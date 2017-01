Tại Việt Nam Làm Thực Phẩm Sạch Không Dễ

Rau, củ, quả sạch bày bán ở Phiên Chơ Xanh Tử Tế, họp vào các ngày cuối tuần ở đường Pasteur, quận 3 Sài Gòn.

Rau, củ, quả sạch bày bán ở Phiên Chơ Xanh Tử Tế, họp vào các ngày cuối tuần ở đường Pasteur, quận 3 Sài Gòn.

SAIGON -- Tuy thực phẩm sạch ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhưng tình trạng nền nông nghiệp tiếp tục chạy theo thành tích về sản lượng đã gây khó khăn cho xu thế sản xuất nông sản chất lượng cao, an toàn, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Vừa qua, diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng: Thực phẩm sạch dành cho ai?” do báo Thức Trẻ (Soha.vn) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối tổ chức sáng 28-12 tại Sài Gòn đã bàn nhiều về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường thực phẩm sạch.NLĐO dẫn lời ông Vũ Thế Thành, chuyên gia quản trị chất lượng của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho rằng trên thế giới không có định nghĩa về thực phẩm sạch mà chỉ có thực phẩm lành mạnh (heathy food) vì sản phẩm ra thị trường phải tuân thủ quy định của chính phủ về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ ở Việt Nam mới có khái niệm thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn, trong đó thực phẩm sạch được hiểu là tuân thủ những quy định về an toàn và vệ sinh.NLĐO nêu thêm ý kiến của ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Vinamit (chuyên sản xuất củ, quả khô), cho biết đầu tư vào sản xuất sạch rất tốn kém, đòi hỏi phải có nhiều vốn và thời gian. Việt Nam hiện có 3 “trường phái” sản xuất nông nghiệp: thuần vô cơ, gốc hữu cơ ngọn vô cơ và thuần hữu cơ. Nếu doanh nghiệp theo thuần hữu cơ như Vinamit thì phải trả giá rất đắt do rất khó khống chế được sự phát triển của vi sinh vật. Theo ông Viên, một số doanh nghiệp làm nông nghiệp sạch đã thất bại do không đủ vốn, phải bỏ cuộc giữa chừng.Bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, nhận định khi chuyển sang làm nông nghiệp sạch thì nông dân đã gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do nền nông nghiệp VN đang thành công về bảo đảm an ninh lương thực nên muốn giữ vững mãi thành tích về sản lượng, đã dùng mọi biện pháp kích thích tăng vụ, tăng năng suất…. Hậu quả là dẫn đến tình trạng bất chấp về chất lượng và giá trị của nông sản, khiến ảnh hưởng xấu đến môi trường, kéo theo sự sa sút về thu nhập, sức khỏe và đời sống của giới nông dân.Theo NLĐO nhận định, hiện nay giới làm nông sản sạch có vẻ như đi ngược với xu thế “sản lượng là trên hết” nên gặp nhiều thách thức cả đầu vào lẫn đầu ra, từ việc tìm phân bón được phép sử dụng, thực hành sản xuất sạch, cho đến liên kết theo chuỗi… Trong đó, việc đầu tư sản xuất tốn kém nhưng không tìm được đầu ra ổn định là khó khăn lớn của nông dân.Rốt cuộc người tiêu dùng đô thị có nhu cầu cao về sản phẩm sạch nhưng không biết mua ở đâu, trong khi nông dân làm ra sản phẩm sạch lại không biết bán chỗ nào.