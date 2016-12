Mầu Nhiệm Pháp Niệm Phật Với HT Quảng Tâm Ở Quận Cam

Hình chụp lúc mới bắt đầu niệm Phật.

Iphone 6

Ánh hào quang trên đầu Hòa Thượng Thích Quảng Tâm.

Vệt sáng trắng vào cuối thời niệm Phật.

Ghép 3 hình theo thứ tự.

SANTA ANA, Calif--Vào hai ngày 24 và 25/12/2016 vừa qua, Hòa Thượng Thích Quảng Tâm từ Đài Loan đến, đã chủ trì Pháp Hội Di Đà được tổ chức tại chùa Bát Nhã, Santa Ana Quận Cam Nam Cali. Đây là dịp để Phật Tử Quận Cam cùng nhau thực hành Pháp Môn Nhất Tâm Niệm Phật A Di Đà. Cũng trong thời gian này, một nhóm Phật Tử đã chia sẻ trải nghiệm của mình về sự mầu nhiệm khi cùng Hòa Thượng thực hành pháp môn Niệm Phật.Nhóm Phật Tử Giới Trẻ Mây Từ đã phụ giúp chùa Bát Nhã trong việc đưa đón Phật tử từ bãi đậu xe sang chùa dự pháp hội. Vào khoảng 7:00 tối ngày Chủ Nhật 25/12, sau khi pháp hội đã hoàn tất, các bạn trong nhóm có duyên lành đến thăm Hòa Thượng Thích Quảng Tâm tại tư xá. Hòa Thượng là người rất giản dị, hòa đồng cùng Phật tử. Sau khi nghe Hòa Thượng nói chuyện về Phật Pháp, nhóm đã xin phép được chụp hình lưu niệm, và niệm Phật A Di Đà cùng Hòa Thượng trong khoảng năm phút. Hòa Thượng đã dặn rằng khi niệm Phật hãy chú tâm hoàn toàn vào lời niệm. Một bạn trong nhóm đã nhờ một sư cô của chùa Đại Bi (Santa Ana) chụp hình bằng một chiếc, không sử dụng flash.Bạn Phật Tử là chủ nhân của chiếc Iphone sau đó đã xem lại những tấm hình chụp, và đã thực sự xúc động trước những tấm hình đã được ghi lại, không hề qua một kỹ thuật edit hình ảnh nào.Tấm ảnh thứ nhất, chụp lúc Hòa Thượng Thích Quảng Tâm cùng nhóm bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ánh sáng trong phòng bình thường.Tấm ảnh thứ hai, sau một thời niệm Phật, ánh hào quang bắt đầu tỏa sáng trên đầu Hòa Thượng.Tấm ảnh thứ ba, chụp vào lúc gần cuối của thời niệm Phật. Một vầng sáng trắng chạy ngang qua cả nhóm Phật tử đang niệm Phật. Chụp hình không flash, và ánh sáng trong phòng là bình thường giống như ban đầu. Một vệt sáng trong phòng như vậy cũng không thể do flash tạo ra.Không một ai trong nhóm nhận ra điều này trong lúc niệm Phật, mà chỉ biết được sau khi xem lại những tấm hình này. Các bạn đã cảm thấy hạnh phúc là đã có được những giây phút hết sức an lạc khi niệm Phật cùng một vị cao tăng đức độ.Bạn Phật tử sở hữu những tấm hình quí báu này đã quyết định chia sẻ những trải nghiệm của mình với công chúng. Anh là một Phật tử thuần thành, đã thực tập Pháp Môn Tịnh Độ từ lúc còn bé. Nhưng chưa bao giờ anh được tận mắt chứng kiến một sự mầu nhiệm như vậy khi nhất tâm niệm Phật. Anh chia sẻ với các Phật tử khắp nơi, để nhắn nhủ với mọi người rằng: hãy thắp sáng niềm tin vào việc Niệm Phật. Với niềm tin chân thành, với sự nhất tâm trong mỗi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trên con đường tu tập của mỗi người Phật tử. Phật Pháp có hàng vạn pháp môn, để thích hợp với căn cơ của mỗi người khác nhau. Với niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, với sự chuyên cần thực hành, pháp môn nào cũng đem lại an lạc, giải thoát.Đoàn Hưng