Obama Hay Trump: Mỹ Vẫn Một

Những diễn biến hậu bầu cử tổng thống 2016 trong giai đoạn TT Obama sắp bàn giao chánh quyền và TT đắc cử Trump nhận giao chánh quyền vào ngày 20-1-2017, có rất nhiều sự kiện và thời sự có vẻ mâu thuẫn giữa hai vị tổng thống sắp rời và sắp vào Toà Bạch Ốc.Báo chí của CS Trung Quốc và CS Việt Nam bị ảnh hưởng quan niệm vương quyền cả mấy ngàn năm của vua chúa và định chế của CS đảng cử dân bầu nên coi những diễn biến này ở Mỹ là tình trạng một nước hai vua, nhứt nhựt vô vương đảo quyền thiên hạ. CS họ lợi dụng nhận định của nhà bình luận Uri Friedman trên Atlantic nói Ô Trump tỏ ra lấn lướt tổng thống đương nhiệm Obama trong việc giải quyết một số vấn đề quốc tế khiến hiện trạng chính trị nước Mỹ trở nên rắc rối và khó hiểu nhất trong lịch sử.Nhưng dưới cái nhìn của thể chế tự do, dân chủ lâu đời hơn chủ nghĩa CS, chuyện đó là chuyện thường tình ở Mỹ. 45 đời tổng thống Mỹ rồi cuộc bàn giao chánh quyền suông sẻ dù hai vị cựu và tân trong giao thời có khi có lời lẽ khác nhau về chánh sách bảo quốc an dân. Nhờ chế độ tự do, dân chủ là xã hội cởi mở khác chế độ CS là chế độ bế tỏa. Người tự do, dân chủ, đảng phái tự do dân chủ, chánh quyền tự do, dân chủ tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính. Khác với CS ai không theo, ai nói khác, làm khác CS là chống Đảng, là kẻ thù của CS.Từ sau ngày bầu cử 8 tháng 11 năm 2016, có một số sự kiện phe đối lập của TT Trump thực hiện, khiến Ô Trump phải lên tiếng. Ông lên tiếng không phải để tranh quyền với TT Obama đương nhiệm tới 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2017 mới giao cho Ông. TT đắc cử Trump nói để bảo vệ lập trường của phe Ông và bảo vệ thế chánh đáng của cuộc bầu cử mà Ông đã đắc cử.Một là phong trào yêu cầu đếm lại phiếu ở 3 tiểu bang, trong đó có luật sư của ứng cử viên đối lập của Ông là Bà Hillary có nhúng tay vào. Đó là quyền tự vệ chánh đáng của Ô Trump, chính TT Obama dù ủng hộ bà Hillary hết mình khi tranh cử, cũng không chống Ô Trump trong những phát biểu tự vệ này.Hai là khi TC cướp tàu lặn không người lái của TC, TT Obama không tuyên bố gì, nhưng Bộ Quốc Phòng của chánh quyền Obama tại chức chống TC mạnh, thì TT Trump dù chưa cầm quyền nhưng vẫn sạt vào mặt TC như khi tranh cử, tố TC ăn cắp tàu Mỹ. Dó là chuyện phải làm trong sinh hoạt dân chủ. Dù một người dân cũng có quyền lên tiếng phản đối TC. Không phải như trong chế độ CS, CSVN cấm dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, chống quân Tàu Cộng cướp biển đảo của VN. Huống hồ gì TT đắc cử Trump là một người được dân Mỹ bầu lên lãnh đạo nước Mỹ.Vì thế TC ngán phản ứng của Mỹ, TC hứa hoàn trả. Ô Trump còn bồi thêm một cú nữa. Ô. Trump nói đánh đầu TC, "Chúng ta nên nói với Trung Quốc rằng chúng ta không muốn thiết bị lặn tự hành mà họ lấy trộm - cứ để cho họ giữ!" Đây là TT Trump gián tiếp hăm doạ TC nếu giữ chiếc tàu ấy tới ngày 20 tháng 1, 2017 Ông nhậm chức, cái xẩy sẽ nẩy thành ung thư cho TC. TC biết mối nguy ấy nên không để đêm dài lắm ác mộng với Mỹ thời TT Trump.Ba là trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/12, Tổng thống đương nhiệm Obama tự tin tuyên bố sẽ đánh bại tổng thống mới đắc cử Donald Trump nếu ông tranh cử nhiệm kỳ 3. Thế là TT Obama đụng chạm thế chánh đáng đắc cử của TT Trump, và phủ nhận nguyện vọng của cử tri, Ô. Trump phải phản bác. Ông viết trên Twitter: “Không đời nào!” và dẫn ra những điều ông cho là thất bại của ông Obama như “chảy máu” việc làm từ Mỹ sang nước ngoài, cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo