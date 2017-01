Ông Phúc Khều Ba Dũng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọc giận cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Đúng như thế.Có chỉ đích danh không? Không, ông Phúc không chỉ đích danh, nhưng hầu hết người đọc đều thấy là đúng là ông Phúc chọc quê Ba Dũng.Bao giờ? Ngày 28/12/2016, ông Phúc tuyên bố vài câu, và được hiểu là tấn công nhóm lợi ích Nguyễn Tấn Dũng.Chuyên gì? Chuyện dự án xây nhà cao tầng ở nội đô Hà Nội. Trong đó có một dự án xây nhà cao 50 tầng lầu được chấp thuận từ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội chỉ vài ngày trước khi ông Dũng bàn giao chức Thủ Tướng cho Nguyễn Xuân Phúc.Ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức Thủ Tướng ngày 7/4/2016.Báo Tiền Phong ngày 31 tháng 12 năm 2016 ghi ngay đoạn văn đầu:“Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, việc cho xây dày đặc chung cư cao tầng trong các quận nội đô đã dẫn dến tình trạng tắc đường nghiêm trọng hiện nay tại Hà Nội, và đây là nguyên nhân không thể chối bỏ.”Báo Dân Việt trong bản tin “Mảnh đất trống nào cũng xây cao ốc, Hà Nội sẽ ra sao?” hôm 31/12/2016 nói minh bạch hơn, quy lỗi cho các đại gia:“Các đại gia say sưa thâu tóm các mảnh đất vàng rồi ồ ạt xây nhà, bất chấp các quy định của Chính phủ, không theo bất kỳ quy hoạch nào, không đếm xỉa đến các định hướng ưu tiên phát triển các Đề án công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe cũng như tuân thủ các đòi hỏi khác về hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị.Đó là câu hỏi đầy cảm thán của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị giao lưu trực tuyến với các địa phương ngày 29.12. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, người đứng đầu Chính phủ đề cập trực diện đến một trong những vấn đề nhức nhối nhất của Thủ đô Hà Nội (HN): Xây tràn lan, dày đặc các cao ốc ngay giữa nội đô.”Có nghĩa là, mọi chuyện kẹt xe ở Hà Nội và Sài Gòn là do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho xây các tòa nhà hàng chục tầng lầu.Báo Đời Sống và Pháp Luật mới có bản tin là “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội tuân thủ quy hoạch nhà cao tầng” trong đó ghi nhận:“...Ngày 29/12, phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần chấn chỉnh công tác quản lý đô thị.Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là TP HCM và Hà Nội cần nghiêm túc rà soát lại nhằm chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn. "Tôi nói các đồng chí phải hiểu rằng không vì lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm mà quên lợi ích cộng đồng" - Thủ tướng nói.Trước đó vào tháng 4/2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử Hà Nội. Theo đó, khu vực này được kiểm soát chặt chẽ về quy hoạch kiến trúc, lần đầu tiên các chỉ tiêu liên quan đến không gian đô thị, quy định về chiều cao chi tiết được ban hành.Quy chế xác định chiều cao tối đa các công trình cao tầng ở các vị trí, khu vực khá chi tiết. Nhiều tuyến phố trong khu vực phố cổ không được phép xây dựng nhà cao tầng như: Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, một số đoạn trên đường Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, Lò Đúc, Pháo Đài Láng...Các tuyến phố khu vực khác hoặc nút giao thông được phép xây dựng các tòa cao ốc dao động từ 13 tầng đến 27 tầng. Một số điểm hạn chế chiều cao như đầu đường Lê Duẩn tối đa 9 tầng, phố Hào Nam, Thái Hà, Chùa Bộc tối đa 13 tầng...”Có nghĩa là, ông Phúc chỉ trích Ba Dũng là lợi ích nhóm?Bản tin BBC ghi nhận, trích:“...Phiên họp ngày 29/12 lần đầu được phát trực tuyến và được đông đảo người theo dõi.Ông Phúc đã đề cập một số vấn đề được cho là 'nhạy cảm' với thái độ thẳng thắn.Một trong những chủ đề đó là quy hoạch đô thị ở thủ đô Hà Nội, với việc cấp phép xây dựng hàng loạt chung cư cao tầng, dẫn đến quá tải trầm trọng về giao thông, cấp thoát nước và môi trường.Đặc biệt, ông thủ tướng nhắc một công trình cao ốc dự tính xây ở nơi từng là Trung tâm Triển lãm Giảng Võ.Ông Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi: "Ai cho phép xây cao ốc 50 tầng ở Giảng Võ?"Ông nhấn mạnh: "Không có một lý thuyết quy hoạch nào mà tại Trung tâm Giảng Võ lại xây dựng chung cư 50 tầng, với mấy nghìn căn hộ, làm sao chịu được?""Tôi đề nghị Hà Nội ngày 15 báo cáo lên đây nhưng đến nay chưa báo cáo. Mảnh đất nào trống chúng ta cấp cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao, nguy cơ này là do chúng ta gây ra."Hồi tháng 4/2016, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội ra Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về Quy hoạch công trình cao tầng nội đô, theo đó khu vực Triển lãm Giảng Võ (số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) là điểm nhấn đô thị, nơi được phép xây dựng 50 tầng duy nhất trong khu nội đô lịch sử.Được biết công trình này là Tổ hợp Văn phòng, Trung tâm thương mại, Officetel và căn hộ chung cư cao cấp với diện tích 6,8ha, đã động thổ hôm 20/10/2016.Chủ đầu tư được thông báo là Tập đoàn Vingroup cùng Tập đoàn T&T và Tập đoàn Tân Hoàng Minh.”Thế rồi, truyền thông Việt Nam sau một thời gian đặt câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tựa đề các bài tường thuật đã nhanh chóng gỡ xuống.Thí dụ, báo điện tử VietnamNet thay vì tựa đề: "Chung cư 50 tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu 2 ô tô đi đường nào?" đã đặt tựa: "Chung cư cao tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu 2 ô tô đi đường nào?"Báo Người Lao động thay tựa: "Thủ tướng: Quy hoạch nào cho xây chung cư 50 tầng ở Giảng Võ?" thành "Chung cư cao tầng dày đặc gây ách tắc giao thông"...Tuy nhiên nội dung các bài tường thuật vẫn phản ánh ý của ông Phúc trăn trở về việc các "khu chung cư cao 40-50 tầng dày đặc, từ đó gây ách tắc giao thông, quá tải trầm trọng giao thông, cấp thoát nước, môi trường. Trong khi từng chúng ta, con em, gia đình đang cần các công viên, công trình công cộng và góp phần thu hút du khách, phát triển du lịch bền vững".Có phaỉ ông Phúc tử tế hơn ông Dũng, người từng nói khi xuống ngôi là sẽ cố gắng làm người tử tế?Khi nào bạn kẹt xe ngoaì phố, hãy nhớ đấy nhé... có lợi ích nhóm làm kẹt xe đấy.