Cuối Năm Bàn Thế Sự:

2017, MộtTrật Tự Mới, Một Thế Giới Mới

Phan Văn Song

1/ Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình?:

Đây là vận thứ hai của thế kỷ 21 của cặp bài trùng hai niên Thân-Dậu.

Vận đầu, 2004-2005, GiápThân-ẤtDậu, chẳng thấy thái bình đâu cả.

Vận nầy, hai năm 2016-2017 Bính Thân-Đinh Dậu nầy… may ra!

Nhắc lại thế kỷ 20, câu sấm nầy của Cụ Trạng Trình đã một lần ứng đúng. Ấy là cặp năm 1944-1945, Giáp Thân-Ất Dậu, Hòa Bình đến, chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai.



2/ Một Thế Giới Mới, Một Trật Tự Mới?:

Tháng Giêng 2017 nầy, ngày 20, 8 ngày trước Tết năm Dậu, Donald Trump sẽ lên ngôi Tổng Thống, ngự trị Hiệp Chủng Quốc Huê Kỳ. Một thời kỳ mới, một kỷ nguyên sẽ mở cho Huê Kỳ. Như Trump đã hứa, ta hãy thử nhìn qua bộ sậu quan chức chánh trị lãnh đạo tương lai cho nước Mỹ Vĩ Đại hứa hẹn doTrump dàn dựng trình bày cùng làng xã và thế giới. Qua những nhơn vật của tập đoàn lãnh đạo tương lai Mỹ, từ nay, một hướng chánh trị mới, cho một nền ngoại giao mới, đang thành hình, dựa trên thương thuyết, dựa trên những quan niệm thương mại. Sẽ không còn những củ cải ngoại giao, sẽ không cònnhững cây gậy quân sự chiến lược nữa. Năm tới, mọi phương hướng chánh trị kinh tế sẽ “phá cách”, không còn cái kiểu cũ của cái system cũ, của những suy nghĩ cũ, hệ thống cũ nữa!

Cây dù quân sự Mỹ sẽ rút lại, vai trò sen đầm quốc tế của Mỹ cũng sẽ bớt lại. Âu Châu muốn chống Nga ư? Dùng Nato “làm dù” chống Nga hả? Hãy tự lực cánh sinh đi, tự túc tự cường đi. Mỹ sẽ không thêm chi phí quân sự ở Nato nữa! Ở Á Chấu cũng thế, muốn chống bành trướng Trung Cộng ư? Hãy tự lo liệu lấy!

Vừa nhận tin thắng cử, Trump nhơn danh Tổng Thống tương lai Mỹ, bạch hóa quan hệ Mỹ-Đài Loan ( Xưa kia dước các cháng quyền Mỹ khác nhau, Mỹ vẫn vửa “ủng hộ thâm chí che dù quân sự cho Đài Loan”, vừa nhìn nhận chỉ “một Trung Quốc” một cách giả tạo, ngoại giao. Cả Trung Cộng lẫn Huê Kỷ giả tạo giấu sự thật Đài Loan như “mèo dấu phân mèo vậy”. Vi chúng tôi dung từ bạch hóa; Trump chỉ đưa ài Loan ra ánh sánh dư luận đó thôi !)

Mặc dù chánh quyền Obama đã mở cửa cho Nhựt quân sự hóa, mặc dù Mỹ đã trao một phần trách nhiệm quân sự cho Nhựt ở Đông Á, nhưngTrump sẽ là người giao trách nhiệm lãnh đạo việc phòng thủ Đông Á cho Nhựt để kềm chế bành trướng Tàu. Vai trò Đài Loan ngày nay đã được bạch hóa, rõ ràng, và sẽ cọng tác chiến lược hơn với vai trò truyền thống chiến lược của một Đại Hàn chống Chủ nghĩa Cộng Sản (Đại Hàn sẽ trở về lại với vai trò nầy sau khi giải quyết rõ ràng những lủng củng nội bộ đương thời). Bộ ba Nhựt Bổn, Đài Loan, Đại Hàn sẽ là Cột trụ chánh của bức tường phòng thủ Bắc Thái Bình Dương chống bành trướng Tàu (và Nga)



