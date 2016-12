Moscow: Đặt Tấm Chắn Bê Tông Nhiều Nơi Vào Dịp Lễ Cuối Năm

MOSCOW - Các địa điểm công cộng của thủ đô Nga được vòng đai tấm chắn bê-tông bảo vệ, phòng ngừa bất trắc trong những ngày lễ cuối năm – mục tiêu của biện pháp này là hạn chế hết mức các mối đe dọa tiềm ẩn.Trưởng đơn vị an ninh và chống khủng bố Moscow là ông Vladimir Chernikov nói: nhà chức trách thành phố thực thi các biện pháp an toàn bình thường như trong các dịp lễ lớn – chúng tôi chú trọng vào việc hạn chế các nguy cơ.1 số người phản ứng tiêu cực, nói vòng đai tấn chắn bê-tông là hình ảnh xấu, làm hỏng ngày lễ.Viên chức chỉ huy cảnh sát công lộ đã tuyên bố mới đây, 2 ngày sau vụ xe vận tải đâm vào đám đông xem pháo bông tối lễ 14-7 của Pháp tại thành phố Nice, “sẽ cấm mọi ngả đường dẫn tới các địa điểm hành lễ thu hút đám đông”.Công an thủ đô dự định khám xe cộ tìm vũ khí và có thể cấm ruợu tại chốn công cộng.