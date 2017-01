Nghề Mới Hốt Tiền: Chống Phi Cơ Robot; Thị Trường Chống Phi Cơ Robot Sẽ Lên Tới 5 Tỉ MK Năm 2021

AMSTERDAM - Thời đại kỹ thuật sản sinh các ngành mới khi phi cơ không người lái (UAV) làm nhiều công việc khác nhau đưa tới sự xuất hiện của các cơ sở khởi nghiệp phục vụ nhu cầu ngăn cấm UAV bay tại nơi không đuợc mong muốn – UAV có thể bị gây tê liệt hay rơi.Hàng chục công ty kỹ thuật chống-UAV nhận các việc tung chim mồi, bủa luới, bắn hay phóng tín hiệu gây nhiễu sóng UAV mục tiêu – ngành này gây tê liệt, bắt hay tái định hướng các UAV đuợc xử dụng trong việc vận chuyển ma túy, ném bom, do thám phiá sau phòng tuyến địch, theo dõi chính khách…Doanh thu của dịch vụ chống-UAV tăng cùng với các tốc độ kiểm soát UAV của các chính quyền.Thị trường UAV đuợc phỏng đoán trị giá 5 tỉ MK vào năm 2021, theo ước luợng của Tractica, giá trung bình tại Hoa Kỳ là 500 MK.Các nỗ lực giám sát UAV đang là chắp vá, và nhìn chung là dễ dãi, như Australia cho phép mọi công dân chơi UAV loại cân nặng không hơn 2 kilogram, không đòi hỏi khai báo, huấn luyện, bảo hiểm. Tại các nơi khác, hàng triệu người, gồm cả bọn buôn lậu ma tuý và tội phạm có tổ chức có thể dùng UAV. Các nhóm vũ trang từ Ukraine đến Syria, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ dùng UAV ngày càng nhiều như là công cụ không thám hay bom – hồi Tháng 10, UAV gài bom của ISIS giết 2 chiến binh peshmerga của phe Kurd và gây thương tích 2 cố vấn Pháp gần Mosul hồi Tháng 10.Các chính quyền cũng dùng UAV nhiều hơn, không chỉ “chim lớn” như CIA và các quân đội dùng để không tập vị trí cuả loạn quân hay khủng bố, như ở Afghanistan.Nhu cầu chống-UAV tăng đang thúc đẩy ngành mới phát triển. Mới đây, cảnh sát quốc gia Hoà Lan mua 5, 6 chim mồi từ 1 cơ sở khởi nghiệp tên là Gyuard From Above – tại Đức, hãng DeDrone đặt trọng tâm vào việc phát triển kỹ thuật phá sóng điều khiển UAV mục tiêu. Singapore có TeleRadio Engineering đặt máy thu phát làn sóng truyền tin (RF) vào SkyDroner để theo dõi và kiểm soát mục tiêu với máy camera định hướng.Theo giám đốc tài chính của DroneShield, các chính quyền sắp phải thừa nhận nhu cầu chống-UAV để bảo vệ hạ tầng cơ sở, gồm các phi trường chiến luợc.Tại Hoa Kỳ, cơ quan hàng không dân sự liên bang FAA đang thực hiện 5, 6 mẫu UAV-chống UAV.Vương quốc Anh định mở hội nghị quốc tế đầu tiên về kỹ thuật chống-UAV trong năm tới.