Nhưng cũng chớ, vì thế, vội đánh giá Trump sẽ tạo cuộc chiến với Tàu hay chống Tàu Cộng. Hay Tàu sẽ “chiến” với Mỹ. Vì cả Mỹ lẫn Tàu sẽ không ai muốn chiến tranh cả. Trump sẽ lấy công ăn việc làm về cho công nhơn Mỹ như đã hứa hẹn. Tàu đương nhiên mất thị trường xuất cảng qua Mỹ. Nhưng có thể Mỹ sẽ phải giúp Tàu cải tạo thị trường nội địa Tàu. Cho công nhơn Tàu bớt thất nghiệp, Tàu tuy sẽ mất xuất cảng hàng hóa, nhưng sẽ xuất cảng công nhơn và công nghiệp cùng kỹ thuật Tàu qua các chiến dịch đầu tư vào nước ngoài. Thoạt tiên đầu tư nhiều vào Phi Châu, vào Nam Mỹ vừa để vừa xuất cảng lao động, vừa xuất cảng kỹ nghệ, nhà máy tạo thị trường mới cho hàng hóa Tàu… nhưng từ nay, củng sẽ từ từ, sẽ (bắt đầu) đầu tư vào Âu Châu, các năm trước vào các quốc gia Nam Âu như Hy lạp, Ý và …đặc biệt ở Đông Âu, dùng công nhơn bản xứ để bán kỹ thuật Tàu. Và gấn đây những năm qua, nhập vào Tây Âu và Anh.

Quý vị có biết, Tàu ngày nay là số một thế giới về sản xuất trứng cá Caviar, món ăn tuyệt hảo dân Âu chậu mê không? Một cái hồ rộng nước trong (ô nhiểm ở Tàu chỉ ở những thành phố lớn thôi!), cá nuôi công nghiệp, kỹ thuật cao… Đến Pháp, giá rẻ, 800, 1 ngàn euros một kílô thôi, trong khi Caviar Nga 2000 euros 1 kí. Caviar Tàu tràng nhập thị trường, bình dân hóa món ăn của giới thượng lưu Âu Châu).



Đừng mong Tàu chết, và Trump (và cả Navarro) cũng không mong Tàu Cộng chết. Người anh em Việt nam tỵ nạn hải ngoại mình cũng phải có cái nhìn thực tế chánh trị-real politic một chút. Cũng đừng mong Nước Việt Nam ta thoát Tàu. Chỉ mong người dân Việt Nam thực sự đủ tự ái quốc gia và đủ lòng ái quốc và độc lập tánh để không bị Tàu hóa thôi!

Đầu năm nay, Liên Hiệp Quốc cũng sẽ thay người hành nhiệm những quyết định của Hội đồng Thế Giới. Tân Tổng Thư ký Gutteriez cũng sẽ như Cựu Tông Thư Ký Ban Ki Moon, chỉ sẽ nhận vai trò can gián, trung gian, chữa lửa thôi! Thế giới ngày mai sẽ là một trật tự mới, “trật tự phá cách” kiểu Trump. Sẽ không còn những Liên Âu, những Nato với cả chục quốc gia “đồng sàn dị mộng”, trái lại sẽ sanh hoạt trao đổi chánh trị cho từng vìng, từng khu vực của những cặp bài trùng, những liên kết, tay hai, tay ba đồng thuận trên một quan điểm nào đó, lưởng lợi Win-Win, ngắn hạn. Không còn tình bạn, tình thù trên ý thức hệ nữa! Và ngày nay, cũng chẳng còn ý thức hệ nào nữa! Những Tư bản Chủ nghĩa, những Cộng Sản Chủ nghĩa là những con khủng long cuối cùng. Những từ ngữ như chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa quốc tế chỉ là những từ ngữ mỵ dân, nói với dân mình trong nước với cử tri mình trong nước, kể cả những từ ngữ như Xã hội chủ nghĩa, Dân tộc chủ nghĩa…Càng dủng những từ như Xã hội chủ nghĩa, Nhơn dân trên bảng tên của nước, thì cách áp dụng càng không có. Một Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩ là một Quốc gia có một chế độ độc tài chẳng có tư tưởng Cộng Hòa (tam quyền phân lập, pháp trị) mà cũng chẳng có công lý Xã hội (công bằng xã hội, tôn trọng nhơn quyền và quyền công dân) tý nào! Và hãy rùng mình, tránh xa, khi nhìn vào bộ máy lãnh đạo của những quốc gia mang tên Cộng Hòa Nhơn dân…Hoàn toàn không Cộng Hòa, hoàn toàn không có Nhơn dân, hay quyền công dân… Đó chỉ là những quốc gia với những lãnh chúa độc ác, độc tài, gia đình trị, đảng trị, những quân chủ mới của thời đại ngày nay.



