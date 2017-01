Luật Mới TQ: Công An Siết Hồ Sơ Hội Đoàn Phi Chính Phủ

BEIJING - Năm 2017 chứng kiến luật mới về kiểm soát hội đoàn phi chính phủ (NGO) bắt đầu đuợc áp dụng tại Hoa Lục – bộ luật này đưa tới các bàn cãi từ Tháng 4, khi QH Trung Cộng chấp thuận các quy định mới mà giới lãnh đạo Beijing mô tả là thiết lập ổn định pháp lý rộng lớn hơn.Các cơ sở ngoại quốc và hội đoàn NGO diễn tả khác, là đe dọa quyền tự do phát biểu và tăng quyền hạn kiểm soát cho các cơ quan an ninh.Thực tế là mọi hội đoàn phải làm lại hồ sơ khai báo – sau đó, mọi đơn vị NGO phải hoạt động dưới sự giám sát và theo dõi thường trực.Từ 2 tuần, Bộ công an đã loan báo danh sách các cơ quan đuợc giao quyền gọi là “giám sát chuyên môn”.Giới quan sát nhận xét: buộc các cơ sở ngoại quốc làm hồ sơ khai báo với công an sở tạo có nghĩa là giao quyền cho Bộ công an thay vì trước đây thuộc quyền Bộ dân vụ.Nhà nghiên cứu Kristin Shi-Kupfer tại Mercator Instiute nhận xét: tập đoàn lãnh đạo Beijing muốn ngăn chận ảnh hưởng chính trị của NGO phương tây cổ vũ khai phóng về tư tưởng chính trị – cho tới nay, Human Rights Watch chưa đuợc phép mở văn phòng tại Hoa Lục.Viên chức Human Rights Watch phê bình luật mới này là mơ hồ, cố tình hạn chế các hoạt động của xã hội dân sự.