Syria: Ngưng Bắn Toàn Quốc Có Hiệu Lực, Vẫn Còn Đánh Bom

DAMASCUS - Ngưng bắn toàn cõi Syria ban hành từ giữa đêm Thứ Năm được tôn trọng hầu khắp với hậu thuẫn bằng ảnh hưởng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo điều kiện hoà đàm giữa 2 phe đối đầu – đây là nỗ lực chấm dứt bạo động thứ 3 trong 12 tháng qua.Nhóm theo dõi nhân quyền Syria (hay SOHR) báo tin: đụng độ đuợc ghi nhận vào lúc sáng sớm Thứ Sáu tại thị trấn Mahardah của tỉnh Hama, nhưng không thấy các vi phạm lớn.Moscow và Damascus khẳng định hưu chiến không áp dụng với các nhóm khủng bố như ISIS và al-Nusra. Người chỉ huy “quân đội Syria tự do – FSA” cảm thấy lạc quan với đợt ngưng bắn này – đại tá Fares al-Bayoush nói “Có yếu tố quốc tế mới”.Washington tán dương thỏa thuận ngưng bắn toàn cõi Syria là diễn biến tích cực.TT Putin cho hay: các phe sẵn sàng dự phần hội nghị hoà bình dự kiến tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan trong tháng tới – ngoại trưởng Sergey Lavrov loan báo: Hoa Kỳ có thể tham gia sau khi TT đắc cử nhậm chức. Ông Putin nói: sẽ giảm quân số hoạt động tại Syria, nhưng tiếp tục đánh khủng bố tại đây.Trong khi đó một bản tin khác cho biết sau khi ngưng bắn có hiệu lực vẫn còn đánh bom tại vùng Đông Bắc của Syria. Bản tin viết như sau.DAMASCUS - Tin nhận được từ khắp nước Syria trưa Thứ Sáu là giao tranh và pháo kích tái tục – hầu như tức thì, các bên tố cáo đối phương vi phạm ngay sau 0 giờ Thứ Sáu.Nhóm theo dõi nhân quyền Syria (hay SOHR) đưa tin: chiến đấu cơ của không lực Assad trở lại trút bom đạn xuống phòng tuyến quân nổi dậy tại thung lũng Wadi Barada ở hướng tây bắc thủ đô Damascus – nhưng đơn vị truyền thông quân sự của Hizbollah phản bác. Ngoài ra, binh lực Assad mưu định tiến đánh quân nổi dậy tại khu nam tỉnh Aleppo. Tại các thị trấn và thành phố lớn của tỉnh Idlib, dân chúng lợi dụng tình trạng yên tĩnh để biểu tình phản đối chế độ áp bức.Rueters đưa tin: 1 sĩ quan của “quân đội Syria tự do - FSA” yêu cầu Ankara vận động để binh lính Assad ngưng tấn công,FSA tạm thời không trả đũa nhưng sẵn sàng đánh lại.ĐS Nga tại LHQ đã lưu hành bản văn của nghị quyết ngưng bắn, hy vọng HĐ Bảo An tổ chưc biểu quyết ủng hộ trong ngày Thứ Bảy tuần này.1 dấu hiệu thách thức sáng kiến hưu chiến mới phối hợp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là về những nhóm nổi dậy nào không liên quan. Damascus thường gọi chung các lực luợng đối đầu là khủng bố.