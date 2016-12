Cần Giữ Chiếu Khán Hợp Lệ Khi Đang Ở Hoa Kỳ

Lê Minh Hải.

Trước khi được nhập cảnh tại các phi trường Hoa Kỳ, qúy vị có chiếu khán phi di dân du lịch rất cần phải lưu ý một số điểm như sau: Không nên mang quá nhiều hành lý cá nhân hoặc đem theo quá nhiều giấy tờ cá nhân trong hành lý (chẳng hạn như bằng cấp tốt nghiệp, học bạ...) vì có thể đưa đến việc bị từ chối nhập cảnh. Nhân viên di trú ở phi trường có thể nghi ngờ và khám xét hành lý của qúy vị. Nếu họ tìm thấy nhiều giấy tờ cá nhân kể trên và có thể đưa ra kết luận rằng qúy vị (hoặc con cái đi chung với qúy vị) đã có toan tính xin chuyển diện và muốn lưu lại Hoa Kỳ lâu hơn thời gian chiếu khán (visa) du lịch cho phép. Đã có trường hợp một gia đình đi du lịch bị từ chối nhập cảnh vì điện thọai của người con còn ghi lại những tin nhắn cho bạn bè là sẽ ở lại Hoa Kỳ để đi học.Điều cũng cần lưu ý là nếu bị nhân viên di trú ở phi trường chất vấn về lý do đến Hoa Kỳ, qúy vị không nên nói bất cứ điều gì có thể làm cho họ nghi ngờ lời khai của qúy vị ở phi trường khác với những thông tin ghi trên đơn xin du lịch Hoa Kỳ.Khi đang du lịch ở Hoa Kỳ, nếu qúy vị có ý muốn đi thăm những quốc gia lân cận, điều cần lưu ý là không nên đi quá lâu và cần trở lại Hoa Kỳ càng sớm càng tốt.Cách tốt nhất là KHÔNG nên ở quá hạn kỳ mà nhân viên di trú ở phi trường ghi trên sổ thông hành (passport) của qúy vị, để qúy vị có thể được tái cấp chiếu khán du lịch Hoa Kỳ trong tương lai.Qúy vị có thể thay đổi hoặc gia hạn diện chiếu khán phi di dân khi đang ở Hoa Kỳ, nếu không vi phạm những quy định về chiếu khán của mình, và nếu qúy vị vẫn giữ tốt diện cư trú khi nộp đơn xin chuyển đổi hoặc gia hạn chiếu khán.Những du khách có chiếu khán loại B (thí dụ như B-1 hoặc B-2) có thể dùng Đơn I-539 của Sở di trú để xin gia hạn hoặc chuyển sang diện chiếu khán phi di dân khác, và các sinh viên diện F-1 cũng có thể dùng đơn này để xin tái phục hồi diện du học của mình.Qúy vị phải nộp đơn xin gia hạn thời gian cư trú, hoặc chuyển diện cư trú, trước khi thời gian cho phép cư trú hết hạn. Qúy vị nên nộp đơn ít nhất 45 ngày trước khi thời gian cư trú hết hạn hoặc nộp đơn càng sớm càng tốt khi qúy vị đã quyết định nhu cầu cần chuyển diện hoặc gia hạn chiếu khán.Không nộp đơn trước ngày hết hạn có thể được miễn thứ nếu qúy vị có thể trình bày việc trễ nãi do những tình huống ngoại lệ mà qúy vị không thể lường trước được hoặc thời gian trễ nãi hợp lý, và qúy vị không vi phạm diện cư trú của mình.Những du khách diện chiếu khán B-1 hoặc B-2 có thể dùng Đơn I-539 để xin gia hạn thời gian ở lại Hoa Kỳ. Họ phải đưa ra những lý do tại sao muốn xin gia hạn, những lý do tại sao thời gian xin gia hạn chỉ là tạm thời, bao gồm những chuẩn bị đã thu xếp để rời khỏi Hoa Kỳ.