1 Học Khu Ở Silicon Valley: 1/3 Học Sinh Vô Gia Cư

SAN JOSE – Báo The Guardian đưa ra một thống kê đầy kinh ngạc về các học sinh sống gần nơi cực kỳ giàu ở Thung Lũng Điện Tử: hơn 1/3 các học sinh này là vô gia cư.Đó là trường hợp 1,147 học sinh trong học khu Ravenswood City, bao trùm khu vực thành phố East Palo Alto.Các trẻ em này sống trong các xe RV, trong các nhà tạm trú cho người vô gia cư, và ở tạm trong nhà các gia đình khác trong khi ba mẹ các em bị đẩy ra khỏi các khu phố truyền thống bởi các nhân viên ngành kỹ thuật lương cao.Một Mục sư địa phương nói rằng cư ngụ trong các khu phố nơi thành phố này đa số là nhân viên các công ty như Facebook, Google, Yahoo… và bây giờ rất khó tìm căn nhà nào bán dưới giá 750,000 USD.Nhưng, hãy quên chuyện mua nhà đi. Giá trung bình thuê một căn chung cư 1 phòng ở East Palo Alto là hơn 2,200 USD/tháng.Đó là lý do giải thích vì sao bạn có thể thấy 4 gia đình với trẻ em đang ở chung trong căn nhà 4 phòng ngủ, hay 1 cặp vợ chồng và 5 đứa con sống chung trong một nhà để xe.Đó cũng là lý do vì sao Tổng giám đốc Học khu này muốn mở một sân đậu xe trong trường cho các gia đình đang sống trong xe hơi và trong xe RV, và cũng muốn gắn máy giặt trong các trường, và muốn xây chung cư cho nhân viên học khu trên đất của học khu.Bởi vì không chỉ trẻ em học khu gian nan… Người hiệu trưởng 47 tuổi của một trường ở East Palo Alto cũng đang ở chung nhà với 3 giáo viên khác, trong khi nhiều giáo viên khác ở xa và hàng ngày phải lái xe nhiều giờ.