Mỹ: Chi Tiêu Xây Dựng Nhà Tháng 11 Cao Nhất 8 Năm

WASHINGTON - Bộ thương mại loan báo: chi tiêu về xây dựng nhà tăng tốc trong Tháng 11, đạt mức cao nhất từ Tháng 4-2008, là trước ngày phát sinh suy thoái toàn cầu gây ra do khủng hoảng trên thị trường địa ốc.Chi tiêu xây dựng của Tháng 11 tăng 0.9% so với tháng trước, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước với tổng trị giá 1180 tỉ MK. Chi tiêu xây dựng nhà của lãnh vực công và tư cùng tăng trong lúc hoạt động xây dựng chúng cư giảm 2.7%.Đây là vấn đề gây quan ngại các doanh nghiệp phát triển nhà đất trong lúc nguồn cung đang là chặt chẽ.Chi tiết trong phúc trình của Bộ thương mại ghi: chi tiêu trong các dự án xây dựng đạt mức cao nhất từ Tháng 7-2006 trị giá 892.8 tỉ MK, là tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước.Xây dựng của lãnh vực công chi 289.3 tỉ MK, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm với các hệ thống cống rãnh, giao thông và an toàn công cộng – trong khi đó, chi tiêu của các ngành nghề chế xuất giảm 1.1%.