Đơn I-539 cũng có thể được dùng để chuyển các diện chiếu khán B-1 và B-2 sang diện chiếu khán du học F-1, hoặc xin tái phục hồi chiếu khán du học. Qúy vị cần nộp giấy I-20 của trường học và bằng chứng có thể trang trải học phí và những chi phí sinh sống tại Hoa Kỳ.Đối với việc xin tái phục hồi diện du học F-1, qúy vị phải nộp bằng chứng cho thấy việc vi phạm diện cư trú phát xuất từ những tình huống không thể biết trước được, hoặc nếu không được chấp thuận tái phục hồi diện cư trú sẽ gây nên tình trạng vô cùng khó khăn cho qúy vị.Đôi khi các sinh viên du học không biết về việc đã mất quy chế cư trú. Họ cần phối kiểm với văn phòng Cố Vấn Sinh Viên Du Học mỗi khóa học để đoan chắc rằng diện cư trú của họ vẫn còn hiệu lực.Những du khách diện B-1 và B-2 Muốn Đi Học, trước hết, phải được cấp quy chế sinh viên F-1. Nhập học khi đang có diện B-1 và B-2 sẽ đưa đến việc vi phạm diện cư trú. Những người ở trong diện B-1 hoặc B-2, đã vi phạm diện chiếu khán vì đang đi học, sẽ không hợp lệ xin gia hạn chiếu khán loại B, hoặc xin chuyển sang diện du học F-1. Không có ngoại lệ khi vi phạm những quy định này.Nếu đi học trước khi Sở di trú USCIS chấp thuận đơn I-539, qúy vị sẽ không hợp lệ để xin thay đổi diện chiếu khán phi di dân từ diện B sang diện F. Nếu qúy vị đang nộp đơn xin gia hạn thời gian cư ngụ của diện B-1/B-2 và cũng đang đi học, Sở di trú không thể chấp thuận gia hạn diện B-1/B-2 vì qúy vị đã vi phạm diện cư trú.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Cháu trai của tôi không chắc có muốn du học tại Hoa Kỳ hay không? Cháu có thể đến Hoa Kỳ như du khách và sau đó quyết định xin học sau khi thăm viếng một vài trường ở đây không?- Đáp: Luật nói rằng sau khi cháu trai của ông đến Hoa Kỳ, anh ấy phải nói cho nhân viên di trú ở phi trường là anh có thể muốn ở lại để đi học ở Hoa Kỳ. Nếu không làm như vậy, anh ấy có thể không chuyển diện từ du khách sang du học được.- Hỏi: Đối với sinh viên du học: Điều gì sẽ xảy ra nếu qúy vị đã không còn diện cư trú hơn 5 tháng vào lúc nộp đơn xin tái phục hồi diện cư trú?- Đáp: Qúy vị phải cung cấp bằng chứng cho thấy qúy vị không nộp đơn trong thời gian 5 tháng là do những tình huống ngoại lệ và qúy vị đã nộp đơn xin tái phục hồi diện cư trú ngay khi có thể được trong những tình huống ngoại lệ. Nếu không do những tình huống ngoại lệ, yêu cầu của qúy vị xin tái phục hồi diện cư trú có thể bị từ chối.- Hỏi: Cháu gái của tôi độc thân và mới 21 tuổi. Gia dình của cháu rất khá giả ở Việt Nam, nhưng cháu đã từng bị từ chối đơn xin chiếu khán du lịch nhiều lần. Chúng tôi phải làm sao giúp cháu xin được chiếu khán du lịch?- Đáp: Lãnh sự ở Sài Gòn rất hiếm khi cấp chiếu khán cho những thiếu nữ trẻ và độc thân, mặc dù gia đình giàu có. Tòa Lãnh sự có những bằng chứng cho thấy, trong hầu hết các trường hợp tương tự, các thiếu nữ sẽ quyết định ở lại nước Mỹ sau khi chiếu khán hết hạn.