và chính sách y tế Obamacare.Bốn là dựa vào báo cáo của CIA của chánh quyền Obama, TT Obama cáo buộc tin tặc của Nga phá hoại bầu cử Mỹ, tiết lộ tin nội bộ của Đảng Dân Chủ, giúp cho Ô Trump đắc cử. TT Trump trước sau như một phủ nhận việc này, cho đó là chuyện “nực cười”.Nhưng khi TT Obama ký sắc lịnh, dùng mệnh lệnh hành chánh, hành pháp trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, đóng cửa hai cơ sở của Nga ở New York và Maryland. Nga phủ nhận mọi liên quan tới vụ tấn công và gọi tuyên bố của Hoa Kỳ là "không có cơ sở". Thì TT Trump khuyên Mỹ nên "tiếp tục cuộc sống bình thường" khi được hỏi về khả năng Mỹ cấm vận Nga sau biện pháp trục xuất của TT Obama.Nhưng khi TT Putin của Nga không trả đũa, tuyên bố “không trục xuất một ai” dù Bô Trưởng Ngoại Giao Nga đề nghị trục xuất những nhà ngoại giao Mỹ ở Nga. Thì TT Trump tuyên bố trên Twitter của Ông, "Động thái trì hoãn (của V. Putin) thật tuyệt vời - Tôi luôn biết rằng ông rất thông minh!"Hiện chưa rõ ông Trump dùng thuật ngữ “trì hoãn” ý muốn nói gì. Nhưng cá nhân Ông, TT Trump công bố những ngày sắp tới Ông sẽ gặp những giám đốc tình báo Mỹ để bàn bạc về việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ, dù thế Ông nghĩ tốt hơn cho đất nước là vượt qua cuộc bầu cử. Còn bộ tham mưu thân cận của Ông tìm hiểu sâu sát nội vụ. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio đặc phái ở Từ Washington cho biết “những người thân cận của nhà tỉ phú sẽ họp với các cơ quan tình báo vào tuần tới, trong lúc chờ đợi họ reo rắc mối nghi ngờ về tính chắc chắn của các cuộc điều tra của CIA và FBI.” Ông Reincre Briebus, người sẽ làm chánh văn phòng Nhà Trắng, phát biểu: «Các chính phủ nước ngoài không nên tấn công mạng vào các thiết chế của chúng tôi. Chấm hết! Dù sao, cũng mong là các cơ quan tình báo cho chúng tôi biết chuyện gì đã thật sự xảy ra và các cuộc điều tra đã đưa ra kết luận như thế nào».Như đã biết nội các TT Trump thành lập, đặc biệt bộ phận an ninh, tình báo, quân sự cận kề của Ông gồm 3 tướng lãnh làm Cố vấn An ninh Quốc gia, Bộ Trưởng Quốc Phòng và Bộ Trưởng Nội an, và giám đốc CIA từng là sĩ quan thủ khoa của trường Võ bị nổi danh của Mỹ. Giống như Trung Tâm Hành Quân của Tư Lịnh Tối cao Quân lực là tổng thống, như nội các chiến tranh của tổng thống Mỹ.Có thể vững tin TT Trump không dễ gì lọt kế của TT Putin của Nga, vốn từng là Trung tá của KGB tình báo Liên xô đâu. TT Trump không dễ gì lầm viên thuốc độc cyanure bọc đường của TT Putin đâu.Có thể TT Trump bất đồng ý kiến với TT Obama trong vụ tin tặc Nga này. TT Obama muốn dùng nó để giảm uy tín của cuộc thắng cử của Ô. Trump, người mà TT Obama tuyên bố sẽ thắng nếu được ứng cử nhiệm kỳ 3. Và để chia rẽ nội bộ dân cử của Đảng Cộng Hoà với TT Trump vì đã có một thượng nghị sĩ Cộng Hòa tin là tổng thống Nga là kẻ đã chỉ đạo xâm hại Mỹ trong bầu cử.Nhưng đó chỉ là vấn đề bầu cử của hai đảng, vấn đề mâu thuẫn của đảng phái, chớ không phải là vấn đề của hai tổng thống đắc cử và tại chức trong giao thời. Theo tinh thần của hiến pháp Mỹ, theo nguyện vọng của toàn dân Mỹ, tổng thống phải là tổng thống của toàn dân Mỹ, phải bảo vệ hiến pháp vì dân, do dân, của dân Mỹ. Phải bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi của Mỹ. Ai làm ngược lại là bị chống đối, tiêu sự nghiệp chánh trị. Và xã hội Mỹ tuy là hiệp chủng quốc, đa sắc tộc, đa văn hoá, nhưng out of many one”, tuy đa mà một trong mặt trận ngoại giao hay chiến trận. Nên dù Obama hay Trump Mỹ vẫn là Mỹ, có một nước Mỹ, một chánh quyền Mỹ mà thôi./.(VA)