Tin giờ chót: Syrie ngưng bắn vào không giờ ngày thứ sáu 30 trước giao thừa năm 2017!

Và do ai quyết định? Chẳng phải Liên Hiệp Quốc, chẳng phải do các quốc gia tử tế Liên minh Pháp Mỹ Đức Anh … mà do hai nhà Vua mới của hai Đế quốc tương lai, Nga và Thổ Nhỉ Kỳ, Poutine và Erdogan! Liên Âu Out! Hors jeu! Việt Vị! Mỹ out! Kerry về vườn!

Obama đành chơi xấu, vét cú chót. Ra lệnh cho Bà Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc không phủ quyết vê-tô Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chống Israël Do Thái không được xây các Ấp chiến lược trên đất Palestine nữa! Cũng như đang dùng CIA tố cáo Nga và Poutine xâm phạm luật lệ bầu cử Mỹ và trục xuất các sứ thần Nga. Đây là những món quà xấu Obama để lại cho Trump để phá đám Trump! Nga để trả đủa, cũng đòi trục xuất 15 nhơn viên ngoại giao Mỹ. No Star where! Không sao cả! Mặc cả, thương thuyết rồi sẽ xong cả! Ngoại giao chỉ là buôn bán thôi!

Một thế giới mới đang thành hình. Thế giới văn minh Âu-Mỹ cũ, tự do, dân chủ, đạo đức, tử tế, nhơn bản, tôn trọng lẫn nhau, giúp đở lẫn nhau, liên đới, tương trợ không còn nữa. Văn hóa Âu-Châu quá cổ điển, quá già nua, không sanh sản nữa. Người Âu-Tây bạch chủng dần dần nhường chổ cho dân da mầu. Nhớ xưa kia, văn minh La-Mã trị vì thế giới trên ngàn năm, nhường chổ lại cho người man di hung hản Vandales chiếm đóng, tạo một văn minh mới, năm 400. Các nhóm man di Germains, Goths, Vandales, Gaulois… dần dần lai căng với văn minh La mã cũ thay thế văn minh người La mã. Ngày nay cũng vậy, những văn minh Âu-Mỹ lai căng với Á châu, với Phi châu sẽ tạo lại văn minh thế giới mới.

Văn minh ngày mai sẽ lai căng, biến thể. Ở Âu Mỹ biến dạng, vì quá trọng nhơn quyền nhơn phẩm? Với văn minh Thiên Chúa Giáo âu mỹ, quá trọng tha nhơn, trọng cái tục người, trọng cái lệ người, ép cái tập tục văn hóa quen thuộc của mình đi để nhập cái “của người” vào, “cái hay của mình” bị để một bên, nền văn hóa lâu đời đạo đức của mình nên nén lại, trọng cái văn hóa của người, vì dân chủ nên trọng dị biệt, nên trọng đa nguyên, đặt trọng tâm vào con người, tôn trọng con người. Tôn trọng nhầm lẫn với hèn yếu! Lễ Noël, sợ quá “thiên” Thiên Chúa Giáo, không dám trình bày ngoài đường, sợ đụng chạm với “tôn giáo người”, nhơn danh thế tục! Trái lại Lễ Ramadan, tháng Chay của người, dẩu là của Đạo đấy! Hổi giáo thật sự đấy cũng quên đi, chấp nhận cho họ lễ lạt, om sòm ca hát, chiếu lên Đài TiVi, nhảm nhí! Tết của ta, Tết của Tàu, Lân Múa cùng đường, ồn ào, nháo nhiệt. Mừng cho người ViệtTa! Le lói thay cho người Tàu! Nhưng Tội Nghiệp cho người dânTây! Bít-tết thịt bò, không dám ăn, sợ đụng chạm người Phật Giáo yêu đời sống, yêu thú vật, đành ăn chay, cùng nhau Végan, ăn rau ăn cỏ như bò như ngựa. Lễ đấu bò truyền thống của miền Nam Pháp, của Tây Ba Nha, bị chê dã man, nhưng tục đá gà của dân Á đông không dám đụng tới! Nhưng lễ mỗ cừu, cắt cổ cừu của Hồi Giáo thì chấp nhận. Của người là đẹp, là văn hóa. Của mình thì chê, chê rằng của ông bà thủ cựu, quê mùa. Ringard! Cà chớn! Bull shit! Thật là khôn nhà dại chợ!

