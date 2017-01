Nhân Quyền VN 2017

Nhân quyền VN sẽ bị nhà nước CSVN siết chặt hơn? Đạo luật nhân quyền Magnitsky Toàn Cầu mới thông qua ở Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng thế nào tới VN? Câu chuyện tự chuyển biến và tự chuyển hóa của các quan chức Hà Nội có thể dẫn tới đâu? Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ tới thăm VN trong năm 2017 để ban phép lành cho Đảng CSVN? Viễn ảnh nhân quyền VN năm 2017 có vẻ đầy phức tạp.Trước tiên là chuyện Nhật hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam đầu tháng 3... Bản tin RFI ghi rằng theo hãng tin Kyodo ngày 02/01/2017, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko dự kiến sẽ lần đầu tiên viếng thăm Việt Nam vào khoảng đầu tháng 3 năm nay. Nguồn tin từ Hoàng gia Nhật cho biết là khi đến thăm Nhật, các nhà lãnh đạo Hà Nội đã nhiều lần mời Nhật hoàng viếng thăm Việt Nam.Theo dự kiến, Nhật hoàng, năm nay 83 tuổi, và Hoàng hậu, 82 tuổi, sẽ tham dự nhiều sự kiện ở Hà Nội, trong chuyến viếng thăm có thể kéo dài 5 ngày. Họ cũng dự trù sẽ đến thăm cố đô Huế.Chuyến đi Việt Nam sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ tháng 01/2016, khi Nhật hoàng và Hoàng hậu đến thăm Philippines tưởng niệm các nạn nhân trong Thế Chiến Thứ II.Có thể hiểu rằng chính phủ Nhật Bản muốn ổn định ở Việt Nam, và nghĩ rằng cần củng cố chế độ CSVN cho bền vững để cùng kình nhau với Trung Quốc? Cũng khó đoán như thế. Nhưng thực dụng là điều dễ lựa chọn.Trong khi đó, bản tin RFA cho biết công an liên tục kềm kẹp kỹ hơn đói với giới hoạt động dân chủ ở VN.Bản tin RFA nêu câu hỏi: Giới hoạt động dân chủ bị tấn công ra sao?RFA ghi rằng tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội biểu tình là quyền công dân được qui định tại điều 25, Hiến Pháp năm 2013 của nước Việt Nam hiện nay. Thế nhưng một khi những người dân có ý thức lên tiếng và bày tỏ quan điểm của họ qua hành động biểu tình thì họ bị cơ quan chức năng trấn áp mạnh tay.RFA kể về trường hợp xã hội dân sự bị đàn áp:“...Mới hôm 20 tháng 12 vừa qua, khi các thành viên của nhóm xã hội dân sự độc lập có tên Hội Anh Em Dân Chủ tiến hành hội nghị thì tư gia của nhiều thành viên tại khắc ba miền đều bị canh giữ, bao vây, cắt Internet.Cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Trội, một thành viên của hội này, trình bày lại sự việc xảy ra đối với gia đình ông hôm 20 tháng 12:“Đêm hôm đó tầm khoảng 8 giờ 30, tôi thấy một đoàn người bao vây xung quanh nhà tôi. Đồng thời lúc đó điện nhà tôi đã bị mất và internet không thu hay phát sóng được, hệ thống điện thoại cũng bị tê liệt không dùng được. Cũng thời điểm đó thì nhà tôi thấy hàng loạt những tiếng kêu xung quanh nhà. Sau đó tôi ra mới phát hiện rằng họ ném đá vào cửa kính và mái nhà nhà tôi.”Hành xử của lực lượng chức năng mặc sắc phục cũng như thường phục đối với những nhà bất đồng chính kiến và hoạt động như vừa nêu theo ông Phạm Văn Trội là cách hành xử theo luật rừng dù rằng ở Việt Nam có không biết cơ man nào là luật...”