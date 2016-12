Bộ Trưởng Công An CSVN Báo Động Đỏ: Chống Chệch Hướng Kinh Tế Để Chuyển Hóa Chính Trị

HANOI -- Chệch hướng kinh tế? Công an tin rằng những dấu hiệu “chệch hướng kinh tế” được cố ý dựng lên để lật đổ nhà nước CSVN.Bản tin VietnamNet hôm 29/12/2016 ghi rằng Bộ trưởng CA đã đề xuất Bộ Chính trị ra chỉ thị chống chệch hướng kinh tế.Bản tin ghi lời Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết lần đầu tiên ông đề xuất Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về công tác an ninh kinh tế, chống chệch hướng trong kinh tế.Ông nói như thế trong một hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng hôm Thứ Sáu 29/12/2016.Đặc biệt, Bộ Trưởng Công An tin là có âm mưu “hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị.”Bản tin VietnamNet viết rằng:“Trong năm qua, ngành Công an đã tập trung vào công tác đảm bảo an ninh kinh tế, tạo điều kiện cho DN phát triển, đảm bảo an toàn các công trình quốc gia, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị.“Lần đầu tiên tôi có đề xuất Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về công tác an ninh kinh tế, chống chệch hướng trong kinh tế. Lần đầu tiên có nghị quyết về vấn đề này để sắp tới triển khai ở các ngành, các cơ quan, địa phương”, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay. Chỉ thị này sẽ được triển khai vào đầu tháng tới.Theo Bộ trưởng Công an, thời gian qua ngành công an đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, QH, các chương trình quốc gia của CP về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Liên tục mở các cuộc tấn công trấn áp tội phạm hình sự, các băng nhóm tội phạm núp bóng DN.Cụ thể, năm qua triệt phá hơn 1.900 băng nhóm tội phạm, trong đó có nhiều băng nhóm nguy hiểm núp bóng công ty, DN ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh.Ông cũng cảnh báo sự xâm nhập, can thiệp của tội phạm hình sự vào các hoạt động kinh tế thông qua thành lập các DN làm vỏ bọc để tập hợp các đối tượng có tiền án, tiền sự hình thành băng nhóm tội phạm có hoạt động đâm thuê, chém mướn, cướp bóc tài sản, tín dụng đen, siết nợ, can thiệp các hoạt động đấu thầu, các hoạt động kinh tế...”Trong khi đó, bản tin VnExpress khi tường trình nhấn mạnh về khía cạnh di dân:“Bộ trưởng Công an: Di dân rất lớn, không giải quyết tốt sẽ bất ổnThượng tướng Tô Lâm cho biết, ở nhiều địa phương, số dân của tỉnh đó không bằng dân di cư từ nơi khác đến, do vậy các ngành liên quan cần nghiên cứu cách thức quản lý phù hợp.Phát biểu tại Hội nghị trực truyến Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Thượng tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về di dân, di cư để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đời sống dân sinh, nhất là ở các khu công nghiệp, các thành phố lớn.Theo ông, di dân là vấn đề toàn cầu mà nhiều quốc gia phải đối mặt. Bộ Công an đã có phương án trường hợp bất ổn và di dân của các nước ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trong phạm vi đất nước cũng nảy sinh các vấn đề di dân, nếu không giải quyết tốt sẽ gây nên bất ổn trong điều hành, quản lý.Ông lấy ví dụ ở Tây Nguyên, trước đây có 1,1 triệu dân, bây giờ đã tăng lên 5,5 triệu người, trong điều hành kinh tế - xã hội nếu vẫn giữ những chỉ số như cũ thì sẽ ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung và ổn định trong nhân dân.”Bản tin Infonet lại tập trung chủ đề chống diễn biến kinh tế sang diễn biến chính trị:“Bộ trưởng Bộ Công an: Năm 2017, sẽ thực hiện chống diễn biến kinh tế...Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, lần đầu tiên ngành đã đề xuất, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về an ninh kinh tế, chống diễn biến kinh tế và năm 2017 sẽ tiến hành thực hiện.”