Ngày nay xã hôi âu-mỹ bao nhiêu xây dựng để được tiên tiến đang bị xâm phạm, xóa bỏ bởi các văn minh trung cổ, thủ cựu, tụt hậu, khinh người đến từ phương Đông, đặt nặng thờ phường, thần thánh, lấy cúng kiến, lạy lục (chổng mông 5 lần một ngày) làm văn hóa, tôn các tăng lữ quá khích lên làm lãnh đạo. Allah! Iman! Mollah! Hay cả Đạt Lai Lạt Ma, hay các sư sãi!



3/ Hãy Đập Bỏ, Hãy Dẹp Bỏ, Những Thần Tượng Cũ, Những Công Thần Cũ, Để Xây Dựng Một Thế Giới Ngày Mai Khác:

Sẽ có nhiều thay đổi mới, nhiều bản đồ thế giới đang được vẽ lại. Những đường biên giới đang chuyển biến. Những liên minh suy nghĩ, tổ chức, những quốc gia sẽ biến thể. Lúc xưa Thiên Chúa Giáo phát xuất từ phương Tây đến phuơng Đông truyền Giáo. Ngày nay Phật Giáo phương Đông đang tràn sang phương Tây rao giảng. Hồi giáo, cũng như thuở nào, bành trướng theo đường chinh chiến, xưa lạc đà, ngựa chiến, chiến thuyền, gươm giáo; nay xe pick-up Toyota, súng AK, phóng lựu và lựu đạn. Những Thần tượng Cũ sẽ phải nhường chổ cho những Thần Tượng Mới. Những hịện tượng Tô Vẽ, Bám Trụ, Jêsus, Allah, Marx, Mao, Hồ, Kim (Nhật Thành) là những hiện củ những ý thức hệ đang giảy chết. Hãy phải biết bỏ, biết thay đổi? Nhự Nhựt Tân! Muốn một dân Tộc, muốn một quốc gia, muốn một nền Văn Minh, Văn Hóa Sanh Tồn phải biết biến cải. Phải dẹp bỏ thần tượng, phải đuổi các Công Thần đi. Galilée suýt mất đầu chỉ vì các quần chúng công thần Thiên Chúa Giáo La Mã quyết định tin rằng Quả Đất là Trung Tâm do Chúa tạo ra và mặt trời xoay quanh Quả Đất!

ÂuMỹ không còn độc quyền kinh tế, tài chánh, kỹ nghệ sáng kiến nữa, và không còn là những cường quốc nữa, văn minh không còn đứng chung với văn hóa nữa. Ba tên hung hản, côn đồ nhứt là ba tên kém văn minh nhứt đang tạo ảnh hưởng nhiều cho thế giới mới: Tàu, Nga, Thổ sẽ là ba kịch sĩ mới của tuống hát sắp mở ra cho vận mạng mới của thế kỷ 21 nầy.

Hãy xem thế giới là một sân khấu tuồng hát với những màn kịch khác nhau đang cùng cùng nhau trình diển. Cũng như trên màn ảnh, có những cửa sổ khác nhau đồng diễn.

Tuần nầy, chúng tôi xin trình bày vài diễn viên và vài màn kịch khác nhau. Và tuần tự, sẽ trình bày những tuồng kịch khác vào các tuần sau.



