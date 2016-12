Minnesota: Kiện 21 Hồ Sơ Gian Bảo Hiểm Y Tế, Có 1 Bác Sĩ VN

Andy Luger, Bộ Trưởng Tư Pháp Minnesota, đã nộp hô sơ truy tố 21 người về tội âm mưu gian lận bảo hiểm trong các hồ sơ vật lý trị liệu (chiropractic insurance fraud).Các bác sĩ ngành này đã tính tiền bảo hiểm tới 20 triệu đôla.Hồ sơ cho thấy từ 2010 tới 2015, Preston Forthun, Angela Schulz, Huy Nguyen, Adam Burke, và nhiều bác sĩ vật lý trị liệu khác đã tham dự âm mưu để lừa gạt các công ty bảo hiểm xe hơi.Các cá nhân trên sẽ tính tiền bảo hiểm về dịch vụ chữa trị không cần thiết hay là tính tiền cho những dịch vụ không hề thực hiện, để được bồi hoàn từ các hãng bảo hiểm xe hơi.Nhiều người tuyển mộ nhận tiền để mang bệnh nhân tới các văn phòng bác sĩ vật lý trị liệu, và có khi cấu kết với bệnh nhân để gây ra tai nạn đụng xe giả. Người tuyển mộ có thể kiếm 1,000 USD cho mỗi hồ sơ đụng xe.Các hãng bảo hiểm buộc phaả có phần bảo vệ thương thích cá nhân, tôi thiểu 40,000 USD chi trả cho thương tích nạn nhân bị đụng xe.Luger nói với Fox News rằng Bộ Tư Pháp Minnesota làm việc sát cánh với FBI và Sở Chống Gian Lận Thương Mại để điều tra các hồ sơ này.Vài ngày trước khi Bộ Trưởng Tư Pháp Luger họp báo, các hãng bảo hiểm State Farm Mutual Automobile Insurance Co. và State Farm Fire and Casualty Co. nộp đơn kiện bác sĩ Huy Nguyen và các y viện của ông, nói rằng họ đã chi trả 1.3 triệu USD cho các hồ sơ giannn lận do BS Nguyen và các y viện của ông nộp lên cho ít nhất 185 bệnh nhân.BS Nguyen nói rằng, “Tôi không hề làm gì sai trái cả,” theo báo Minneapolis Star Tribune.