Diễn Hành Hoa Hồng Tưng Bừng Nam Cali, 41 Xe Hoa, 19 Ban Nhạc, 20 Đơn Vị Kỵ Mã...

PASADENA, Calif. – Cuộc Diễn Hành Hoa Hồng (Rose Parade) thường niên đã thực hiện hoàn mỹ hôm Thứ Hai dưới bảo vệ an ninh của hơn 1,000 cảnh sát.Cuộc diễn hành thứ 128 trong ngày Tết Dương Lịch thường niên không có vấn đề lớn lao gì, trong khi an ninh siết chặt để phòng ngừa.Các viên chức thành phố Pasadena nói không thấy có hăm dọa nào. Các rào cản dựng lên ở 56 con đường để ngăn ngừa khủng bố như kiểu lái xe tải nặng lao vào đám đông như ở Berlin (Đức) và Nice (Pháp).Trong khi cảnh sát đồng phục và cảnh sát chìm đứng xen kẽ nhiều ngã đường, nhiều xe truck chở các đơn vị an ninh đặc nhiệm SWAT của FBI đã tới cùng các đơn vị cảnh sát quận Los Angele, cảnh sát thành phố Pasadena, và cả quân khuyển.Nhiều xe hoa nổi bật năm nay, trong đó có xe hoa chủ đề Hawaii với nhiều thác nước và núi lửa.Tổ chức AIDS Healthcare Foundation thực hiện xe hoa chủ đề tưởng niệm vụ khủng bố ở thành phố Orlando (Florida).Có 3 huy chương vàng thế Vận -- vận động viên chạy Allyson Felix, lặn Greg Louganis và bơi Janet Evans -- được trao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn diễn hành.Tổng cộng có 41 xe hoa, xen kẽ bởi 19 ban nhạc diễn hành và 20 đoàn kỵ mã.Năm nay, không có xe hoa nào của cộng đồng gốc Việt.