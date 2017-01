TQ Thuê Cảng Sri Lanka 99 Năm, Người Dân Phản Đối, Thề Bám Đất

Bàn tay thô bạo của Trung Quốc đang thò sang những bờ biển rất xa: Sri Lanka chuẩn bị cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm.Bản tin NHK ghi rằng chính phủ Sri Lanka dường như sẽ chính thức ký thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Trung Quốc quản lý hoạt động của một hải cảng ở nước này trong 99 năm.Cảng Hambantota ở miền Nam Sri Lanka hiện đang được xây dựng với nguồn vốn vay 1,4 tỷ đôla Mỹ từ Trung Quốc. Cảng này được cho là sẽ trở thành một trong những cảng lớn nhất Nam Á sau khi hoàn thành.Đài NHK đã có được một bản sao dự thảo thỏa thuận giữa Chính phủ Sri Lanka và công ty Trung Quốc. Phía Trung Quốc sẽ giữ 80% cổ phần của cảng, đồng thời nắm quyền điều hành cảng trong 99 năm. Bản sao cũng đề cập rằng phía Trung Quốc sẽ phụ trách an ninh của bến cảng. Có khả năng 2 bên sẽ ký thỏa thuận trước cuối tháng này.Bản tin cũng ghi rằng:“Một số thành viên của Chính phủ Sri Lanka đang lên tiếng lo ngại rằng Trung Quốc có thể diễn giải bản thỏa thuận theo hướng cho phép tàu quân sự và tàu ngầm vào cảng để bảo đảm an ninh cho bến cảng.”Trong khi đó, một bản tin Reuters ghi rằng dự kiến hợp đồng chung kết để chính phủ Sri Lanka ký bản văn cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm sẽ là ngày 7 tháng 1/2017.Nhiều nông dân ở thị trấn Hambantota, Sri Lanka, đã phản đối, nói rằng các viên chức nhà nước tới đo đất của họ để chuẩn bị cướp đất giao cho TQ làm đặc khu kinh tế đã không có sự cho phép của họ, và người dân đã buộc các viên chức đo đạc Sri Lanka phải ra khỏi ruộng của họ.Báo Sunday Leader của Sri Lanka ghi lời nông dân H.E. Yasaratne rằng tất cả cư dân thị trấn Hambantota nói sẽ đoàn kết để chống vụ cướp đất nộp cho công ty TQ.Đặc khu kinh tế cho TQ theo báo này sẽ rộng 15,000 acre.Cựu lãnh tụ Sri Lanka là Mahinda Rajapaksa cho biết ông được hỗ trợ của 45 dân biểu từ đảng Sri Lanka Freedom Party cam kết sẽ bảo vệ nông dân để chống việc bán đất 99 năm cho hãng TQ.