Canada: Phóng Viên Gốc Việt Bị Tòa Quậy

QUEBEC, Canada -- Một chánh án tòa Quebec Superior Court ra phán lệnh rằng cảnh sát tỉnh đã hành động hợp pháp khi họ giữ lấy máy điện toán xách tay của một phóng viên gốc Việt của báo Journal de Montral, người trước đó đã viết bài về một chánh án khác đang bị một đơn kiện.Chánh án Alicia Soldevila phán rằng lệnh khám xét hợp pháp cấp bởi thẩm phán Nicole Martin. Do vậy ngày 21/9/2016, cảnh sát tới tòa soạn báo Journal de Montreal, và tịch thu máy laptop của phóng viên Michael Nguyen.Vì tòa soạn phản đối, cho rằng lệnh khám xét phi pháp, nên máy laptop được khóa lại.Báo này hôm Thứ Năm nói là sẽ kháng cáo đối với phán lệnh của chánh án Soldevila, sẽ dùng mọi phương tiện pháp lý để bảo vệ phóng viên Michael Nguyen.Trong bài viết in hồi tháng 6/2016, Nguyen ghi rằng một trong các cảnh sát tòa án Montreal đã nộp đơn kiện đôi với Chánh án Suzanne Vadboncoeur lên Hội đồng Tư pháp Quebec, cho rằng sau khi rời một tiệc Giáng sinh năm 2015, Vadboncoeur la măng các cảnh sát trong gara trong khi họ gặp khó khăn mở cửa.Tháng 11/2016, Hội đồng Tư pháp kỷ luật Chánh án Vadboncoeur cho là bà xúc phạm cảnh sát. Đơn kiện có ghi rằng bà Vadboncoeur có lúc gọi các cảnh sát này là “đồ ngu.”Báo Journal de Montral in chuyện này trước khi chứng cớ vụ này (đưa ra Hội đồng Tư pháp) phổ biến công khai.Báo La Presse sau đó viết rằng Nguyen biết vụ này, kể cả chuyện video ghi hình vụ này trong gara, chỉ bằng cách tìm ở Google.Các luật sư truyền thông nói rằng chuyện chỉ nghe đồn mà ra lệnh khám xét máy laptop cuả Nguyen là phi pháp, bởi vì “hóa ra thông tin mật mà phóng viên tìm được là nằm sẵn trên mạng Internet” rồi, theo lời Mark Bantey, luật sư truyền thông của công ty Gowling WLG, đại diện báo Montreal Gazette.Liên đoàn Phóng viên Quebec đưa ra bản tuyên bố, lên án việc cảnh sát tịch thu máy laptop của Nguyen, nói rằng phóng viên này không có gì sai luật cả.