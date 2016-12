TC Điên Đầu Vì TT Trump

Binh thư Tôn Tử của Trung Hoa cổ đại chỉ dạy vua chúa, tướng tá Tàu, rằng “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” và “ tiên hạ thủ vi cường. Trong đó Mao trạch Đông, Đặng tiểu Bình, Tập cận Bình đều có học và hành binh thư ấy trong các cuộc đấu đá nội bộ đảng với đảng và đảng với quần chúng nhân dân, và nhứt là trong mặt trận ngoại giao hay quân sự, đặc biệt với Mỹ mà TC gọi là “sen đầm (gendarme) quốc tế” qua nhiều đời tổng thống. Nhưng với TT thứ 45 của Mỹ, Trump thì Đảng Nhà Nước CS Trung Quốc điên đầu với những hành động bất ngờ, không thể dự đoán được của TT Trump, khiến TC bị đẩy vào thế bị động, phòng ngự thôi.Một, vì bản chất của Đảng CS là một đảng bế toả. Thói quen thành bản tánh thứ hai của Đảng, Nhà Nước CS nói chung, trong đó có TC, chế độ tập quyền về trung ương luật sắt. Thói quen cấp dưới là sợ trách nhiệm cá nhân, phải theo hệ thống đảng cấp đã thành bản chất thứ hai của người CS nên trình báo lên thượng cấp rất chậm.Còn TT Trump xuất thân từ xã hội cởi mở tôn trọng tính độc lập, sáng tạo của cá nhân, tự tin, có nhiều kinh nghiệm ứng phó nhanh trên đường kinh doanh, nên sử dụng cái lợi sự bất ngờ như một chỉ huy quân sự coi yếu tố bất ngờ như yếu tố có lợi khi hành quân. Đâu có ai dè, Ông Trump là một ứng cử viên mà chống lại các định chế, chống các chánh trị gia lão làng như quí tộc trong Đảng Cộng Hoà, đảng Dân Chủ. Và Ông chống luôn đa số truyền thông là đệ tứ quyền ở Mỹ, thành phần ứng cử viên phải tốn nhiều tiền khi tranh cử. Thế mà Ô. Trump một tỷ phú bị đối thủ, đồng đảng và khác đảng chê không biết chánh trị, không tư cách làm tổng thống, là người thừa tiền muốn đốt chơi lấy tiếng trong cuộc tranh cử. Thế mà Ông thắng cử với 304 phiếu của đại cử tri đoàn, nhiều không thua gì TT Reagan là vị tổng thống gương mẫu của Đảng Cộng Hoà.Vì bản chất sợ trách nhiệm cá nhân, vì hướng của Đảng Nhà Nước TC coi thường Ô. Trump, Ô. Trump lại chống TC mạnh nhứt, nên các toà đại sứ TC, các tình báo chánh trị hải ngoại của TC không báo cáo trái chiều cho Bắc Kinh. Bắc Kinh chú mục vào ứng cử viên Hillary là ứng cử viên coi như được đảng cử dân bầu, từ Đảng Dân Chủ tới TT Obama ủng hộ Bà hết mình. Số tiền Bà gây quỹ đốt Ô Trump cũng chết. Bà rải tiền ra mua báo chí, cơ quan thăm dò bình luận bình loạn lên Bà chắc đắc cử như đinh đóng cột rồi. TC trong lòng “hồ hởi, phấn khởi” vì Bà Hillary chống TC ít hơn Ô Trump.Nhưng tin TT Trump bất ngờ đắc cử như sét đánh ngang mày TC. TT Trump còn làm Bắc Kinh chới với hành động ngoại giao đầu tiên Ô Trump điện đàm với Bà Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ô. Trump đã phá lệ, vượt lằn ranh đỏ bất chấp nguyên tắc mà TC và Mỹ đã nhất trí, đồng tình coi TQ là một nước, Đài Loan chỉ là một tỉnh thôi, chưa một tổng thống Mỹ nào nói chuyện với TT Đài Loan. Trừ Ô Trump, Ông tỉnh bơ nói chuyện với Bà Thái anh Văn như tổng thống hợp hiến, hợp pháp của đất nước và nhân dân Đài Loan.Làm việc này, TT Trump cũng làm ngược qui trình mà TT Nixon cùng Cố vấn Kissinger đã làm với TC năm 1972. Lúc bấy giờ Mỹ bắt tay với TC để tách CSTQ ra khỏi CS Liên xô, phá nhịp cầu đế quốc CS đệ tam, khiến Liên xô chống Mỹ một thời gian sau thì đột quị, sụp đổ. Còn bây giờ TT Trump làm ngược lại không bắt tay với CSVN, để tách rời hai chế độ CSTQ và lớn nhứt CSVN còn sót lại ở Á châu. Mà TT Trump một mặt bắt tay với Đài Loan là hậu thân của Trung Hoa Quốc gia, một chế độ tiền cừu hậu hận với CSTQ, kẻ thù đã giết pháp nhân công pháp quốc tế của Đài Loan, loại Đài Loan ra ngoài Liên hiệp Quốc, cướp ghế uỷ viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An và mua chuộc, chống phá bang giao của Đài Loan, chỉ còn 21 nước nhỏ thừa nhận Đài Loan là quốc gia.Mặt khác TT Trump móc ngoặc với TT Putin để hai chế độ hậu CS là Nga và hiện TC là TQ không kết hợp lại, để TC không lôi kéo Nga tiếp TC ở mặt trận Á châu Thái bình dương, để Nga bớt căng với Tây Âu và NATO trong đó có nhiều quân đội và quân viện của Mỹ.Phản ứng ban đầu của TC là hăm he đánh gãy giò Mỹ, nhưng chỉ đánh võ mồm. TT