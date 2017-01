Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Tiếp Tân Đầu Năm 2017

Trong buổi tiếp tân đầu năm 2017 của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 01 tháng 01 năm 2017, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt (CLBHSV) đã tổ chức buổi tiếp tân đầu năm 2017 Tham dự buổi tiếp tân ngoài qúy vị thành viên trong Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Nam California, San Diego còn có sự tham dự của các cộng đồng, qúy vị nhân sĩ, trí thức, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương.Điều hợp chương trình do Thầy Nguyễn Văn Khoa, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn Vua Hùng dựng nước và biết ơn những anh hùng, anh thư cùng trí thức Viêt đã giữ gìn lãnh thổ và văn hóa Viêt. Tưởng nhớ nghệ sĩ Xuân Phát, Hà Việt Văn và GiáoSư Lưu Trung Khảo đã đóng góp công sức cho lý tưởng lịch sử oai hùng của dòng giống Việt.Sau đó Thầy Nguyễn Văn Khoa, giới thiệu Bác Sĩ Đỗ Trõng Thái, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng toàn thể đồng hương tham dự, nhân dịp đầu Xuân ông chúc mọi người một Năm Mới An Vui Hạnh Phúc.Tiếp theo Giáo Sư Song Thuận, Chủ Tịch Ban Quản Trị Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt lên chúc mừng đến tất cả mọi người. Ông nói: “Giờ phút nầy đã thuộc về năm mới 2017! Chúng ta đã có thêm một tuổi, thêm một năm khỏe mạnh và bình an để làm những việc mà chúng ta ưa thích.Chúng ta là người Mỹ gốc Việt nên chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Năm Mới 2017 cùng với hơn 300 triiệu công dân Mỹ mà chúng ta cũng là một phần nhỏ trong đó: Happy New Year! America is great againt!. Chúng ta cũng còn những ngày vui sắp tới đó là: Tết Truyền Thống Việt Nam.Cầu chúc cho quê hương Việt Nam giữ vững nền độc lập, yên bình, dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng.Chúc mừng Năm Mới Đinh Dậu được mọi sự may mắn!Trong lúc nầy Ban tổ chức đã rót rượu mời mọi người cùng nâng ly cùng hát bản “Ly Rượu Mừng” và cùng chúc nhau năm mới An Vui Hạnh Phúc.Tiếp theo Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California lên chúc mừng năm mới đến đồng hương, ông cũng kêu gọi mọi người hãy tiếp tục con đường đấu tranh cho quê hương Việt Nam sớm có Tụ Do, Dân Chủ, Nhân Quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn.Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể lên chúc mừng năm mới đến đồng hương.Trong lúc nầy Ban tổ chức mời mọi người thưởng thức các món ăn và xem một chương trình văn nghệ đặc sắc do Ca Sĩ Quỳnh Hoa và Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái điều hợp.Phần trinh diễn văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các em thuộc các Trung Tâm Việt Ngữ... trình diễn.Theo Nhà văn, nhà báo Bích Huyền, thành viên Ban Quản Trị, một người đã gắn liền với những sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cho biết: “Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt được thành lập từ năm 2000 đến nay sau 16 năm hoạt động hiện có hàng trăm thành viên thường xuyên sinh hoạt, ngoài ra còn có hai chi nhánh tại Michigan và Virginia.”Chương trình kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.