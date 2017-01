New Mexico: Bán Bảng Hiệu Kỳ Thị Màu Da, Chống Hồi Giáo

MAYHILL, New Mexico - Cộng đồng mạng bày tỏ bất bình với 1 cửa hàng tiện lợi tại Mayhill (tiểu bang New Mexico) bày bán bảng hiệu kỳ thị và chống Hồi Giáo in sẵn – những bảng hiệu này đuợc trưng bày trên các cửa sổ của Mayhill Convenience.Một cựu nhân viên xưng tên Marion McWilliams xác nhận: loại bảng hiệu này đã đuợc bày bán từ 1 thời gian.Dòng chữ trên các bảng hiệu đề cập tới các đề tài khác nhau, từ phá thai, đả kích phe đảng Clinton, chống nhà nước trợ cấp xã hội, bài bác tín đồ Hồi Giáo.1 bảng hiệu ghi rõ “Obama và tín đồ Hồi Giáo không đuợc hoan nghênh tại đây” – 1 bảng hiệu khác là “Obama yêu nước Mỹ như Simpspon yêu Nicole”.Cũng không thiếu tiếng nói của những người bênh vực quyền tự do phát biểu.Có tin Mayhill Convenience đã thu đuợc 359,000 MK từ những thương phẩm này.