Trump cười mím chi sư tử nói thẳng vào mặt TC, rằng Ông cảm thấy không bị ràng buộc với nguyên tắc một quốc gia TQ ấy của TC. Ông có thể xét lại. Ông hỏi, Trung Quốc đã không hợp tác một cách thỏa đáng với Hoa Kỳ, vậy tại sao Washington phải tôn trọng những yêu sách của Bắc Kinh. “Do vậy, tôi không muốn Trung Quốc chỉ đạo các hành động của tôi.” Ông «không cảm thấy bị trói buộc với chính sách một nước Trung Hoa».Giận cá TC chém thớt. TC trả thù Đài Loan. TC mới đây bỏ tiền mua chuộc một nước nhỏ ít ai biết tên là Sao Tomé et-Principe thông báo nhìn nhận Bắc Kinh, đoạn giao với Đài Loan. Đài Loan lập tức tuyên bố nhân danh «tinh thần đất nước tự hào» ngưng bang giao với tiểu quốc chỉ biết lợi dụng tranh chấp hai bờ eo biển Đài Loan để «khai thác túi tiền». Tổng thống Thái Anh Văn triệu tập hội nghị các đảng phái, kêu gọi «toàn dân không phân biệt xu hướng chính trị» đoàn kết trước mối «hiểm nguy» đe dọa đất nước trong bối cảnh «hiện tình thế giới thay đổi».Nhưng tinh thần chánh trị chánh trực của Loài Người đứng về phía Đài Loan. Báo Le Monde của Pháp nhận định loan tải trên RFI, rằng “đòn trả thù của TC không gây thiệt hại gì cho Đài Bắc. Cho dù trên thế giới chỉ có 21 quốc gia, đa số là nước nhỏ, bang giao với Đài Loan, nhưng mô hình dân chủ tại châu Á này, trên thực tế, có bạn bè là những đại cường. Tuy quan hệ ở cấp độ bán chính thức nhưng Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu hay Nhật Bản có mối bang giao «thực tế» với Đài Loan. Chuyên gia Michael Cole, từ Đài Bắc, phân tích: “Vụ trả đũa của Bắc Kinh là cơ hội tốt cho Đài Bắc tập trung nghị lực cải tiến quan hệ với các quốc gia tầm cỡ và xứng đáng”.Mới cho TC uống một liều thuốc đắng Đài Loan, TT Trump cho một liều thuốc ngọt đại sứ Mỹ bên cạnh TC. TT Trump đề cử Thống đốc bang Iowa Terry Branstad, làm đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc. TC mừng khấp khởi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ, Ông Branstad là "một người bạn cũ" lâu năm của Chủ Tịch TQ; Ông ấy từng hướng dẫn Chủ Tịch Bình khi còn là cấp thấp Phó Chủ Tịch Nước TC công du Mỹ. Phát ngôn viên TC, hồ hởi nói “Chúng tôi hoan nghênh ông [Brandstad] đóng vai trò lớn hơn trong thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ".Tình hình Mỹ và TC sau khi TT Trump đắc cử cho thấy TC vốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng lúc này lại phải chờ xem và im lặng đợi TT Trump viết gì, nói gì trên twitter của Ông. Thí dụ như khi Hải Quân TC cướp lấy tàu lặn không người lái thăm dò hải dương học của Mỹ, thì TT Trump nói TC “ăn cắp”, giản dị thế thôi, coi TC làm gì. Thế mà TC ngán, 5 ngày sau tuyên bố trả lại. Ô Trump còn bồi thêm một cú đánh đầu TC nữa. Ô. Trump nói đánh đầu TC, "Chúng ta nên nói với Trung Quốc rằng chúng ta không muốn thiết bị lặn tự hành mà họ lấy trộm - cứ để cho họ giữ!" Cái kiểu nói đánh đầu này dân Á Đông tuy nghe xuôi tai mà nghĩa trái ngược vô cùng lợi hại. TC biết nếu giữ chiếc tàu ấy càng lâu, càng tới ngày 20 tháng 1, 2017 TT Trump nhậm chức, nắm chánh quyền thì cái xẩy sẽ nẩy thành ung thư cho TC. Nên TC mau mau, chỉ 5 ngày sau, vào ngày 20/12/2016 Hải Quân TC đem trao trả chiếc tàu lặn nói trên ngay “tại vùng biển liên quan ở Biển Đông», cho khu trục hạm USS Mustin của Mỹ được phái tới theo dõi tình hình.Chưa hết lo TT Trump còn làm một cú bất ngờ điên đầu TC luôn. Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đề cử Giáo sư Peter Navarro, kinh tế gia công khai chống TC mạnh nhứt ở Mỹ và trên thế giới, làm Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia của Tòa Bạch Ốc. Đây là chức trách đề ra và điều hành chính sách thương mại và kỹ nghệ nước Mỹ trên thế giới. Ông là người viết ra cuốn sách “Chết vì TQ”, tố cáo TC “nhẫn tâm, lọc lừa…” cướp việc làm của Mỹ, giết kỹ nghệ dệt may, đồ gỗ, cho tin tặc ăn cắp bí mật của Mỹ. Và đặc biệt nhứt TC khống chế Á châu Thái bình dương.Với hành động bất ngờ khó đỡ của TT Trump, với người phụ tá cả chục năm nay kiên quyết tố cáo TC gian ác trong kinh tế, thương mại mong mỏi làm Mỹ “Chết vì TQ”, những tháng năm sắp tới trong nhiệm kỳ của TT Trump, nước Mỹ có thể có cuốn sách mới, “TC Chết vì Mỹ”./.(VA)