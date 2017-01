67,300 Cụ Cao Niên Nghèo Vì Bị Trừ Nợ Học Vào An Sinh Xã Hội

Có thể nào nợ học của liên bang bám theo bạn tới tuổi vàng? Có thể lắm, theo một phúc trình được công bố hôm Thứ Ba cho biết. Bộ Giáo Dục hồi năm ngoái đã trừ 171 triệu đô la từ các ngân phiếu An Sinh Xã Hội tới người Mỹ từ 50 tuổi trở lên, theo báo Consumerist cho biết.Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người về hưu lớn tuổi đối với mức thu nhập cố định, theo phúc trình của GAO cho thấy rằng việc thất thoát tiền trên những ngân phiếu hàng tháng của người Mỹ đã đẩy nhiều người rớt xuống dưới mức nghèo khó: 67,300 người trong số đó trong năm 2015, so với 8,300 người trong năm 2004, theo Consumerist cho biết. Nếu điều đó không xấu, thì phúc trình cho thấy rằng mỗi lần ngân phiếu An Sinh Xã Hội bị trừ, người nhận bị tính lệ phí $15 (hay $180 một năm). Trong số những người bị ảnh hưởng đó thì 75% đã trả trễ tiền vay mà họ mượn để trả học phí, đúng hơn là cho con của họ.GAO thực hiện phúc trình cho các Thượng Nghị Sĩ Claire McCaskill và Elizabeth Warren, người gọi đó là “ăn cướp và phản tác dụng” để đụng vào “nguồn thu nhập độc nhất đối với hàng triệu người cao niên.”Hơn 7 triệu người Mỹ trên 50 tuổi mắc nợ tiền học, nhưng có sự bùng nổ ở tuổi trên 65, mà đã chứng kiến tiền nợ liên bang của họ nhảy vọt từ hơn 2 tỉ đô la trong năm tài khóa 2005 tới $22 tỉ đô 10 năm sau đó. Số tiền nợ đó được mượn bởi 870,000 cao niên, mà tính trung bình là $25,000 cho mỗi người.Khấu trừ tối đa có thể là 15% của tiền An Sinh Xã Hội của họ, và tiền khấu trừ trung bình hàng tháng là $140.