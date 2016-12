SoftBank Đưa Về Lại Mỹ 8,000 Việc Làm; Mỹ: Số Người Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Giảm Nhẹ

WASHINGTON - Bộ lao động loan báo: số người mất việc trong tuần lễ trước Giáng sinh (chấm dứt hôm 24-12) là 265,000, giảm 10,000, tiếp tục dưới ngưỡng 300,000 qua tuần lễ thứ 95 – giới phân tích phỏng đoán giảm 2,000.Con số trung bình 4 tuần lễ (là số liệu giao động ít hơn) là 263,000, là giảm 750 so với tuần trước.Cùng trong tháng này, Quỹ dự trữ liên bang quyết định tăng lãi suất căn bản lần đầu tiên trong năm và là lần thứ nhì trong 10 năm.Giới hoạch định chính sách tiền tệ liên bang tiên đoán tốc độ tăng lãi suất năm 2017 nhanh hơn dự báo Tháng 9.Sau thắng lợi của ứng viên Donald Trump với các hưá hẹn giảm thuế và tăng chi về củng cố hạ tầng cơ sở, giới quan sát tin rằng áp lực trên vật giá đang tăng.Liên quan đến tình hình việc làm, một bản tin khác cho biết rằng 2 công ty do SoftBank làm chủ đã đưa 8,000 việc làm về lại Mỹ. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - TT đắc cử loan báo tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago (Florida): các công ty viễn thông Sprint và OneWeb (cùng do SoftBank của người Nhật làm chủ) quyết định đưa về nước 8000 việc làm – Sprint đưa về 5000 và OneWeb 3000.Đó là 1 phần trong kế hoạch đầu tư 50 tỉ MK tại Hoa Kỳ qua quỹ gọi là SofhtBank Vision tạo ra 50,000 việc làm trong 4 năm, theo loan báo của tổng giám đốc SoftBank là Masayposhi Son.Trong thời gian gần đây, SoftBank Vision bị công kích về sự lệ thuộc quá mức vào các đầu tư của Saudi Arabia, là đối tác đang định chi 45 tỉ MK cùng trong thời gian này.