Chùa A Di Đà Trung Tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân Lễ Tưởng Niệm: HT. Thiên Ân, HT. Mãn Giác, và Sư Bà Thích Nữ Trí Hải

Hình ảnh trong buổi lễ ở Chùa A Di Đà.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 01 tháng 12 năm 2016, Chùa A Di Đà Trung Tâm Phật Giáo Thiên Ân tọa lạc tại số 14042, Swan St, Thành Phố Westminster, CA 92683, do Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Ân (50 năm Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ, 1966-2016) Lễ giỗ lần Thứ 10 (2006-2016,) đồng tưởng niệm Sư Bà Thích Nữ Trí Hải.Chứng minh buổi lễ tưởng niệm có HT. Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam đến từ Houston TX, ngoài ra còn có HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Huệ Quang cùng qúy Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ Chùa Việt Nam Los Angerles, và các chùa Nam California, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, Nhạc Sĩ Nghiêm Phú Phát và nhóm Hương Thiền cùng qúy đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông.Quan khách có Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, một số đại diện các hội đoàn Phật Giáo. Trước khi cử hành lễ chính thức một thời pháp do HT. Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng về “Lý tưởng Giải thoát, Giác ngộ.” Cốt tủy niềm tin là gì? không lẽ đạo Phật chỉ có đốt hương, niệm Phật. Trong buổi pháp thoại nầy để chúng ta chia xẻ cách tu học, trong các tôn giáo đều có cầu nguyện, trong đạo Phật cầu nguyện là bước đầu, là cánh cửa bên ngoài, Đạo Phật không để ban phước mà kêu gọi tu tập để nếm được hương vị giải thoát...“Không ai có thể giải nghiệp cho mình được, bởi vì Nghiệp do chính mình tạo ra nên cũng chỉ có mình mới giải được, mới thay đổi đời sống. Tội mình tạo phải tự mình thay đổi, Ngài không thể nào tha tội, lý do tự tâm miệng mình nên không ai có thể tha tội cho mình. Sắm hối là chính mình tự thay đổi mình, không bao giờ có chuyện làm tội rồi xin tha tội... Tự mình thay đổi mình, phải thấy rõ chính miình đừng thấy người khác...”Tiếp theo phần tác bạch do Ni Sư Viện Chủ và qúy Phật tử trong đạo tràng để cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện.Mở đầu buổi lễ Ni Sư Viện Chủ ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng sự tham dự của đồng hương Phật Tử. Ni Sư cũng nói qua lý do buổi lễ và sau đó cung thỉnh HT. Thích Nguyên Hạnh cùng qúy chư HT. Thuợng Tọa Đại Đức Tăng Ni cử hành lễ tưởng niệm.Sau phần lễ, tiếp theo là Đạo Từ của HT. Thích Nguyên Hạnh, trong phần Đạo Từ HT. đã nói, có rất nhiều điều để nói về Nhị Vị Hòa Thượng và Sư Bà Trí Hải, HT. đã ca ngợi công đức vô cùng lớn lao của những vị nầy đối với đạo pháp và dân tộc...Được biết Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân, du học tại Viện Đại Học Waseda Nhật Bản tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học này.Sau đó Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân đã sang Hoa Kỳ theo lời mời của trường Đại học UCLA (1966) với vai trò Giáo Sư Biệt Thỉnh (Visiting Professor). Hòa Thượng Thiên Ân còn là Giáo Sư tại Đại học UC Santa Barbara, Đại học UC Irvine, Đại học LACC v.v..Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân cũng là vị sáng lập Thiền Viện Quốc tế tại LA (IBMC – 1972), Chùa Việt Nam (1975) và Chùa A Di Đà (1976).Hòa Thượng Thích Thiên Ân viên tịch ngày 23 tháng 11 năm 1980 tại Los Angeles hưởng thọ 56 tuổi.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác vượt biên sang Hoa Kỳ năm 1978. Hòa Thượng Thích Mãn Giác cũng đỗ tiến sĩ Phật Học tại Đại học Tokyo (Nhật Bản). Hòa Thượng Thích Mãn Giác đã từng là Giáo Sư dạy tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn, Huế và Đại học Vạn Hạnh. Nối tiếp công việc của Hòa Thượng Thích Thiên Ân, Hòa Thượng Mãn Giác làm Viện Chủ Chùa Việt Nam LA, và Viện Chủ Chùa A Di Đà.Hòa Thượng Thích Mãn Giác cũng là Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ.Hòa Thượng Thích Mãn Giác viên tịch tại LA ngày 13 tháng 10 năm 2006, hưởng thọ 78 tuổi.Tính đến nay (2016), Hòa Thượng Thích Thiên Ân đến Hoa Kỳ được 50 năm (1966 -2016). Công ơn của nhị vị Hòa Thượng thật như núi cao, biển rộng.Trước ngày lễ tưởng niệm chính thức, một buổi Thiền Trà Đạo vị Tất Niên và chương trình Thơ Nhạc Huyền Không đã được tổ chức vào lúc 2:30 chiều Thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng tại chùa A Di Đà.Trong buổi Thiền Trà có tham dự của Thị Trưởng Trí Tạ, Ủy viên Giáo dục Frances Nguyễn, Cư sĩ Hồng Quang, các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử như anh Ngô Văn Quy, chị Dung Kiều, nhà thơ Hoàng Thượng Dung, nhà báo Phan Tấn Hải, nhạc sĩ Trọng Nghĩa, và nhiều vị khác...