Hà Nội: 100 Xe Đò Đình Công

HANOI -- Hàng trăm xe đò đình công...Bản tin RFA hôm Thứ Sáu cho biết hơn 100 xe khách liên tỉnh hôm Thứ Sáu đã đình công không đón khách từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội đi một số tuyến thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.Tin tức ghi nhận được cho biết hằng loạt tài xế chạy xe chở khách từ Mỹ Đình đi Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh không chịu đón khách như thường lệ tại bến xe khách Mỹ Đình khiến nhiều hành khách không có xe về quê nghỉ Tết Dương Lịch.Một số chủ nhà xe cho báo giới biết họ đình công nhằm phản đối việc điều chuyển sang bến xe Nước Ngầm. Quy định này theo các chủ xe gây ảnh hưởng đến kinh doanh, lệch tuyến đi lại của người dân.Sau khi có đình công của chừng 100 xe như vừa nêu, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đến khu vực Bến xe Mỹ Đình; lý do được nói là để bảo đảm an ninh trật tự.RFA nhắc lại rằng, theo yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, thì từ ngày 2 tháng giêng tới đây lực lượng chức năng giao thông phải triển khai phương án sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô, không để xảy ra tình trạng được gọi là xe khách chạy xuyên tâm thành phố.Chỉ đạo của chủ tịch Nguyễn Đức Chung là công an Hà Nội sẽ tiến hành nhốt những xe chở khách bị cho là vi phạm.Trong khi đó, bản tin VOV ghi lời ông Nguyễn Như Trúc – Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: "Hiện nay các nhà xe không cho khách lên xe, dù có lên họ cũng không chở khách. Hiện chúng tôi đang báo cáo cấp trên để có phương án giải toả".Phần lớn đại diện các nhà xe đều cho rằng, việc điều chuyển cần có lộ trình nhất định, cụ thể cho các doanh nghiệp có thời gian sắp xếp. Việc điều chuyển bất ngờ khiến các nhà xe gặp nhiều khó khăn.VOV cũng ghi lời Ông Nguyễn Hữu Trung thuộc Xí nghiệp thương binh Sao vàng bất mãn cho biết: “Nhiều người trong chúng tôi phải vay nợ ngân hàng 3-5 tỷ để đầu tư mua xe vào đây, nhưng đùng một cái phải điều chuyển trong khi công việc đang tiến triển tốt. Chúng tôi hoàn toàn làm việc dựa trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Nếu xe nào chạy lòng vòng, bắt khách thì đề nghị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ xe vi phạm, xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động để các nhà xe khác không bị ảnh hưởng”.