Cửa Sổ Một: Thế Giới Hồi Giáo: Iran vs A-rập Xê-Út, 37 năm ganh tỵ:

Những năm gần đây, Téhéran và Riyah, Iran và A-rập Xê-út bổng ghìm khích lẫn nhau, càng ngày càng cạnh tranh nhau hơn.

Đăc biệt là những ngày gần lúc mùa hành hương-Hadj, của cộng đồng Hồi giáo đến La Mecque-Mecca, thường bắt đầu mỗi năm vào ngày 11 tháng 9. Năm qua, Cộng Hòa Hồi Giáo Iran đã tố cáo A-Rập Xê-út đã giết hại các người hành hương dân Iran ngày 23 tháng 9 năm 2015. Ngày hôm ấy, trong một cuộc xô đẩy, 2300 người, trong ấy có 460 dân Iran thiệt mạng.

Đại Lãnh Tụ-Guide Suprême Ali Khamenei, người Lãnh Đạo Iran tố cáo chánh quyền Riyah đã tàn sát các người hành hương Iran. Vì vậy năm nay, dân Iran bị cấm không được đi hành hương vào Mecca -tuy hằng năm, có cả 60 ngàn người Iran đến hành hương. Đại Lãnh Tụ Iran điên tiết tố cáo A-rập đang bị bọn si on nít Do thái Mỹ giựt giây, để đàn áp giáo hữu Hồi Iran. Dân Iran tố cáo sự tổ chức tồi tệ ấy là do A rập sang đoạt quyền tổ chức nên đã gây những thảm trạng đó. Và kêu gọi thế giới hồi giáo đặt lại vấn đề người tổ chức cuộc hành hương, vì Hadj là của chung của mọi người Hồi giáo không riêng gì của A Rập. Mecca nằm trên lãnh thổ A-rập là chuyện tình cờ. Và quyền tổ chức không phải quyền đương nhiên là của A-rập. Trước những tố cáo đó, ông cheikh Abdel-Aziz-Ben al-Cheikh, người cai quản, grand-mufti toàn giáo hội Hồi Giáo của A-rập Xê-Út phản pháo lại, rằng các lãnh đạo Iran là những tên phản đạo.

Chuyện tranh chấp nầy cũng đã xưa như Đạo Hồi vậy. Iran, Cộng hòa Hồi giáo theo hệ phái shia. và A-rập Xê-Út, lãnh đạo hệ phái sunni, sử dụng Hadj như một vũ khí để tạo thế lực! Và cũng đã từ 37 năm nay rồi!

Từ ngày Khomeini, năm 1979, sử dụng cách mạng Hồi giáo để lật đổ ông Vua-Chah của xứ Iran. Thành công, Đại Lãnh Tụ Khomeini có ý định xuất cảng cách mạng Hồi giáo, … vì muốn qua xứ A rập, nên Khomeini không ngớt nhắc nhở rằng gia đình Xê Út không có chánh thống, và như vậy không thể bảo vệ những cơ sở hay địa điềm thánh thiện. Lo lắng mất phần làm ăn - lời tố cáo của Khomeini có lẽ thiệt? – nên Riyah ủng hộ tiếp tế, chi viên cho quân đội Irak để chống Iran trong trận chiến Irak-Iran (1980-1988). Năm 2003, Saddam Hussein gốc sunni bị hạ bệ càng làm cho Riyah lo lắng vì nhóm Shia sẽ lên cầm quyền ở Bagdad. Mùa Xuân Ả-rập, năm 2011, hai anh A-rập Xê-Út và Iran vẫn tiếp tục xung đột qua những trung gian, khi ở Syrie, ở Irak, lúc ở Bahrein, ở Yémen…Từ khi Iran làm hòa với Huê Kỳ, ký kết những hiệp ước về nguyên tử. A-rập Xê-Út, tuy đồng minh với Huê Kỳ, lại càng hung hản hơn nữa đối với Iran. Và Iran cũng ngược lại không nhượng bộ.

Ngày mai Trung Đông sẽ bùng nổ do hai diễn viên nầy.



Cửa Sổ Hai : Thế Giới Mới, Vai Trò Mới của Người Chữa Lửa Mới :

Antonio Guterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc năm tới, đang nhận một nhiệm rất khó khăn: đem Hòa Bình trở lại cho Nhơn loại.

