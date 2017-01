Y Phí 2.4 Ngàn Tỉ Đô Năm 2013, Tốn Nhất Là Tiểu Đường, Tim

SEATTLE –Một nghiên cứu mới về chi phí chăm sóc y tế cho thấy chỉ có 20 bệnh hay hội chứng bệnh đã chiếm hơn ½ toàn bộ chi xài y tế tại Hoa Kỳ.Nghiên cứu này khảo sát 155 loại bệnh chứng khác nhau, cho thấy tốn kém nhất là bệnh tiểu đường (diabetes), làm tốn kém tới 101 tỷ USD trong khoảng thời gian từ chẩn bệnh cho tới chữa trị, và tiêu xài này tăng 36 lần nhanh hơn chi xài cho bệnh tim mạch.Nghiên cứu khảo sát tiêu xài y tế trong thời khoảng hơn 18 năm từ 1996-2013 và thấy rằng tổng cộng 30.1 ngàn tỷ USD đã được tiêu xài cho y tế tại Hoa Kỳ trong thời kỳ này.Bệnh tim mạch làm tốn kém nhiều thứ nhì, và là nguyên nhân tử vong nhiều nhất trong 18 năm qua.Đau lưng và đau cổ làm tốn kém y tế nhiều thứ ba, theo nghiên cứu này, trong nghiên cứu tách rời các chương trình y tế công cộng ra khỏi tiêu xài y phí cá nhân.Bên cạnh 3 loại bệnh hàng đầu đó, bệnh hốt hoảng tâm lý và thương tích vì bị té chi61m tới 18% toàn bộ tiêu xài y tế cá nhân, và tốn tổng cộng 437 tỷ USD trong năm 2013.Bác sĩ Joseph Dieleman, người hướng dẫn nhóm nghiên cứu và là giáo sư ở viện nghiên cứu y tế Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, tại đại học University of Washington, nói rằng tuy Hoa Kỳ xài nhiều hơn các nước khác về chăm sóc y tế, nhưng người ta biết rất ít về các loại bệnh thúc đẩy đà tăng tiêu xài đó, và viện IHME đang tìm các thông tin đó các lĩnh vực tư và công đều hiểu về tình hình tiêu xài y tế, và do vậy sẽ phân phối tài nguyên y tế hợp lý nhằm hiệu quả hơn.Có khoảng 2.1 ngàn tỷ đôla xài cho 155 loại bệnh được khảo sát trong nghiên cứu này, và có khoảng 300 tỷ đô tiêu xài cho loại thuốc bán không cần toa, và cho chăm sóc y tế tại gia xài riêng ở lĩnh vực tư đã không được đếm vào, có nghĩa là tổng chi phí chăm sóc y tế cá nhân tại Mỹ lên tới 2.4 ngàn tỷ đôla trong năm 2013.