24 Triệu Người Mỹ Lái Xe Khi Say Năm 2014 Dù Đã Giảm Ở Mọi Lứa Tuổi

WASHINGTON -- Trong mùa lễ giao thừa Dương lịch năm nay, nhiều triệu người Mỹ lái xe sẽ thấy an toàn hơn, vì đã giảm số người Mỹ nói rằng họ sẽ lái xe trong khi say.Bản nghiên cứu mới của chính phủ Mỹ, dưạ vào thống kê những người 16 tuổi trở lên, nói rằng 11% những người này đã lái xe trong khi say rượu trong năm 2014, trong khi con số naỳ là 15% hồi năm 2002.Bất kể tình hình suy giảm như thế, nhiều người lái xe vẫn sẽ thấy nguy hiểm.Có khoảng 24 triệu dân Mỹ lái xe trong khi say rượu trong năm 2014, theo Sở Y Tế Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Nghiện (SAMHSA) đưa ra trong thống kê.Frances Harding, Giám đốc viện Center for Substance Abuse Prevention của SAMHSA, nói rằng tuy có giảm số người say rượu lái xe, nhưng nhiều ngàn người sẽ vẫn còn chết mỗi năm vì nạn say rượu lái xe, để lại thương đau cho gia đình và người thân.Theo bản nghiênc ứu, tỷ lệ người từ 21 tuổi tới 25 tuổi thú nhận có say rượu trong khi lái xe đã giảm từ 30% trong năm 2002 xuống còn 19% trong năm 2014.Bản văn cũng nói 4% những người 16 tuổi trở lên thú nhận có lái xe trong khi sử dụng ma tuý trong năm 2014, và 2.5% người lái xe nói họ vừa lái xe, vừa say cả rượu và ma túy.Theo Sở An Toàn Xa lộ, rượu là yếu tố của 1/3 vụ chết người vì xe đụng trong năm 2014.