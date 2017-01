Trump Chọn LS Bảo Hộ Mậu Dịch Làm Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ

WASHINGTON - Ứng viên hàng đầu của chức quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ là luật gia Robert Lightizer đuợc biết tiếng là nhân vật chủ trương bảo hộ mậu dịch thời kỳ Reagan – chọn lựa này báo hiệu TT thứ 45 sẽ thực hiện chính sách ngoại thương chặt chẽ như đã hưá hẹn.Ông Donald Trump chống cả thương ước xuyên Thái Bình Dương (TPP) do TT Obama xướng xuất cũng như hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) mà ông phê bình là các điều kiện làm mất việc làm của công nhân trong nước. Ông Trump cũng đả kích Trung Cộng cạnh tranh không công bằng với thủ thuật hạ giá tiền yuan.Ông Lightizer là phó đại diện thương mại Hoa Kỳ của chính quyền Reagan thập niên 1980.Trong loan báo quyết định chọn luật gia này, ông Trump nhấn mạnh: ông Lightizer là người dày kinh nghiệm về các giao ước bảo vệ những lãnh vực quan trọng nhất của kinh tế Hoa Kỳ và từng nhiều lần tranh đấu ở lãnh vực tư để đánh lui các thương luợng bất lợi với Hoa Kỳ.Trong phúc đáp, luật gia Lightizer khẳng định sẽ toàn tâm thực hiện sứ mạng đuợc giao phó để tìm kiếm sân chơi bình đẳng cho giới lao động và thiết lập các chính sách thương mại làm lợi toàn thể công dân.Ngoài ra, TT đắc cử báo truớc sẽ tính thuế nặng với sản phẩm của nhà sản xuất xe hơi General Motors chế tạo tại Mexico – trong 1 thông điệp twitter, ông Donald Trump loan báo: GM đưa xe Chevy Cruz từ Mexico vuợt biên miễn thuế tới các đại lý trong nước. Ông nhắc nhở “Hãy sản xuất trong nước – made in USA, hay trả thuế nhập cảng cao”.