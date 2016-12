Chủ Tịch Hạ Viện Philippines Đòi Điều Tra: Cựu ĐS Mỹ Âm Mưu Lật Đổ TT Duterte; TT Duterte: Đã Ném Người Khỏi Trực Thăng, Sẽ Làm Vậy Với Các Công Chức Tham Nhũng

MANILA - Nguyên thủ Philippines nhận từng tự tay bắn chết quân tội đồ để làm gương cho cảnh sát cho biết ông cũng ném thủ phạm bắt cóc từ trực thăng xuống và sẵn sàng làm tương tự.Lên tiếng tại thủ phủ của tỉnh Camarines Sur, TT Rodrigo Duterte kể chuyện về “công lý cảnh giác” của ông trong nỗ lực giải thích tính cách nghiêm chỉnh trong các biện pháp diệt trừ tham nhũng”.Ông nói rõ: nếu nhà ngươi tham nhũng, tôi sẽ ném từ trực thăng trên đường bay về thủ đô – tại sao tôi không thể tái diễn việc đã làm trước đây”.“Tôi sẽ bắt anh lên trực thăng chở tới Manila, và tôi sẽ ném anh xuống trên đường bay tới đó,” ông Duterte nói như vậy tại Tagalog trước mặt đám đông tại tỉnh Camarines Sur hôm Thứ Ba, theo báo GMA News.Tổng thống Philippines thăm các vùng trong tỉnh tại đảo Luzon ở phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão chết người Nock Ten mà ở địa phương gọi là Nina.Liên quan đến tình hình Philippines, một bản tin hôm Thứ Tư, 28-12, của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết rằng, “Chủ tịch Hạ Viện Philippines kêu gọi Quốc hội mở điều tra về một kế hoạch được cho là do cựu đại sứ Mỹ ở Manila vạch ra nhằm lật đổ tổng thống Rodrigo Duterte.“Theo tờ nhật báo The Manila Times hôm nay, 28/12/2016, hôm qua, chủ tịch Hạ Viện Pantaleon Alvarez đã yêu cầu Quốc Hội Philippines điều tra về âm mưu lật đổ tổng thống Duterte, do cựu đại sứ Mỹ ở Manila Philip Goldberg vạch ra. Theo chủ tịch Hạ Viện, nếu âm mưu này được thực hiện, đây sẽ là một sự vi phạm chủ quyền của Philippines và đi ngược lại với nguyện vọng của cử tri Philippines. Ông Avarez cho rằng Quốc Hội có thể mời các nhân viên tình báo Philippines và các nhân viên đại sứ quán Mỹ tham gia điều tra.“Chủ tịch Hạ Viện Avarez cũng như ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đều nói rằng họ không ngạc nhiên về việc Hoa Kỳ có thể can dự vào một âm mưu như vậy. Ông Yasay nhắc lại rằng cựu đại sứ Goldberg, đã từng bị trục xuất khỏi Bolivia vào năm 2008 do bị cáo buộc đã kích động dân chúng nổi loạn chống tổng thống Evo Morales.“Theo tờ The Manila Times, ông Goldberg đã từng nói rằng phe đối lập ở Philippines cần phải có "mọi vũ khí chính trị" để thay thế chính quyền tổng thống Duterte. Cựu đại sứ Mỹ còn bị cáo buộc đã kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ có những hành động về ngoại giao, chính trị, kinh tế và xã hội để đánh quỵ tổng thống Duterte và nếu được, thì lật đổ ông.”