Trump: Sẽ Nghe Tình Báo Nói Rõ Về Vụ Nga Can Dự Bầu Cử Mỹ

WASHINGTON - TT đắc cử đã tỏ phản ứng quyết định các trừng phạt mới của chính phủ Obama chống lại Nga.Đối tượng trừng phạt gồm 6 cá nhân, đa số là viên chức tình báo cao cấp, và 5 pháp nhân có liên quan với hoạt động tấn công mạng trước ngày tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ. 35 viên chức Nga bị tống xuất khỏi Hoa Kỳ vì can thiệp vào bầu cử TT Hoa Kỳ.Bản tuyên bố phát hành tối Thứ Năm của TT đắc cử ghi “Nay là lúc cần xúc tiến những việc lớn và tốt đẹp hơn - vì quyền lợi của đất nước và công dân, tôi sẽ họp cộng đồng tình báo tuần tới để cập nhật các sự kiện của tình thế này”. Bản tuyên bố cũng nhắc lại nội dung phát biểu về trừng phạt của ông tại khu an dưỡng Mar-a-Lago hôm Thứ Tư.Ông Trump có thể thu hồi các pháp lệnh của TT tiền nhiệm sau khi tuyên thệ nhậm chức.TT Obama hạ lệnh trục xuất 35 nguời Nga tình nghi làm gián điệp, trừng phạt 2 cơ quan an ninh của liên bang Nga có liên quan với tin tặc tấn công các định chế Hoa Kỳ trong chu kỳ bầu cử 2016.Thông cáo trừng phạt ghi các đối tượng là 2 cơ quan tình báo GRU và FSB, 4 viên chức GRU và 3 công ty hậu thuẫn vật chất cho hoạt động tấn công mạng. Washington tố cáo 2 cơ sở của Nga ở Maryland và New York đuợc xử dụng vào các mục đich tình báo. 35 viên chức phải ra đi trong hạn 72 giờ và 2 cơ sở bị cấm cửa với mọi viên chức Nga từ trưa Thứ Sáu.Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan nói: Nga không ngừng tìm cách phá hoại các quyền lợi của Hoa Kỳ và bây giờ bị trừng phạt đã là muộn.Các nghị sĩ CH John McCain và Lindsey Graham muốn làm mạnh hơn.TT Obama nói rõ “Đây chỉ mới là khởi đầu” và cho biết kết quả điều tra về tin tặc Nga sẽ đuợc giao cho Lập Pháp nay mai.Ngoài ra, Đoàn chuyển tiếp của TT đắc cử xác nhận: chưa có thời biểu để tân TT nói chuyện với nguyên thủ Nga về 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất trong quyết định trừng phạt của chính quyền Obama.Trong giờ họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Sean Spicer nói rõ: ưu tiên ngay bây giờ của TT đắc cử là nghe thuyết trình cập nhật từ cộng đồng tình báo trong tuần tới.Liên quan tới tình báo Mỹ, một bản tin khách cho biết Nghị sĩ CH John McCain, dân cử của tiểu bang Arizona, yêu cầu mở điều trần về nguy cơ tấn công mạng từ chính quyền ngoại quốc vào ngày 5-1.Thành phần nhân chứng đuợc mời điều trần gồm giám đốc tình báo quốc gia (NSA) James Clapper và đề đốc Mike Rogers, là lãnh đạo Bộ chỉ huy chiến tranh mạng, theo tin từ trang mạng của ủy ban đối ngoại Thượng Viện.