Ngày 1 tháng Giêng 2017, Antonio Guterres, cựu Thủ Tướng thuộc Đảng Xã hôi Bồ Đào Nha (1995-2002), cựu giám đốc cao ủy tỵ nạn liên hiệp quốc (2005-2015) sẽ lãnh vai trò Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc thay thế Tổng Thư Ký Ban Kim Môn. Ông sẽ như một anh lính chữa lửa, sung sục chạy đôn chạy đáo trên thế giới để dập tắt những đám cháy. Tổng Thư Ký Guterres sẽ tiếp tục công việc của những tiền nhiệm từ ngày Liên Hiệp Quốc ra đời: Ban Kim Môn - Đại Hàn (2007-2015), Kofi Annan - Ghana (1997-2006), Boutros Boutros-Ghali – Ai Cập (1992-1996), Javier Perez de Cuellar - Perou (1982-1991), Kurt Waldheim - Áo (1972-1981), U Thant - Miến Điện (1981-1971), Dag Hammarskjöld - Thụy Điển (1953-1961), Trygve Lie - NaUy (1946-1952). Chức vụ Tổng Thư Ký, tuy chỉ là một chức vụ trưởng của một văn phòng thụ pháp các quyết định của các cơ quan hành pháp Liên Hiệp Quốc như Hội Đồng Bảo An hay Đại Hội Đồng, nhưng thật sự Tổng Thư Ký cũng là vừa cái Đầu – hành pháp, cũng là vừa đôi chơn - thụ pháp của căn nhà Liên Hiệp Quốc. Nặng nhọc lắm! Hãy nghe Vị Tổng Thư Ký đầu tiên Trygve Lie than thở khi rời chức vụ nầy năm 1952, ông chúc vị kế nhiệm bằng câu nói bất hủ nầy “Mừng anh đảm nhận chức vụ không đảm nhận nổi trên thế gian nầy – Bienvenue dans la boulot le plus impossible de la terre”.

Phải! Vì ngày mai, Tổng Thơ Ký Guterres sẽ phải gánh vác những hồ sơ không giải quyết nổi : những trận chiến dai dẳn, bất phân thắng bại, không chánh nghĩa – ai cũng có chánh nghĩa cả - không nguôi ở Syrie, ở Yémen, …ở Lybie, và cái đuội của những tình hình bất ổn ấy, người tỵ nạn, hết tỵ nạn chiến tranh, đến tỵ nạn kinh tế và mai nầy tỵ nạn thời tiết… Âu Châu chật hẹp, và…Âu Châu nghèo nàn, nguồn kinh tế eo hẹp, và một chi tiết quan trọng, khoa học kỷ nghệ mới không tạo việc làm lao động tay chơn nữa, robots thay thế tay chơn lao động. Thế giới thứ ba, đang lên, BRICS chỉ là những ảo tưởng. Chưa biết đi đã muốn chạy. Năm quốc gia BRICS có mộng bước vào thay thế G7 Mỹ Anh Đức Pháp Nhật Canada Liên Âu điều hành thế giới. Nhưng con đường còn xa vời lắm!

Tổng Thư Ký Guterres làm sao, tay níu tay kéo giữ yên Hòa Bình thế giới. Vì còn những tranh chấp do hận thù ngàn năm không nguôi nữa: DoThái-Israël và Dân Palestine cùng khối Ả Rập; tranh chấp giữa người Hồi Shia và sunni; tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ; và Tàu Cộng với mộng bá quyền xâm chiếm Biển Đông Đông Nam Á. Bao nhiêu chuyện bấy nhiêu lò lửa. Chưa kể những tranh chấp, Không gian, Lục địa Nam Cực, Biển Bắc Cực – do thời tiết nóng dần tạo những hải đạo mới xuyên Bắc Cực, rút ngắn đường hải hành từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương…

Mong Tổng Thư Ký Guterres theo gương Tổng Thư Ký thứ hai Dag Hammarskjöld, Tổng Thư Ký duy nhứt nhận giải Nobel Hòa Bình (sau khi mất), người được Tổng Thống Kennedy ca tụng là “Nhà Lãnh Đạo Đất Nước Vĩ Đại nhứt của thế kỷ 20-Le plus grand homme d’État du XXème siècle” và chớ quên câu dặn dò của ông “Nhiệm vu của Liên Hiệp Quốc không phải đưa nhơn loại lên Thiên Đàng, mà chỉ làm sao tránh cho nhơn loại xuống địa ngục – Le but de L’ONU n’est pas d’emmener l’humanité au paradis, mais de lui éviter l’enfer”. Mong dân chúng ở Aleppo, ở Mossoul, ở Syrie, Irak, …Haïti, Miền Trung Việt Nam, không rơi vào địa ngục!



