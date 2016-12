VN: Kiều Hối Về Giảm Vì Trump Thắng Cử...

SAIGON (VB) -- Một bài phân tích về tình hình kiều hối sụt giảm đã đăng trên thông tấn VfPress tựa đề “Kiều hối chững do đâu?” và sau đó một chút đã phải gỡ bỏ.Lý do gỡ bỏ không được giaả thích, nhưng trong bản tin cho biết Việt kiều không mặn mà gửi tiền về nước nữa, vì nhiều lý do, trong đó có lý do khuynh hướng cực hư4ữu đang tăng tại Hoa Kỳ, Donald Trump thắng cử Tổng Thống, và Việt kiều có thể đang linh cảm rằng tiền gửi về đầu tư sẽ vô ích...Có phải Trump hung hăng kêu gọi hãng Mỹ rời bỏ Trung Quốc và Việt Nam, tiền kiều hối về VN liền sụt giảm? Có phải Việt kiều linh cảm là sẽ có chiến tranh Biển Đông? Hay sẽ có căng thẳng chiến tranh thương mại ở Châu Á, và là bao trùm cả VN?Bản tin phân tích bị gỡ bỏ trên VfPress trích một số các đoạn như sau:“Cộng đồng kiều bào ở Mỹ chiếm đa số, nguồn cung kiều hối từ thị trường này cũng chiếm 60%. Nên khi lượng kiều hối từ Mỹ giảm, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến tổng lượng kiều hối chảy về Việt Nam.Những năm qua, dòng kiều hối là một trong những nguồn bù đắp thâm hụt cán cân thương mại, góp phần lớn vào dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng gia tăng, quy định pháp luật cũng đã tạo rất nhiều điều kiện để bà con Việt kiều trở về nước đầu tư. Cùng với đó chính sách từ Chính phủ cũng như NHTM khuyến khích Việt kiều chuyển, gửi tiền về đầu tư, làm ăn cũng ngày càng thuận lợi, nhanh chóng hơn… là nguyên nhân khiến gia tăng dòng kiều hối trong những năm qua.Kiều hối về Việt Nam giảm phần nhiều do tác động từ thị trường Mỹ...Có khoảng 50% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tập trung ở TP. Hồ Chí Minh, với mức tăng trung bình trong những năm gần đây là khoảng 10 – 15%/năm. Tuy nhiên, theo thông tin từ NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 11/2016, lượng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 4,3 tỷ USD, ước tính cả năm đạt khoảng 5 tỷ USD – giảm khoảng 500 triệu USD so với năm 2015.Trong đó 71,9% kiều hối về TP. Hồ Chí Minh được chuyển thành vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 21,9% cho lĩnh vực bất động sản; 6,2% nhằm tháo gỡ khó khăn cho gia đình. Trên cả nước, kiều hối năm 2016 dự kiến chỉ rơi vào khoảng 9 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 12 tỷ USD hồi đầu năm. Kiều hối gần như đều tăng qua các năm trở lại đây. Vậy sự tác động nào khiến dự báo lượng kiều hối giảm trong năm 2016?Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc kiều hối giảm đi trong năm 2016 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất phải nói tới ảnh hưởng từ quyết định của FED. Dù việc tăng lãi suất của cơ quan này vừa được đưa ra tháng 12/2016, nhưng từ trước đó rất lâu người ta đã có thể đoán định được việc này. Không những thế cơ quan này cũng để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên thêm 3 lần vào năm 2017. Chính điều này khiến cho những nhà đầu tư, hay những người chuyển tiền về Việt Nam giữ USD để gửi tiết kiệm tại các quốc gia có lãi suất tiền gửi USD cao hơn Việt Nam.Sau Fed, thì tác động từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hoà Donald Trump cùng chính sách ủng hộ nâng cao giá trị đồng USD của ông cũng là nhân tố khiến cho dòng kiều hối về Việt Nam giảm. Bên cạnh đó, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng được cho là nguyên nhân tác động tới kiều hối về Việt Nam. Lượng kiều hối từ Mỹ chuyển về Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh đầu tư vào sản xuất kinh doanh để đón đầu TPP cũng được cân nhắc, tính toán hơn khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ không tham gia TPP.”(ngưng trích)Lý do TPP hủy bỏ ảnh hưởng kiều hối là không hợp lý... bởi vì nhiều năm trước giờ không có TPP mà kiều hối vẫn gửi về ào ạt.Lý do lãi suất FED ảnh hưởng cũng không hợp lý, vì từ năm đổi mới 1986 tới giờ là 30 năm, lãi suất FED nhiều lần biến đổi, nhưng Việt kiều vẫn gửi tiền về ào ạt.Tại sao khi thấy khuynh hướng nhóm cực hữu trong đó có Trump sắp lên, kiều hối sụt giảm?Vì Việt kiều lo sợ chuyện gì sẽ làm mất tiền? Thí dụ, đổi tiền, chiến tranh?Tại sao gỡ bỏ bài này, có phải vì sợ mích lòng Trump?