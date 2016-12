Câu Chuyện Bệnh Viện

Nói chuyện bệnh viện... hay nghe chuyện bệnh viện là phát bệnh. Bởi vì bế tắc chồng bế tắc. Câu chuyện người chết phải bó chiếu chở xe gắn máy về, hay bó chiếu cáng về... là chuyện xảy ra gần đây. Hẳn là cũng xảy ra ở nhiều nơi khác, nhưng lúc đó không ai có điện thoại tinh khôn để ghi hình hay chụp ảnh. Đó là chuyện ngoài cổng. Còn trong cổng bệnh viện cũng đầy nhức nhối...Báo Tuổi Trẻ hôm 28/12/2016 kể chuyện: Sẽ kiểm tra vụ để quên… kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm...Bản tin TT ghi lời Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết Bộ Y tế sẽ xác minh, làm rõ kiến nghị của bệnh nhân M.V.N về việc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn để quên… panh/kéo y tế trong bụng bệnh nhân từ 1998 đến nay.Theo thông tin của ông M.V.N. (54 tuổi, ở Chợ Đồn, Bắc Kạn), tháng 12-2016 ông bị tai nạn giao thông nên có vào Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên kiểm tra. Kết quả siêu âm ngày 25-12 cho thấy có một dị vật trong ổ bụng bệnh nhân, có thể là panh/kéo.Ông N. cho biết tháng 6-1998, ông có phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn và từ đó đến nay không có can thiệp tương tự nào.Từ đó đến nay ông vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường, tuy nhiên gần đây ông hay bị đau ở vùng bụng, uống thuốc không thấy đỡ. Ngày 27-12, ông N. cũng quay lại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn siêu âm và cũng ghi nhận có dị vật trong ổ bụng như kết quả siêu âm trước đây.Bản tin RFA tuần trước lại kể chuyện các bà bầu, nghĩa là những người cưu mang tương lai dân tộc:“Theo báo Tuổi trẻ, TS-BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, đã không cầm được nước mắt khi cho biết, “Chúng ta tự hào tay nghề bác sĩ cao, tự hào điều trị khỏi được những căn bệnh rất đặc biệt, nhưng người bệnh vào bệnh viện phải nằm ghế bố, hành lang, thậm chí phải nằm gầm giường. Sản phụ sinh xong như cua mới lột xác, cần nằm nơi kín gió, không có ánh mặt trời nhiều nhưng có người vẫn phải nằm hành lang, nằm ghế bố. Tôi thật sự rất đau lòng”. Phát biểu của Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết có lẽ còn là một câu hỏi đặt ra đối với trách nhiệm của những nhà quản lý trong ngành y tế...”Rồi mới hôm 27/12/2016, báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện Hà Nội: Gia đình quây bệnh viện vì cháu gái tử vong sau sinh...Báo ĐS&PL kể:“Cho rằng do sự tắc trách của bệnh viện dẫn đến cái chết của cháu gái mình, cả gia đình bà Đào đã quây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.Ngày 26/12, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người nhà quây bệnh viện vì cho rằng, sự tắc trách của bệnh viện dẫn đến một trẻ sơ sinh tử vong.Theo đó, đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh rất đông người dân kéo đến bao vây Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa – Hà Nội) vì cho rằng, sự tắc trách, chậm trễ của bệnh viện là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một trẻ sơ sinh..."Nếu các bác sĩ ở Vân Đình khám cho cháu sớm thì cháu đã không chết oan như vậy. Vô trách nhiệm, vô lương tâm, nhận đút lót (sau khi mổ xong gia đình bồi dưỡng 1 triệu)”, nguyên văn dòng đăng tải trên mạng xã hội...”Trong khi đó, Báo Dân Trí kể chuyện ở Long An: “Vụ nữ sinh tử vong sau tiêm kháng sinh: Mời công an tỉnh vào cuộc.”Bản tin DT viết:“Mặc dù đã có kết quả tử vong do suy hô hấp tuần hoàn choáng phản vệ thuốc nhưng phía bệnh viện quyết định mời công an tỉnh vào cuộc điều tra để thông báo kết quả chính xác cho người nhà bệnh nhân.Sáng 28/12, trao đổi với Dân trí, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân N.T.T.T (18 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng)...”Có phải chỉ là chuyện giỏi chuyên môn hay dở đâu... Mà còn vì, bệnh viện là nơi tiền vào như nước, kể cả tiền bất chính.Bản tin VietnamNet hôm 22/12/2016 kể về: 3 nhân viên bệnh viện Nhi đồng lãnh án...May quá, ở Sài Gòn mơ1ới dễ lộ.Bản tin này viết rằng ngày 22/12, TAND TP.SG xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 nhân viên bệnh viện tội "tham ô tài sản".Theo đó, La Hồng Phát (SN 1981, nhân viên kế toán) 12 năm tù; Nguyễn Thái Ngọc Tú (SN 1983, nguyên hộ lý thuộc bệnh viện Nhi Đồng 1) 10 năm tù, Hồ Văn Sơn (SN 1983, điều dưỡng viên trung cấp) 7 năm tù....Bệnh viện còn là nhà thương. Không phải nơi nào cũng thiếu vắng tình thương. Phải chi bệnh viện nào, bất cứ nơi naò, bất cứ chỗ nào cũng là nơi của tình thương... mới là tuyệt vời. Mơ chăng...