chính quyền Bush và Obama nhắc nhở các giới rằng tin Assange hơn các chuyên gia tình báo Hoa Kỳ sẽ là kém an toàn.