(ngưng trích)Trong khi đó, nhà bình luận Nguyễn Quốc Khải trong bài phân tích có tưạ đề “Một Công Cụ Mới Để Bảo Vệ Nhân Quyền: “Đạo Luật Magnitsky Toàn Cầu”...” trên VOA và Việt Báo Daily Online ghi nhận:“Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa mới ban hành Bộ Luật Nhân Quyền Magnitsky Toàn Cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) vào ngày 9-12-2016 vừa qua. Đây là một quà Giáng Sinh rất có ý nghĩa cho tất cả những người tranh đấu cho nhân quyền và chống tham nhũng và những nạn nhân liên hệ trên toàn thế giới......Bộ Luật Magnitsky Toàn Cầu cho phép tổng thống Hoa Kỳ trừng phạt bằng cách cấm nhập cảnh hay đóng băng tài sản trên đất Mỹ của bất cứ cá nhân hay thực thể pháp lý nào ở nước ngoài vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng như sau:* Giết hoặc tra tấn ngoài vòng pháp luật hoặc vi phạm trầm trọng những quyền con người đã được quốc tế công nhận chống lại nhân cá nhân ở bất cứ một nước nào chỉ vì những cá nhân này tố cáo những hành vi bất chính của những viên chức chính quyền hay thực thi hoặc khuyến khích những quyền con người và những quyền tự do.* Thi hành những vi phạm nhân quyền kể trên theo lệnh của một người khác.* Là một viên chức chính quyền, hay là một người phụ tá cao cấp của viên chức này, chịu trách nhiệm hay a tòng trong việc ra lệnh hay trực tiếp có những hành động tham nhũng đáng kể, kể cả việc tịch thu tài sản tư nhân hay công cộng để làm lợi cho cá nhân, tham nhũng liên quan đến những hợp đồng của chính phủ hay khai thác tài nguyên thiên nhiên, hối lộ, hoặc giúp đỡ hay chuyển giao tiền hối lộ cho một giới thẩm quyền nước ngoài.* Trợ giúp đáng kể hay cung cấp tài chánh, vật liệu, hoặc yểm trợ kỹ thuật, hiện vật hay dịch vụ cho những hành động kể trên....”(ngưng trích)Câu hỏi rằng: CSVN có sợ gì chăng? Hay có cần phải siết chặt Ba Đình hệt như siết chặt các lãnh đaọ Cuba và Bắc Triều Tiên?Trong khi đó, chúng ta có lóe ra một tia hy vọng về chế độ tự chuyển biến nào chăng?Trang Bauxite VN/AnhBaSam có bài viết của nhà bình luận Nguyễn Đình Cống tưạ đề “Bàn về tự diễn biến và tự chuyển hóa” trong đó cho thấy thực tế mầm tự chuyển hóa đã có sẵn trong nhiều viên chức Đảng CSVN...Bài viết ghi nhận:“...Tự diễn biến bắt đầu với ai và khi nào? Điều này phải nghiên cứu kỹ theo dòng lịch sử mới rõ được. Theo chỗ tôi biết thì có thể kể từ Trần Huy Liệu, Nguyễn Hữu Đang, Kim Ngọc, Trần Độ, Trần Xuân Bách, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Minh Cần, Lê Hồng Hà, Nguyễn Kiến Giang, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Lâm, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Mạnh Can, kể cả Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, càng ngày càng đông, không sao kể hết. Thử nghiên cứu kỹ xem họ là những người như thế nào, nguyên nhân nào, động cơ nào làm họ diễn biến. Phải chăng nhờ có lòng yêu nước thương dân, nhờ có trí tuệ, biết độc lập suy nghĩ, không sợ cường quyền, không cam tâm chịu ngu tối mà họ chấp nhận dấn thân, hay họ là tay sai của bọn thù địch ngoại bang, nhận tiền của bọn phản động, hay họ vì muốn vinh thân phì gia mà áp bức nhân dân, tham nhũng, mua quan bán tước, họ có tạo nên hay tham gia vào các nhóm lợi ích hay không.”(ngưng trích)Như thế, tự chuyển hóa là hiện tượng xảy ra từ lâu... Và bao giờ tự chuyển hóa có thể trở thành sức mạnh lật đổ CSVN? Có thể trong năm 2017 chăng?