Thay Lời Kết :

Như đã nói trên, tình hình Trung Đông đang đổi mới. Rồi Daesh sẽ bị dẹp, rồi Syrie sẽ được giải quyết, rồi Irak cũng tạm yên. Nhưng tranh chấp Shia – Sunni lại càng mâu thuẩn thêm, không giải quyết nổi. Dầu thô, khí đốt tuy vẫn còn giá trị, nhưng khoa học tin học càng ngày càng phát triển, nào xe không người, nào máy không cần thợ điều khiển, tất cả sẽ robot hóa. Bàn tay lao động không cần thiết nữa. Những vật dụng căn bản sẽ do robot sản xuất.

Con người càng ngày càng đông. Có cần chiến tranh để bớt nạn nhơn mãn không? Hay phải thay đổi thức ăn lương thực? Ngày mai, nếu tiếp tục ăn bò gà heo, phải cần súc vật. Sức kéo thay bằng máy, trâu bò ngựa để ăn, nhưng trâu bò ngựa cần ăn cỏ. Chăn nuôi bò ngựa cừu hao đất, vi cần đất để trồng ngũ cốc. Cần thịt, cần chất đạm, nhơn loại sẽ ăn côn trùng.

Những Cuộc Chiến Mới:

Ngày mai, sẽ có những cuộc chiến chiếm nước ngọt. Nước ngọt, sông ngòi từ bao thế kỷ đã là những cái nôi của nhơn loại: Văn Minh Lưởng Hà Euphrate - Tigre bắt đầu văn minh nhơn loại phía Tây. Văn Minh Hoàng Hà - Đương Tử bắt đầu văn minh nhơn loại phía Đông. Sông Gange hiển Thánh, cái nôi củaẤn Độ Giáo…Ngày mai chiến tranh sẽ vì sông ngòi, vì nhà máy thủy điện đắp đập, ngăn sông. Giòng MêKông thượng lưu bị ngăn chận. Ở hạ lưu, đồng bằng Sông Cửu Long Việt Nam đang nhiểm mặt, thiếu nước ngọt. Chín cửa nay chỉ còn 8 và sẽ còn Bảy (Hai cửa sông đang bị lấp cạn). Việt Nam đang biến thành một Tỉnh của Tàu. Miền Nam hết gạo lúa, Miền Trung vì Biển Độc hết Cá mắm. Dân Việt Ta hết ăn Cơm với Cá mắm, chỉ còn bánh bao Xì dầu để ăn thôi!

Năm tới, thế giới thay lãnh đạo, Huê Kỳ, Pháp, Đức… còn chắc mãi là ba cường quốc không? Hay vì nội bộ đảng phái rối ren, vì nội tình đất nước khó khan. Lo việc nhà, phải bỏ việc người. Tàu, Nga, Thổ… tung hoành ngang ngược! Nhà giàu rút về lo việc nhà mặc kệ thằng nghèo!

Và Việt Nam Ta? :

Việt Nam ta bơ vơ, lại càng bơ vơ, cô độc lại càng cô độc, Mỹ bỏ rơi lần nữa, Tây lơ là lần nữa. Phải trở về ôm lại hai thằng du côn Nga Tàu… Cộng-sản hay Ma-phia? Xêm Xêm thôi !

Dậu 45, dân Bắc Kỳ chết đói cả triệu người. Mong sao Dậu 2017, Việt Nam đừng chết đói!

Mong lắm !

Hồi Nhơn Sơn Xuân Tha Hương thứ 36,

Mồng 3 Tháng Chạp Năm Thân, Giao Thừa 2017

Phan Văn Song