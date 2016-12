Chùa Bát Nhã: Mầu Nhiệm Pháp Hội Tịnh Độ Tam Thời Niệm Phật

Trong Pháp Hội Tịnh Độ Tam Thời Niệm Phật tại Chùa Bát Nhã.

Santa Ana (Bình Sa) - - Chùa Bát Nhã tọa lạc tại số 4717 W First ST, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã đã long trọng tổ chức “Pháp Hội Tịnh Độ - Tam Thời Niệm Phật” dưới sự chủ lễ và thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Quảng Tâm, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Đồng Tu Đài Loan, Viện Chủ Chùa Trấn Quốc đến từ Đài Loan.Pháp Hội diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy 24 và Chủ Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016.Mặc dù trời mưa lạnh nhưng trong hai ngày Pháp Hội đã có khoảng một ngàn đồng hương Phật tử tham dự.Đây là dịp để Phật Tử Quận Cam cùng nhau thực hành Pháp Môn Nhất Tâm Niệm Phật A Di Đà để thấy được sự mầu nhiệm khi thực hành trong Pháp Hội về việc Cộng Tu Niệm Phật, Khai Thị, Thuyết Pháp.Trong Pháp Hội Tam Thời Niệm Phật, Khai Thị, Cầu siêu độ cho chư vị vong linh, oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, Lịch đại tổ tiên, Cửu huyền Thất tổ, Cầu an và cầu hóa giải oan gia trái chủ...Cũng trong thời gian này, một nhóm Phật Tử đã chia xẻ về những điều linh nghiệm qua sự mầu nhiệm khi cùng Hòa Thượng thực hành pháp môn Niệm Phật.HT. đã dạy cho mọi người rằng: khi niệm Phật hãy chú tâm hoàn toàn vào lời niệm.Trong khgi tiếp xúc với Hòa Thượng, một người trong nhóm đã nhờ một sư cô của chùa Đại Bi (Santa Ana) chụp hình bằng một chiếc, không sử dụng flash.Bạn Phật Tử là chủ nhân của chiếc Iphone sau đó đã xem lại những tấm hình chụp, và đã thực sự xúc động trước những tấm hình đã được ghi lại, không hề qua một kỹ thuật edit hình ảnh nào.Tấm ảnh thứ nhất, chụp lúc Hòa Thượng Thích Quảng Tâm cùng nhóm bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ánh sáng trong phòng bình thường.Tấm ảnh thứ hai, sau một thời niệm Phật, ánh hào quang bắt đầu tỏa sáng trên đầu Hòa Thượng.Tấm ảnh thứ ba, chụp vào lúc gần cuối của thời niệm Phật. Một vầng sáng trắng chạy ngang qua cả nhóm Phật tử đang niệm Phật.Chụp hình không flash, và ánh sáng trong phòng là bình thường giống như ban đầu. Một vệt sáng trong phòng như vậy cũng không thể do flash tạo ra.Không một ai trong nhóm nhận ra điều này trong lúc niệm Phật, mà chỉ biết được sau khi xem lại những tấm hình này. Các bạn đã cảm thấy hạnh phúc là đã có được những giây phút hết sức an lạc khi niệm Phật cùng một vị cao tăng đức độ.“Bạn Phật tử sở hữu những tấm hình quí báu này đã quyết định chia sẻ những trải nghiệm của mình với công chúng. Anh là một Phật tử thuần thành, đã thực tập Pháp Môn Tịnh Độ từ lúc còn bé. Nhưng chưa bao giờ anh được tận mắt chứng kiến một sự mầu nhiệm như vậy khi nhất tâm niệm Phật. Anh chia sẻ với các Phật tử khắp nơi, để nhắn nhủ với mọi người rằng: hãy thắp sáng niềm tin vào việc Niệm Phật. Với niềm tin chân thành, với sự nhất tâm trong mỗi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trên con đường tu tập của mỗi người Phật tử. Phật Pháp có hàng vạn pháp môn, để thích hợp với căn cơ của mỗi người khác nhau. Với niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, với sự chuyên cần thực hành, pháp môn nào cũng đem lại an lạc, giải thoát.”