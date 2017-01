Sài Gòn: Học Sinh Mệt Mỏi Vì Học Thêm

Một lớp học thêm buổi tối cho học sinh lớp 1 gần chợ Tân Sơn Nhất (Gò Vấp).

SAIGON -- Dù chủ trương cấm dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học 2 buổi/ngày đã có từ nhiều năm nay, và Bộ Gíao dục và đào tạo cũng thay việc chấm điểm bằng nhận xét, đánh giá ở bậc học này nhưng trên thực tế, học sinh vẫn đi học thêm và giáo viên vẫn mở lớp, theo Thanh Niên (TNO).Chạng vạng tối, tại một số trung tâm, lớp học thêm tại nhà ở Sài Gòn, rất dễ thấy cảnh nhiều đứa trẻ (bậc tiểu học) thật sự uể oải sau một ngày học chính khóa, lại cắp sách đi học thêm...TNO mô tả một lớp học thêm tại nhà, nằm trong một con hẻm ở đường Cống Quỳnh (Q.1) khá nhộn nhịp. Trong căn phòng khoảng hơn 30 m2, học sinh chia theo nhóm. Ngồi sát cửa ra vào, nhóm ngồi ờ một bàn tròn là các em mầm non, chuẩn bị vào lớp 1. Phía bên trong là các dãy bàn với khoảng 10 em có độ tuổi khác nhau. Được biết lớp do 2 cô giáo về hưu dạy nhiều năm nay, học sinh học theo ca, lần lượt kéo dài từ 17 - 19 giờ 30.TNO dẫn lời chị N., một phụ huynh có con đang học lớp 3 trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1) đều học 3 buổi/tuần tại đây. Chị N. kể: “Cứ sau giờ học ở trường, về nhà tắm rửa, ăn đại miếng gì đó rồi tôi dẫn bé qua đây học. Chuẩn bị thi học kỳ nên 2 tuần trước ngày thi, ngày nào cũng đến học để các cô ôn bài cho”. Trước câu hỏi “Học cả ngày có mệt lắm không con?”, cậu bé con chị N. trả lời: “Con mệt lắm, học thêm không nổi…”. Chị N. vội nói thay: “Mệt gì mà mệt”, rồi phân bua rằng: “Không học sao đu nổi theo con người ta?”.Cũng tại lớp này, một bé trai học lớp 2 Trường tiểu học Kết Đoàn (Q.1) đang đứng chờ người nhà đến đón. Với ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bé cho biết đã chờ hơn 15 phút. Một lúc sau, ba cậu bé chạy xe máy đến thấy con ngồi với cô giáo chờ ngay cửa, anh liền phân trần: “Tôi đang dở việc nên làm cho xong mới đến đón con”. Còn cậu bé thì mừng rỡ, nhảy tót lên xe, ôm chặt lấy bố.Theo TNO, phụ huynh đưa ra nhiều lý do để buộc học sinh tiểu học đi học thêm, như: không đủ kiến thức, điều kiện để giảng bài cho con, không thể sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với giờ con tan học... Đúng ra, để giải quyết việc phụ huynh đưa đón con thuận lợi, nhiều trường có tổ chức các lớp học kỹ năng sau giờ học, nhưng phụ huynh lại không mặn mà gửi con ở những lớp này mà cứ phải cho con học thêm văn hóa mới an tâm.TNO dẫn ý kiến của bà Trần Thu Hà, tác giả cuốn sách “Con nghĩ đi, mẹ không biết”, chia sẻ những kinh nghiệm có được từ trải nghiệm của bản thân. Bà Hà viết: “Chúng ta kêu ca nhiều nhất về việc quá tải. Nào là chương trình quá tải, nào là giáo viên giao bài tập quá nhiều. Tôi nghĩ quá tải một phần rất lớn do chính phụ huynh ủng hộ nó. Nếu cô giao 3 bài, bé làm đủ 3 bài thì hôm sau cô sẽ giao 4 bài. Bé lại thức tới 11 giờ đêm để hoàn thành đủ 4 bài, theo luật cung cầu và luật vừa sức, giáo viên sẽ giao lên 5 bài tập về nhà. Còn nếu cô giao 3 bài, mà sức bé không làm được, một lần, hai lần, nhiều HS cùng như thế, thì dần dần, cô sẽ phải giao ít bài lại. Vì vậy, hãy để con học đúng với thực lực của mình. Con không làm hết bài tập thì con lên lớp trình bày với cô là con không làm hết được. Con làm sai thì để cô sửa. Kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra cuối năm cũng không được học thêm giờ.”Theo tác giả này, các đề thi, đề bài tập, bao giờ cũng có những bài khó tới mức chỉ khoảng 5% học sinh giỏi cá biệt làm được. Phụ huynh nào cũng phấn đấu chen chúc trong cái 5% thông minh cá biệt đó, nên mới quá tải!