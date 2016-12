Nga, Thổ Nhĩ Kỳ: Hậu Thuẫn Ngưng Bắn Toàn Cõi Syria

WASHINGTON - Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố: ngưng bắn toàn quốc Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vận động là diễn biến tích cực và Hoa Kỳ hy vọng đuợc thực hành toàn phần.Phát ngôn viên Mark Toner nói hôm Thứ Năm: bất kỳ nỗ lực nào chấm dứt bạo động, tiết kiệm sinh mạng thường dân vô tội, tạo ra các điều kiện thuận lợi với các thương luợng nối tiếp và xây dựng đuợc Hoa Kỳ hoan nghênh. Chúng tôi hy vọng các phe liên quan thực hành và tôn trọng.Liên quan đến việc hưu chiến tại Syria, một bản tin khác cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt được thỏa thuận hậu thuẫn ngưng bán toàn quốc Syria. Bản tin viết như sau.DAMASCUS - Chính quyền và các tổ chức nổi dậy Syria đã đồng ý đề nghị ngưng bắn toàn quốc đuợc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, hiệu lực từ giữa đêm Thứ Năm, theo loan báo của TT Vladimir Putin và Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ - 1 số nhóm nổi dậy đã xác nhận.Nhưng, kế hoạch hưu chiến này không bao gồm các đơn vị ISIS và al-Nusra bị coi là khủng bố, theo xác nhận của nguồn tin quân sự Syria.Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn các phe đối đầu là 2 thế lực bảo đảm ngưng bắn. Trong tháng này, Moscow và Ankara bắt đầu thử tìm kiếm giải pháp về Aleppo, giúp hàng chục ngàn người di tản, gồm cả thuờng dân và chiến binh nổi dậy. Các vận động ngưng bắn trong thời gian trước giữa Nga và Hoa Kỳ không thoát bế tắc.Chủ nhân Điện Kremlin cho hay 3 văn kiện liên quan đã đuợc ký, gồm (1) thực hiện ngưng bắn, (2) giám sát ngưng bắn và (3) khởi sự đối thoại hoà bình – ông mô tả thỏa thuận đạt đuợc là mong manh nhưng là nỗ lực của các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng Nga với các đối tác trong vùng.1 năm trước, không ai mong đợi các quan hệ giữa Ankara và Moscow đạt tới mức này. Tuy nhiên, dường như vẫn còn 1 số điểm bất đồng mà các phe tạm bỏ qua – theo lời ngoại trưởng Cavusoglu của Thổ Nhĩ Kỳ, các lực luợng ngoại nhập và Hizbollah phải rút, là điều không phù hợp với Iran, cũng là 1 phe tham chiến để bảo vệ lãnh tụ Assad nắm giữ cường quyền. Cũng chưa biết Ankara sẽ chịu từ bỏ yêu cầu loại trừ Assad như là 1 mục tiêu dài hạn hay không.Phát ngôn viên của cơ chế đại diện đối lập Syria là “liên minh quốc gia Syria – SNC” tuyên bố ủng hộ. Theo lời phát ngôn viên Ahmed Ramadan, các nhóm mạnh như Ahrar al-Sham và các phe nhóm của Army of Islam đã ký kết - trong lên tiếng với phóng viên ngoại quốc, ông Ramadan cho biết “quân đội Syria tự do – FSA” sẵn sàng đánh trả mọi vi phạm.Giới quan sát nhận xét: Nga không muốn bị lún sâu vào vũng lầy Syria khi đã đạt đuợc mục tiêu cũng như Iran trong khi chính quyền Assad là vô cùng yếu nhuợc.ĐS-LHQ De Mistura đã lên tiếng ủng hộ ngưng bắn toàn quốc Syria – ông tỏ ý hy vọng diễn biến này đưa tới khả năng tiết kiệm nhân mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho cứu trợ nhân đạo, và mở đường cho tiến trình thương luợng chính trị.TT Putin loan báo: chính quyền Damascus sẵn sàng hưởng ứng lệnh ngưng bắn.