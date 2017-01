2017: Chính Trường Nước Anh Sẽ Bận Rộn Ly Khai Liên Âu

LONDON - Vuơng quốc Anh bươc sang năm mới dương lịch với tương lai bất ổn khi tiến trình thương luợng Brexit khởi động – văn hào Charles Dickens viết “Đó là muà xuân của hy vọng, muà đông của thất vọng”.Câu văn bất tử năm 1859 đó cũng có thể thích hợp với hoàn cảnh hiện nay của vương quốc. Đa số cử tri chọn Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-6.Đầu tháng này, Toà tối cao vương quốc UK phải quyết định giao quyền khởi động Brexit cho chính quyền hay QH để thực hành điều 50 của công uớc Lisbon.Trong 1 cuộc phỏng vấn, kinh tế gia giám đốc chính sách James Sproule của Institute of Directors phát biểu: điều 50 sẽ đuợc khai triển, tranh luận tại Toà tối cao chỉ là “bão trong tách trà”.Trong khi đó, ông James McGrory là đồng giám đốc của Director of Britain nhận rằng khởi động điều 50 để thực hiện Brexit là điều không thể tránh với nhiều nghi vấn chưa thấy giải đáp. Tại Queens University (Belfast) giáo sư David Phinnemore cảm thấy hoài nghi với mưc độ chi tiết trong các công bố của chính quyền London – theo lời ông, cho tới nay vẫn chưa thấy London công bố cụ thể vì hậu ý muốn tránh tiết lộ các chi tiết có thể làm yếu tư thế thương luợng.Về kinh tế, nhà quản trị của Transport for London tiên đoán Brexit không đưa tới thay đổi đáng kể – nhưng, ông này cuời và nói “2017 là khó khăn hơn”.Chuyên viên hậu kỳ phim ảnh Gaz Evans nửa dòng máu Ireland tin là khó hơn và định rời UK. Trong khi đó, ngoại kiều Tây Ban Nha là Virginia Fontaneda sinh sống tại London từ 2 năm định tiếp tục lưu trú dù tin rằng vật giá sẽ tăng.Phỏng đoán của Fontaneda có hậu thuẫn từ dự báo của Phòng trách nhiệm ngân sách (OBR), là 1 cơ sở dự báo độc lập, uớc luợng GDP 2017 của UK là 1.4% (giảm từ 2.2%) và lạm phát tăng từ 1.6% lên 2.3%.Theo ông McGrory, không riêng OBR, các dự báo khác chỉ ra khuynh hướng khó khăn hơn, gồm tăng trưởng hạ, lạm phát tăng, vay muợn tăng và giá trị của tiền sterling sẽ là thấp nhất 30 năm.Dù vậy, nhiều chuyên gia tranh luận về dự báo của OBR.