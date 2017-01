Năm 2016: Hãng Giải Thể Tăng 32%, Formosa Làm 24.500 Người Mất Việc

SAIGON -- Bạn tin vào các con số thống kê của nhà nước Hà Nội?Dù là không tin đi nữa, nơi đất nước này không có thống kê nào ngoài luồng cả... Vì ngành này là độc quyền.Bản tin VTC/VFPress ghi rằng: Thảm họa môi trường Formosa làm 24.449 người mất việc, gây thiệt hại 0,3% GDP.Có vẻ con số được co cụm lại... Nhưng đó là lời của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.Bản tin nói, tah3m họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra đã gây thiệt hại 0,3% GDP của Việt Nam.Thông tin trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, ngày 28/12.Ông Phúc cũng thú nhận: năm 2016 đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, cả ở trong và ngoài nước. Ngành khai khoáng giảm mạnh, nhất là sản lượng khai thác giảm 1 triệu tấn so với năm 2015 là một yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách.Bên cạnh đó, những thảm họa về môi trường và thiên tai cũng là một trong những tác nhân chính ảnh hưởng đến việc tăng trưởng của Việt Nam. Nông nghiệp do ảnh hưởng thiên tai làm thiệt hại 1% GDP, riêng vụ Formosa thiệt hại 0,3% GDP.Trước đó, theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị, tốc độ tăng GDP 2016 ước tăng 6,21%. Con số này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 6,7% Quốc hội đã đề ra, cũng thấp hơn mức dự tính có thể đạt 6,5% mà các cơ quan nêu ra những tháng gần đây.Không chỉ tác động đến GDP, sự cố Formosa cũng đã đẩy nhiều người dân vào cảnh thất nghiệp. Theo thống kê tính đến quý 3/2016, đối với Hà Tĩnh, sự cố môi trường đã ảnh hưởng tới 22.780 hộ gia đình và 65 xã. Tổng cộng có 24.449 người mất việc và không có việc làm ổn định.Trong đó, trực tiếp trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản là 14.770 nghìn người. Số lượng người thất nghiệp trong ngành kinh doanh thủy sản tăng là 5.736 người, ngành dịch vụ hậu cần tăng 1.015 người, ngành nuôi trồng thủy sản tăng thêm 823 người.Ngoài ra, trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn nhà hàng, số người thất nghiệp tăng lên 692, còn trong lĩnh vực sản xuất muối là 428 người.Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Quảng Bình đã tăng 1,1% sau sự cố môi trường. Thừa Thiên Huế thì có khoảng 30.376 người bị ảnh hưởng trực tiếp vì tình trạng cá chết.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cho biết là có hơn 60.000 doanh nghiệp dừng hoạt động năm 2016.Bản tin này viết rằng mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh nhưng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp phải dừng hoạt động cũng không nhỏ. Bức tranh kinh tế 2016 vẫn pha nhiều mảng sáng tối...Tổng cục Thống kê (TCTK) cho biết trong tháng 12-1016, cả nước có 2.129 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,7% so với tháng trước; nhưng có tới 6.564 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.578 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.986 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 4%; 2.010 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 71,4%.Tính chung cả năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 110,1 nghìn doanh nghiệp thì số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2016 là 12.478 doanh nghiệp, tăng 31,8% so với năm trước.Tức là tăng 32% doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.