Lễ phát tang.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Peek Family Funeral Home, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016 Tang Quyến cùng Little Sàigòn Radio, Hồn Việt TV và Việt Stream đã long trọng tổ chức Lễ Phát Tang và Tưởng Niệm Ký Mục Gia Bùi Bảo Trúc sinh ngày 27/3/1944 tại Việt Nam, tạ thế ngày 16/12/2016 tại Nam California.Lễ phát tang dưới Chủ lễ của HT Thích Minh Nguyện, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm Yên Tử cùng qúy Phật tử trong Ban Hộ Niệm Chùa Trúc Lâm Yên Tử.Sau nghi lễ, HT. Thích Minh Nguyện gởi lời chia buồn đến tang quyến, Little Sàigòn Radio, Hồn Việt TV và Việt Stream về sự mất mát lớn lao đối với cộng đồng chúng ta và HT. Cầu chúc mọi người thân tâm thường an lạc.Tham dự buổi lễ về phía gia đình tang quyến có: Chị Bùi Mỹ Dương, em Bùi Bảo Sơn, Bùi Bảo Đồng, còn hai người em là Bùi Bảo Thanh và Bùi Mỹ Trang (không về tham dự được), Trưởng Nam Bùi Bảo Kim, vợ và các con, Trưởng Nữ Bùi Bảo Khanh, chồng và các con, cùng thân bằng quyến thuộc.Little Sàigòn Radio, Hồn Việt TV và Việt Stream có Cô Mai Khanh, Giám Đốc Đài Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio, Xướng ngôn viên Ngọc Ân và anh Đoàn Hùng trực tiếp truyền thanh, truyền hình, cùng một số các thành viên trong đài. Ngoài ra còn có hàng trăm thính giả, độc giả, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu và đồng hương mến mộ ông đã xếp thành từng hàng dài để lần lượt đốt nhang tưởng niệm ông.“Cộng đồng Việt Nam khắp nơi biết nhà báo Bùi Bảo Trúc nhiều qua cái tên Bảo Lâm cũng như những bài viết “Thư gởi bạn ta”... Cựu học sinh trường Chu Văn An Sài Gòn. Đã từng đi du học tại Tân Tây Lan vào năm 1967. sau về làm phát ngôn viên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.Sau biến cố Tháng Tư 1975, ông đã sống lưu vong tại Canada, Hoa Kỳ. Ông đã từng làm việc cho Ban Việt Ngữ đài VOA tại Washington DC, cho đến năm 2001. Đến năm 2002, ông về sinh sống tại vùng Little Saigon Nam Cali, làm việc với Little Saigon Radio. Ông còn cộng tác với tuần báo Viet Tide, đài tivi Hồn Việt. Ông cũng phụ trách mục Thư Gởi Bạn Ta của nhật báo Người Việt.Một người bạn cũng sinh hoạt trong giới truyền thông đã viết về nhà báo Bùi Bảo Trúc như sau: “…Ông đã làm việc rất siêng năng, tận tụy cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta còn nghe ông nói chuyện trực tiếp trên đài Little Saigon Radio vào sáng thứ năm 15 tháng 12, nhưng chỉ được nửa chừng…Chúng ta sẽ luôn nhớ đến Ông, một bậc thầy chữ nghĩa và văn chương uyên bác nhưng rất dí dỏm và tử tế….”(theo tài liệu tổng hợp của Đoàn Hưng)